秦剛失蹤近月 英外交大臣將延後訪中行程

（德國之聲中文網）媒體引述知情人士的說法稱，由於中國外交部長秦剛遲遲未公開露面，英國外交大臣克萊弗利（James Cleverly）推遲了本月計劃的北京之行，這說明中國高級外交官的神秘「失蹤」如何在地緣政治中產生影響。而除了英國以外，美國方面也對此事抱有擔憂。

彭博社報導，據3名要求匿名的人士透露，秦剛在公眾視野中缺席了1個月，導致克萊弗利原定於7月底訪問北京的行程被推遲。

目前兩國正在考慮替代的訪問日期。英國外交部並沒有回應彭博社的置評要求。

秦剛與中國國家主席習近平關係密切，但自6月25日以來一直沒有在公開場合露面，這在全世界引發了各項傳言。中國官方將缺席歸因於未具體說明的「健康原因」，但當中國外交部拒絕在每日記者會上提供秦剛近況信息，又從記者會官方紀錄中刪除了相關問答內容時，這個謎團加深了。

到目前為止，前中國外交部長、現任中共中央外事辦主任王毅，代替秦剛出席多場重要的外交會議，包括先前在印尼舉行的東盟外長會議，以及接待美國高級官員的訪問。

美方也有擔憂

《南華早報》報導，美國分析人士和前官員表示，如果秦剛長期缺席公眾視野的情況持續更長時間，可能會對美中關係產生有害影響。

分析人士說，雖然人事問題是內政問題，但秦剛的外交能力，將使這次的消失​​具有更大的全球意義。

「對我來說，這表明我們對中國精英政治知之甚少」，美國非政府組織亞洲協會（Asia Society）政策研究所的常務理事丹尼爾斯（Rorry Daniels）說。

丹尼爾斯還說，目前中美議程上的一個議題，就是習近平是否會到美國參加11月的亞太經濟合作組織（APEC）峰會。因此，若美國無法與中國外長取得聯繫，這當然會是一個尷尬的事情。

傳統上，中國外交部長負責監督重要雙邊會議的大部分籌備工作。通常，擺在中國外長辦公桌上的直接考慮因素之一，是邀請哪位美國官員來北京參加會議。

不過，也有分析人士認為，秦剛缺席並不會影響更廣泛的美中關係。美國智庫布魯金斯學會高級研究員哈斯（Ryan Hass）表示，秦剛一直只是中國戰略的實施者和闡明者，而不一定是戰略的設計者。

「顯然，拜登政府投入了時間和精力來與秦剛建立關係，但將會失去這種關係。不過，我們可以假設王毅會彌補這一不足。我們已經和他打交道很長時間了」，哈斯說。

即便如此，任何外長離開都可能削弱中國在全球的外交影響力，直到選出替代者為止，因為北京現在主要只有一名高級外交官王毅代表中國出席重要的外國會議，而且中國並沒有明確解釋發生什麼事。

外界預期秦剛將離任

《南華早報》還報導，部分分析人士認為，秦剛離開中國外長一職的可能性越來越大，這也可能帶來其他問題。秦剛曾擔任中國駐美國大使，他與外國同行建立了個人關係，如今則必須重建。

他還可能在中國外交部內有一些勢力，這些勢力可能會被取代，從而造成官僚系統的動盪。

上週五（21日），美國國務卿布林肯（Antony Blinken）拒絕回應秦剛的「失蹤」問題，並表示將把這個問題留給中國回答。

中國長期以來經常出現官員突然、且無法解釋的缺席，尤其是在北京反腐敗運動最激烈的時期。但考慮到秦剛比習近平或王毅更經常出現在國外，儘管他在中國共產黨內排名較低，這一問題變得更加明顯。

美國風險諮詢公司埃雷拉斯（Erelas）副理埃爾達爾（Brock Erdahl）表示，「在當今的中國，無論是高級官員的個人生活保密，還是他們從公眾視野中消失，都不是聞所未聞的」。

他指出，習近平本人曾在2012年不明原因缺席2週，中國公安部前副部長兼國際刑警組織前主席孟宏偉也曾於2018年9月失蹤，1年後在一場貪污的審判中再次出現。

負責追蹤中國宣傳的埃爾達爾指出，北京的審查機構一反常態地，允許網路討論秦剛失蹤事件。「謠言往往會填補官方沉默所造成的空白，導致整體敘事至少暫時脫離北京在國內外的控制。」埃爾達爾補充說，這可能會給中國的外交戰略帶來不確定性。

（彭博社、《南華早報》）

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