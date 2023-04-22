秦刚访菲会总统、外长 五月初菲总统将见拜登

（德国之声中文网）中国外交部长秦刚应菲律宾外交部长马纳洛（Enrique Manalo）邀请，于4月21日至4月23日首度访菲。菲律宾外交部曾于本月18日表示，此次双方会晤是继该国总统小马科斯（Ferdinand Marcos Jr）1月初访中之后，两国高层的延续性互动。

在访菲的第二天，秦刚于4月22日在马尼拉分别会见了菲国总统小马科斯以及外长马纳洛。根据菲律宾媒体《马尼拉日报》的报导，小马科斯表示，他和秦刚讨论了菲律宾和中国的两国未来关系。他说：「我们把事情谈清楚，为未来制定计划，继续努力发展菲律宾和中国之间的关系，不仅在经济领域，也包括在文化和教育及其他交流方面。」

菲方恪守「一个中国政策」

根据中国外交部的新闻稿，秦刚向小马科斯提到，希望菲方正确把握历史大势，着眼地区和平稳定大局，从两国人民根本利益出发，妥善处理涉台、涉海等问题。而小马科斯在提到台湾时指出，「台湾问题是中国内政，菲方将一如既往恪守一个中国政策。菲方将坚持独立自主，不选边站队，愿深化菲中友好，扩大合作，加强沟通，妥善处理海上问题。」

小马科斯在1月初访华时曾承诺，将在其先父奠定的基础上「再接再厉，推动中菲关系提升至更高水平。」双方同意透过和平方式解决一切争端，包含南海主权及领土争议，并签署多项经贸合作协议。他在本周六与秦刚会面时也重申：已经同意建立更多的沟通渠道，以「立即解决」西菲律宾海中涉及两国的任何事件。小马科斯称：「我们目前正在进行这方面的工作，正在等待中国的回应……相信这些问题将得到解决，对我们两国都有利。」

寻求解决两国海域争端

就在22日稍早，秦刚在与菲律宾外长马纳洛会谈时向菲律宾政府的邀请表示感谢，他说：「这充分证明了双方对维护和进一步加强双边关系的高度重视」。秦刚向马纳洛提到：「在动荡不安的地区局势中，一个健康稳定的中菲关系不仅符合我们两国人民的愿望，也符合地区国家的共同愿望。」马纳洛则向秦刚表示，期待会谈可进一步让双方在解决共同问题和挑战方面上取得更大进展。马纳洛特别提到中菲的海域争端，并指出两国的分歧必须「不妨碍我们寻求有效管理它们的方法，特别是在菲律宾人享有权利方面」。

访问适逢美菲军演

此次中国外长秦刚访菲恰逢菲律宾与美国举行大规模的「肩并肩」（Balikatan）联合军演之际，军演举行时间从4月11日至28日，为期18天。据菲律宾方面的报道，参加联合军演的包括5400名菲方人员和12200名美方人员。

由于军演适逢美中关系敏感时期，中国外交部发言人汪文斌上周回应有关美菲联合军演相关提问时说：「有关国家间的交流合作不应当针对第三方，应当致力于地区和平稳定，而不是相反。美菲军事合作不得介入南海争议，更不得损害中方领土主权、海洋权益和安全利益。」

负责本次演习的美菲军方高层于4月11日军演开幕式上握手展开合作

菲律宾总统小马科斯则强调，与华盛顿的合作旨在增强菲律宾的防御能力。他说：「如果不打算攻击我们，他们就不必担心，因为我们不会与他们作战，我们正在做的是加强我们的领土防御。」美菲联合军演美国方面的指挥官奥斯汀（Eric Austin）提到：「『肩并肩』联合军演确保我们做好共同应对现实世界挑战的准备。」

在中美之间寻找平衡

今年以来美菲之间互动频繁，菲律宾2月与美国达成共识，扩大美菲《强化防务合作协议》（EDCA）合作范围，再开放4个军事基地供美军使用。 4月初，菲律宾公布其新对美国开放的军事基地位置，其中包含与台湾仅距400公里的海军基地，菲国防长加维斯（Carlito Galvez Jr.）称这些地方「非常具有战略意义」。 4月11日，美菲举行「2+2」部长对话，同意扩大涵盖南海等区域的军事合作。接着两国还在4月22日宣布，菲总统小马科斯将于5月1日访问美国，与美国总统拜登见面。

对于菲律宾一边与美国保持合作，另一方面也积极促进改善与中国的关系，驻菲律宾地缘政治分析师兼菲律宾--中东研究协会（PMESA）南亚及东南亚研究主任Don McLain Gill向DW表示，菲律宾与美国合作，是其为达到「提高领土防御力、军事现代化的手段」，因此菲国会继续深化与华盛顿的关系，但也会保持自主。而就与中国的关系，Don McLain Gill强调，马尼拉希望与北京保持良好关系，但也不会助长中国野心在全球扩张。他指出，中菲外长此次会面，旨在缓解两国之间的紧张局势，并且也有可能是在寻求替代途径，以建立起一个更易于管理的双边关系。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



（综合报道）

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