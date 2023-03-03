秦刚首秀两会外长记者会称 美国若错误“狂飙”必脱轨翻车

（德国之声中文网）本周二（3月7日），中国外交部长秦刚举行十四届全国人大一次会议外长记者会，就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。记者会持续近两小时，秦刚在现场回答了14个问题，涉及中美关系、中俄关系、中日关系、中欧关系、俄乌冲突、台湾问题等多个热点内容。

对美言辞激烈

近几个月来，包括中国疑似间谍气球闯入美国领空等事件进一步加剧了美中之间的紧张关系。

在今天召开的记者会上，美国全国广播公司记者问秦刚，鉴于美中双方在各种问题上的利益分歧不断扩大，还有可能发展健康稳定的中美关系吗？“或者，您打算如何使之成为可能？除了中国的核心利益，您是否也考虑过美国的核心利益？”

秦刚回应表示：“美方声称要‘竞赢’中国但不寻求冲突。但实际上，美方的所谓‘竞争’，就是全方位遏制打压，就是你死我活的零和博弈。”

他说：“美方口口声声说要遵守规则，但如同两位运动员在奥运田径场上赛跑，一方不是想着如何跑出自己的最好成绩，而总是要去绊倒对方，甚至想让对方参加残奥会，这不是公平竞争，而是恶意对抗，犯规了！”

他还说：“美方所谓要给中美关系‘加装护栏’‘不冲突’，实际上就是要中国打不还手，骂不还口，但这办不到！”

他还警告说：“如果美方不踩刹车，继续沿着错误道路狂飙下去，再多的护栏也挡不住脱轨翻车，必然陷入冲突对抗。”

中国国家主席习近平周一下午参加政协十四届一次会议的民建、工商联界委员会议时也罕见地直接批评华盛顿政府，指责以美国为首的西方国家遏制中国，使中国在过去5年面臨严峻挑战，全球不确定因素显著增多。

中国官方媒体新华社周一援引习近平的话指出，中国这5年来，发展的外部环境急剧变化，不确定及难预料因素显著增多，同时“以美国为首的西方国家对我实施了全方位的遏制、围堵、打压，给我国发展带来前所未有的严峻挑战”。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 击落 中国的一个气球在美国本土上空飘荡了数日之后，2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域将其击落。美国指责中国利用气球进行间谍活动。但中国方面表示，这只是一个失控的气象气球。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 搜寻 被击落的气球坠入距离南卡罗来纳州海岸几英里处的大海中。美国海军和海岸警卫队对气球坠落的地区进行定位，并派出直升机和舰艇在坠落区域梳理寻找气球残骸。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 打捞 看上去像是渔民们正在捕捞一个超大的水母，但实际上这是美军的一个负责处理爆炸物的小组成员在海上打捞中国气球被击落后的残骸。这个气球直径大约达到61米，重量相当于一架小型客机。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 残骸 由于气球尺寸巨大，而且对其安全性的不确定性，美国最终决定在海上击落。气球坠落地区的水深约为15米。美军正在努力打捞更多的残骸，以便更准确地了解这个飞行物的实际用途。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 工具 美军使用了包括水下无人机等特殊装备搜索并打捞气球残骸。“探路者”级海洋测量船利用声纳技术在坠落区寻找残骸碎片。据美军的说法，搜索面积约为2.25平方公里。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 寻获 美军北方司令部2月13日在一份声明中说，“打捞团队从气球坠落处寻获了一些重要的残骸，包括确认所有主要的传感器和电子装置，以及整体结构的大块物件”。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 升级 美国击落中国疑似间谍气球之后，美中之间的紧张关系进一步加剧。此间，中国国防部长曾拒绝同美国国防部长奥斯汀通电话来讨论与气球相关的事宜。中方称美国的击落行动是过度反应，违反了国际准则。美国商务部则将与北京疑似间谍气球计划有关的中国6个实体添加到出口黑名单中。过去几天，美军在美国西北部阿拉斯加州海岸、加拿大西北部的育空地区，以及美加边境休伦湖的上空又分别击落了三个飞行体。 作者: Florian Meyer



对欧信心喊话

法新社记者问道：“鉴于过去几个月中美关系紧张，中方是否计划加强与欧盟的政治和商贸关系？”

秦刚回答说：“中欧是两大文明、两大市场、两大力量。中欧开展交往完全是基于彼此战略利益独立作出的选择。中欧关系不针对、不依附、也不受制于第三方。不管形势如何发展，中方始终视欧盟为全面战略伙伴，支持欧洲一体化。我们希望欧洲经历了乌克兰战火的磨难，痛定思痛，真正实现战略自主、长治久安。”

他表示：“我们愿同欧方一道，坚持真正的多边主义，坚持相互尊重、合作共赢，克服各种干扰和困难，不断深化中欧全面战略伙伴关系，为变乱交织的世界注入更多稳定性、确定性和正能量。”

对日态度强硬

日本广播协会记者提问中国新一届领导集体打算构建怎样的中日关系？

秦刚向日本提出4点要求：要言而有信，要求日本严格遵守《中日和平友好条约》和三个其他三个政治文件；要以史为鉴，要求日本勿忘日本军国主义曾给中华民族造成深重伤害，要做到以邻为伴，而不是以邻为壑；要维护秩序，要求日本遵守战后国际秩序，反对霸权主义；要互利共赢，要求双方加强合作，共同维护产业链、供应链稳定畅通，为全球经济复苏注入动力和活力。

最后他还特意提出：“日本政府决定将福岛核污染水排入大海。这不是日本一家的私事，而是关系海洋环境和人类健康的大事。我们敦促日方以负责任的方式处理好这一问题。”

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 五十而“知天命”？ 在2022年的“多事之秋”，中日两国虽然迎来了建交50周年，但是双方之间似乎并没有太多庆祝的热情。尤其是近年来，在几个关键议题上的严重分歧使得这两个亚洲最大经济体之间关系持续紧张。图为9月22日，中国驻日本大使馆在东京举行的中日邦交正常化50周年纪念招待会。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 历史性文件 1972年9月29日，时任中国总理周恩来和日本首相田中角荣在北京签署了《中日联合声明》（又称《中日建交公报》），标志着两国正式建立外交关系。这份声明的主要内容包括结束两国之间的不正常关系（战争状态），日本承认中华人民共和国为中国唯一合法政府。到1978年，两国代表又缔结了《中日和平友好条约》。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 一杯美酒泯恩仇？ 《中日联合声明》的主要内容还包括，强调两国之间的友谊，日本“对过去战争给中国人民造成的重大损害的责任表示深刻反省”，以及中国政府宣布放弃对日本的战争赔偿要求。这份声明虽然开启了两国之间关系正常化，促进了双边政治、经济、文化交流，但是一些悬而未决的遗留问题直到今天仍然给两国关系造成影响。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 领土主权争议 东京和北京之间最大的矛盾之一，就来自位于东海海域的几座无人居住的小岛——日本称之为尖阁诸岛，而中国则称钓鱼岛。2012年，日本政府宣布对尖阁诸岛实施“国有化”，引发了中国的强烈抗议，还有民众发起了抵制日货的行动。如今仍然会有一些中方的巡逻船或者渔船在附近海域出现。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 台湾——紧邻日本的“火药桶” 自从美国对中国开启贸易战，美中关系日益恶化以来，日本作为华盛顿的盟友也对北京在亚太地区越来越咄咄逼人的行动提出谴责。尤其作为亚洲大国，日本对于一旦台海爆发冲突给地区安全造成的影响十分关切。在今年夏天，美国众议院议长佩洛西访问台湾之后，中国解放军围绕台湾岛进行了持续多日的军事演习。日本防务省对中国试射的弹道导弹进行了实时监测。与此同时，该国也在加快扩建自卫队，增加国防预算。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 没有解决的战争历史遗留问题 在中国看来，日本方面没有充分反省其战争罪行是双边关系发展最大的障碍之一。日本军队曾经在中国使用过化学武器和生物武器，造成大量杀戮，其中最知名的事件就是1937年的“南京大屠杀”。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 靖国神社——争议焦点 位于东京的靖国神社供奉着明治维新时代以来为日本战死的军人，其中包括二战中的14名日本甲级战犯。每当有日本政治人物和社会名流参拜靖国神社的时候，都引起中国的抗议。图为2022年8月15日——日本二战战败投降日，大批民众排队进入靖国神社进行参拜。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 从“哈日”到“反日”的民间情绪 2022年7月，前首相安倍晋三遇刺身亡，中国社交媒体上出现不少幸灾乐祸的声音。此外，与日本相关的一些社会事件，比如身穿和服的中国女子在苏州被警察带走，也凸显出民间反日情绪的高涨。（图为北京一家购物中心举办的中日邦交正常化50周年庆祝活动）



对俄战略互信

俄罗斯塔斯社记者问了一连串的问题，包括“您（秦刚）如何看待两国关系发展走向“？“俄中关系能否为国与国关系提供新的范式”？“中国国家主席是否将于两会后访问俄罗斯”？“未来俄中双边贸易中是否有可能放弃使用美元或欧元”？

秦刚肯定“中俄成功走出了一条大国战略互信、邻里友好的相处之道，树立了新型国际关系的典范”，同时表示，“中俄关系建立在不结盟、不对抗、不针对第三方基础上，既不对世界上任何国家构成威胁，也不受任何第三方的干扰和挑拨。中俄携手，世界多极化和国际关系民主化就有了动力，全球战略平衡与稳定就有了保障。世界越是动荡不安，中俄关系越应稳步向前”。

他没有直接回答中国国家主席习近平是否会在两会后访问俄罗斯，而只是说，“我们相信，在两国元首战略引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系必将在更高水平上不断前行”。

在回答俄中双边贸易是否会弃用美元或者欧元的问题时，秦刚说：“什么货币好用、安全又信得过，就用什么货币。国际货币不应成为单边制裁的杀手锏，更不应成为霸凌胁迫的代名词。”

重提12条主张

在回答有关乌克兰战争问题的相关提问时，秦刚说：“中国既不是危机的制造者，又不是危机的当事方，也没有向冲突的任何一方提供武器。凭什么向中国甩锅推责，甚至制裁、威胁？我们绝不接受！”

他再次提到中国日前发布的《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，提出尊重各国主权、摒弃冷战思维、停火止战、启动和谈等12条主张，核心就是劝和促谈。他指责“似乎有只‘看不见的手’推动冲突延宕升级，试图以乌克兰危机来服务某种地缘政治图谋。”

秦刚表示：“当前，乌克兰危机到了紧要关头，要么停火止战，恢复和平，走上政治解决的轨道，要么火上浇油，扩大危机，拖入失控的深渊。冲突、制裁、施压解决不了问题，现在需要的是冷静、理智、对话，和谈进程应尽快开启，各方合理安全关切都应得到尊重，从而找到实现欧洲长治久安之策。”

德国联邦议员：“中国的角色很复杂”

要求美国停止“以台制华”

凤凰卫视记者问如何看待当前台海局势？请他判断中美在台海发生冲突的风险有多大。

秦刚从桌子上拿起一本《中华人民共和国宪法》，并念起了序言中的“台湾是中华人民共和国的神圣领土的一部分。完成统一祖国的大业是包括台湾同胞在内的全中国人民的神圣职责”。

他强调，“解决台湾问题是中国人自己的事，任何外国都无权干涉。最近美国高官声称台湾问题不是中国内政，对此我们坚决反对并保持高度警惕”。

他表示，“对于两岸来说，我们都有一个家，名字叫中国。作为骨肉同胞，我们将继续以最大诚意、尽最大努力实现祖国和平统一。同时，保留采取一切必要措施的选项”。

秦刚表示：“台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是中美关系第一条不可跨越的红线。……台湾问题处理不好，中美关系地动山摇。”

秦刚提出，美国应停止“以台制华”，回归一个中国原则的本源本义，恪守对中国作出的政治承诺，明确反对和制止“台独”。

如果美眾院議長麥卡錫訪台...

战狼外交和话语陷阱

新加坡海峡时报记者询问秦刚被任命为外交部长，是否意味着中国正在抛弃被称为“战狼外交”的独断的国际关系风格？

秦刚回应说，所谓“战狼外交”就是一个话语陷阱，制造这个话语陷阱的人，要么不懂中国和中国外交，要么无视事实，别有用心。他说：“两千多年前，孔夫子就说过，‘以德报德，以直报怨。以德报怨，何以报德？’中国外交有足够的厚道与善意，但当豺狼挡道、恶狼来袭，中国的外交官必须“与狼共舞”，保家卫国。”

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