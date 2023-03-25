秦刚访问中缅边境 大可可岛军事化引关注

（德国之声中文网）中国外交部发言人毛宁5月2日宣布，国务委员兼外交部长秦刚将于5月2日至5日访问缅甸，并赴印度出席上合组织外长会议。

据中国官媒报道，5月1日，秦刚在北京会见联合国秘书长缅甸问题特使海泽。他表示，缅甸问题背景复杂，内外因素错乱交织，没有"速效药"，并呼吁国际社会"要尊重缅甸主权，支持缅国内各方各派在宪法和法律框架下，通过政治对话弥合分歧，重启政治转型进程"，"要尊重东盟斡旋努力"，"防止激化矛盾，导致危机外溢"。5月2日，秦刚在云南中缅边境调研,并实地查看了姐告国门、畹町口岸芒满通道、瑞丽试验区综合展示中心和"一寨两国"边境社区。他强调要维护中缅边境和平安宁，完善党政军警民合力强边固防体系，维护边界清晰稳定，严厉打击跨境犯罪活动。秦刚同时表示，要促进中缅正常边贸和人员往来，口岸能开尽开，加快跨境经济合作区建设，以产能合作、园区建设为抓手推进中缅经济走廊建设等等。

中缅关系复杂

中缅边界长达2129公里，穿过森林茂密的山区。长期以来，从位于老挝、缅甸、泰国边境地区的毒品产地"金三角"向中国走私毒品的活动就十分猖獗。联合国称，自缅甸军方夺取政权以来，缅甸的鸦片生产发展更为迅速，罂粟种植在过去一年中增加了三分之一。与此同时，经济衰退导致更多人开始从事毒品交易。除毒品问题外，中缅边境地区安全局势也十分严峻，缅甸军方与少数民族武装团体之间不时发生战斗，甚至发生过缅甸炮弹落入中国境内的事件。

不过，尽管存在安全方面的挑战，中国一直试图鼓励中缅之间的合法贸易。最近，中国重新开放了因实施严格的新冠管控措施而关闭了1000多天的中缅边境口岸。在外交方面，中国虽然一直试图与缅甸各方保持联系，但却明确支持通过政变夺取政权，并残酷镇压抗议民众的缅甸军政府。

中国是缅甸最大的贸易伙伴、第二大的外来投资者和最大的军火供应商。对中国而言，缅甸的经济意义尤其在于其丰富的矿产资源和作为销售市场的潜力。连接中国云南和印度洋的中缅油气管道被视为中国"一带一路"上的标本项目，主要运输来自中东的原油，绕开马六甲海峡，缩短中东原油的运输里程和成本。

緬甸军政府最高领导人敏昂莱今年3月27日在军人节上阅兵

北京在大可可岛上建监视哨所？

最近还有迹象显示，遭受国际孤立的缅甸正为北京进军印度洋提供便利条件。总部位于伦敦的查塔姆研究所(Chatham House，又译皇家国际事务研究所)近期发布报告，推测缅甸正将可可群岛军事化，目的是在该地区开展海上监视活动。报告称，今年1月拍摄的卫星图像显示，缅甸具有重要的战略意义的大可可岛出现军事现代化的明显迹象。岛上有一条新近加长的2300米的跑道、雷达站，两个新的机库以及一条连接到一个较小岛屿的新堤道。大可可岛很小，只有11公里长，但靠近世界上最繁忙的航道之一的马六甲海峡，而且距离设有印度海军和空军基地的印度安达曼和尼科巴群岛仅55公里。据《彭博社》报道，印度最近就北京正在大可可岛建造一个监视哨所的情报与缅甸进行了对质。中国驳斥了这一说法。查塔姆研究所报告的作者说，卫星图像没有显示任何中国在大可可岛上活动的具体证据。

据《卫报》报道，美国和平研究所缅甸项目主任杰森·塔尔（Jason Tower）说："由于在国际支持和经济发展方面依赖中国，缅甸极有可能与北京分享情报，并支持中国的战略举措。他认为，在大可可岛上的建设是一种挑衅，对地区安全构成了重大挑战，很可能会在中印之间制造重大的紧张关系。

有分析人士认为，缅甸军方很可能想在印度和中国之间制造更多对立，以加大与印度谈判时的筹码，换取更大的经济和外交支持。

(美联社、卫报等）

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