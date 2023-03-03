秦刚首秀两会外长记者会称 美国若错误“狂飙”必脱轨翻车

去年年底走马上任的中国外交部部长秦刚周二在两会外长记者会上回答中外记者提问。在记者会上，秦刚对美国言辞强烈，对日本教训语气十足，谈台湾问题念宪法，谈“战狼外交”引孔子。
（德国之声中文网）本周二（3月7日），中国外交部长秦刚举行十四届全国人大一次会议外长记者会，就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。记者会持续近两小时，秦刚在现场回答了14个问题，涉及中美关系、中俄关系、中日关系、中欧关系、俄乌冲突、台湾问题等多个热点内容。
近几个月来，包括中国疑似间谍气球闯入美国领空等事件进一步加剧了美中之间的紧张关系。
在今天召开的记者会上，美国全国广播公司记者问秦刚，鉴于美中双方在各种问题上的利益分歧不断扩大，还有可能发展健康稳定的中美关系吗？“或者，您打算如何使之成为可能？除了中国的核心利益，您是否也考虑过美国的核心利益？”
秦刚回应表示：“美方声称要‘竞赢’中国但不寻求冲突。但实际上，美方的所谓‘竞争’，就是全方位遏制打压，就是你死我活的零和博弈。”
他说：“美方口口声声说要遵守规则，但如同两位运动员在奥运田径场上赛跑，一方不是想着如何跑出自己的最好成绩，而总是要去绊倒对方，甚至想让对方参加残奥会，这不是公平竞争，而是恶意对抗，犯规了！”
他还说：“美方所谓要给中美关系‘加装护栏’‘不冲突’，实际上就是要中国打不还手，骂不还口，但这办不到！”
他还警告说：“如果美方不踩刹车，继续沿着错误道路狂飙下去，再多的护栏也挡不住脱轨翻车，必然陷入冲突对抗。”
中国国家主席习近平周一下午参加政协十四届一次会议的民建、工商联界委员会议时也罕见地直接批评华盛顿政府，指责以美国为首的西方国家遏制中国，使中国在过去5年面臨严峻挑战，全球不确定因素显著增多。
中国官方媒体新华社周一援引习近平的话指出，中国这5年来，发展的外部环境急剧变化，不确定及难预料因素显著增多，同时“以美国为首的西方国家对我实施了全方位的遏制、围堵、打压，给我国发展带来前所未有的严峻挑战”。
法新社记者问道：“鉴于过去几个月中美关系紧张，中方是否计划加强与欧盟的政治和商贸关系？”
秦刚回答说：“中欧是两大文明、两大市场、两大力量。中欧开展交往完全是基于彼此战略利益独立作出的选择。中欧关系不针对、不依附、也不受制于第三方。不管形势如何发展，中方始终视欧盟为全面战略伙伴，支持欧洲一体化。我们希望欧洲经历了乌克兰战火的磨难，痛定思痛，真正实现战略自主、长治久安。”
他表示：“我们愿同欧方一道，坚持真正的多边主义，坚持相互尊重、合作共赢，克服各种干扰和困难，不断深化中欧全面战略伙伴关系，为变乱交织的世界注入更多稳定性、确定性和正能量。”
日本广播协会记者提问中国新一届领导集体打算构建怎样的中日关系？
秦刚向日本提出4点要求：要言而有信，要求日本严格遵守《中日和平友好条约》和三个其他三个政治文件；要以史为鉴，要求日本勿忘日本军国主义曾给中华民族造成深重伤害，要做到以邻为伴，而不是以邻为壑；要维护秩序，要求日本遵守战后国际秩序，反对霸权主义；要互利共赢，要求双方加强合作，共同维护产业链、供应链稳定畅通，为全球经济复苏注入动力和活力。
最后他还特意提出：“日本政府决定将福岛核污染水排入大海。这不是日本一家的私事，而是关系海洋环境和人类健康的大事。我们敦促日方以负责任的方式处理好这一问题。”
俄罗斯塔斯社记者问了一连串的问题，包括“您（秦刚）如何看待两国关系发展走向“？“俄中关系能否为国与国关系提供新的范式”？“中国国家主席是否将于两会后访问俄罗斯”？“未来俄中双边贸易中是否有可能放弃使用美元或欧元”？
秦刚肯定“中俄成功走出了一条大国战略互信、邻里友好的相处之道，树立了新型国际关系的典范”，同时表示，“中俄关系建立在不结盟、不对抗、不针对第三方基础上，既不对世界上任何国家构成威胁，也不受任何第三方的干扰和挑拨。中俄携手，世界多极化和国际关系民主化就有了动力，全球战略平衡与稳定就有了保障。世界越是动荡不安，中俄关系越应稳步向前”。
他没有直接回答中国国家主席习近平是否会在两会后访问俄罗斯，而只是说，“我们相信，在两国元首战略引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系必将在更高水平上不断前行”。
在回答俄中双边贸易是否会弃用美元或者欧元的问题时，秦刚说：“什么货币好用、安全又信得过，就用什么货币。国际货币不应成为单边制裁的杀手锏，更不应成为霸凌胁迫的代名词。”
在回答有关乌克兰战争问题的相关提问时，秦刚说：“中国既不是危机的制造者，又不是危机的当事方，也没有向冲突的任何一方提供武器。凭什么向中国甩锅推责，甚至制裁、威胁？我们绝不接受！”
他再次提到中国日前发布的《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，提出尊重各国主权、摒弃冷战思维、停火止战、启动和谈等12条主张，核心就是劝和促谈。他指责“似乎有只‘看不见的手’推动冲突延宕升级，试图以乌克兰危机来服务某种地缘政治图谋。”
秦刚表示：“当前，乌克兰危机到了紧要关头，要么停火止战，恢复和平，走上政治解决的轨道，要么火上浇油，扩大危机，拖入失控的深渊。冲突、制裁、施压解决不了问题，现在需要的是冷静、理智、对话，和谈进程应尽快开启，各方合理安全关切都应得到尊重，从而找到实现欧洲长治久安之策。”
凤凰卫视记者问如何看待当前台海局势？请他判断中美在台海发生冲突的风险有多大。
秦刚从桌子上拿起一本《中华人民共和国宪法》，并念起了序言中的“台湾是中华人民共和国的神圣领土的一部分。完成统一祖国的大业是包括台湾同胞在内的全中国人民的神圣职责”。
他强调，“解决台湾问题是中国人自己的事，任何外国都无权干涉。最近美国高官声称台湾问题不是中国内政，对此我们坚决反对并保持高度警惕”。
他表示，“对于两岸来说，我们都有一个家，名字叫中国。作为骨肉同胞，我们将继续以最大诚意、尽最大努力实现祖国和平统一。同时，保留采取一切必要措施的选项”。
秦刚表示：“台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是中美关系第一条不可跨越的红线。……台湾问题处理不好，中美关系地动山摇。”
秦刚提出，美国应停止“以台制华”，回归一个中国原则的本源本义，恪守对中国作出的政治承诺，明确反对和制止“台独”。
新加坡海峡时报记者询问秦刚被任命为外交部长，是否意味着中国正在抛弃被称为“战狼外交”的独断的国际关系风格？
秦刚回应说，所谓“战狼外交”就是一个话语陷阱，制造这个话语陷阱的人，要么不懂中国和中国外交，要么无视事实，别有用心。他说：“两千多年前，孔夫子就说过，‘以德报德，以直报怨。以德报怨，何以报德？’中国外交有足够的厚道与善意，但当豺狼挡道、恶狼来袭，中国的外交官必须“与狼共舞”，保家卫国。”
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