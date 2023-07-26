秦剛下台、王毅回鍋 專家：習近平威信受損

（德國之聲中文網）消失整整1個月的中國外交部原部長秦剛，週二（7月25日）確定遭到去職，並由中共中央外事辦主任，前外長王毅「回鍋」再任外長，成為中華人民共和國成立以來的首例。專家認為，秦剛被解職的原因雖然沒有公佈，但已經打擊到中國國家主席習近平的威信。

台灣中央社報導，旅美的時評人鄧聿文指出，秦剛目前在原因未明下去職，必定有損習近平的領導威信。但習近平當前大權在握，秦剛去職的影響也僅如此而已。

鄧聿文預計中國官方近日內將公布秦剛去職原因，若未公布，只會引起更多猜測。目前，由於官方的語焉不詳，引起外界議論紛紛，包括內部權力鬥爭、外交路線看法歧異，再到婚外情傳聞等。

台灣《自由時報》報導，台灣兩岸政策協會研究員吳瑟致表示，此事應是「保守派的一個反撲，迫使習近平必須把秦剛換掉」，而王毅「回鍋」代表習近平對外交系統的「不信任」，未來中國外交仍是由習近平親自掌控。

吳瑟致認為，秦剛是習近平非常信任的外交官，從駐美大使開始，然後被拔擢為外交部長，很快當上國務委員，享有副國級的待遇。這個升官路徑，讓傳統外交系統「眼紅」。

秦剛「出事」，在吳瑟致看來是「打臉」習近平，而王毅回鍋，代表習能透過王毅對外交系統有所控制。

消失一个月后 秦刚被免去外长职务

是路線之爭還是醜聞？

台灣《聯合報》分析，此次人大常委會加開會議，可說是為秦剛事件「量身訂做」。文章指出，從處理手法上看，秦剛此次出事應「逃不過圈禁」，但仍算「軟著陸」——秦剛雖不再是外交部長，卻仍保有國委頭銜，顯示儘管外界對秦剛犯事有各種猜測，但「有一點不用猜，就是他令『今上』（指習近平）生了氣，但沒有傷到『今上』的心」。

分析指出，有人猜測秦剛和王毅之間有「權力之爭」或外交路線上的「親俄」、「親美」之爭；但分析認為，重披外交部長戰袍一事對王毅個人而言並非獎賞，對中國的戰狼派外交人士來說，也「只屬小勝」。

而對於王毅出任中國外長一事，台灣外交部發言人劉永健則表示，台灣外交部對此事沒有評論。台灣總統府發言人林聿禪表示，「建議找陸委會回應」。台灣陸委會目前尚未回應此事。

專家：調查仍在進行中

英國《衛報》報導，牛津大學中國政治學教授藍夢琳（Patricia Thornton）表示，秦剛仍留在國務院的事實表明，調查仍在進行中，「但有足夠的擔憂可以解除他的外交部長職務」。

澳大利亞國立大學政治學家宋文笛表示，王毅再次擔任外交部長「聽起來像是一個臨時安排，為的是不要讓習近平繼續處於尷尬」。

美國美利堅大學國際服務學院學者唐志學（Joseph Torigian）表示，此舉為中國領導層爭取時間來完成調查，並決定要讓秦剛「硬著陸」或「軟著陸」。

（綜合報導）

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