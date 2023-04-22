秦刚访菲会总统、外长 五月初菲总统将见拜登

菲国总统和外长在本周中国外长秦刚访问菲律宾时，皆表示愿加强同中国的沟通与合作。与此同时，美菲两国正进行联合军演，菲国总统也将于下月初赴美与拜登见面。同时与立场不同的两个大国往来，菲律宾的葫芦里卖的什么药？
（德国之声中文网）中国外交部长秦刚应菲律宾外交部长马纳洛（Enrique Manalo）邀请，于4月21日至4月23日首度访菲。菲律宾外交部曾于本月18日表示，此次双方会晤是继该国总统小马科斯（Ferdinand Marcos Jr）1月初访中之后，两国高层的延续性互动。
在访菲的第二天，秦刚于4月22日在马尼拉分别会见了菲国总统小马科斯以及外长马纳洛。根据菲律宾媒体《马尼拉日报》的报导，小马科斯表示，他和秦刚讨论了菲律宾和中国的两国未来关系。他说：「我们把事情谈清楚，为未来制定计划，继续努力发展菲律宾和中国之间的关系，不仅在经济领域，也包括在文化和教育及其他交流方面。」
根据中国外交部的新闻稿，秦刚向小马科斯提到，希望菲方正确把握历史大势，着眼地区和平稳定大局，从两国人民根本利益出发，妥善处理涉台、涉海等问题。而小马科斯在提到台湾时指出，「台湾问题是中国内政，菲方将一如既往恪守一个中国政策。菲方将坚持独立自主，不选边站队，愿深化菲中友好，扩大合作，加强沟通，妥善处理海上问题。」
小马科斯在1月初访华时曾承诺，将在其先父奠定的基础上「再接再厉，推动中菲关系提升至更高水平。」双方同意透过和平方式解决一切争端，包含南海主权及领土争议，并签署多项经贸合作协议。他在本周六与秦刚会面时也重申：已经同意建立更多的沟通渠道，以「立即解决」西菲律宾海中涉及两国的任何事件。小马科斯称：「我们目前正在进行这方面的工作，正在等待中国的回应……相信这些问题将得到解决，对我们两国都有利。」
就在22日稍早，秦刚在与菲律宾外长马纳洛会谈时向菲律宾政府的邀请表示感谢，他说：「这充分证明了双方对维护和进一步加强双边关系的高度重视」。秦刚向马纳洛提到：「在动荡不安的地区局势中，一个健康稳定的中菲关系不仅符合我们两国人民的愿望，也符合地区国家的共同愿望。」马纳洛则向秦刚表示，期待会谈可进一步让双方在解决共同问题和挑战方面上取得更大进展。马纳洛特别提到中菲的海域争端，并指出两国的分歧必须「不妨碍我们寻求有效管理它们的方法，特别是在菲律宾人享有权利方面」。
此次中国外长秦刚访菲恰逢菲律宾与美国举行大规模的「肩并肩」（Balikatan）联合军演之际，军演举行时间从4月11日至28日，为期18天。据菲律宾方面的报道，参加联合军演的包括5400名菲方人员和12200名美方人员。
由于军演适逢美中关系敏感时期，中国外交部发言人汪文斌上周回应有关美菲联合军演相关提问时说：「有关国家间的交流合作不应当针对第三方，应当致力于地区和平稳定，而不是相反。美菲军事合作不得介入南海争议，更不得损害中方领土主权、海洋权益和安全利益。」
菲律宾总统小马科斯则强调，与华盛顿的合作旨在增强菲律宾的防御能力。他说：「如果不打算攻击我们，他们就不必担心，因为我们不会与他们作战，我们正在做的是加强我们的领土防御。」美菲联合军演美国方面的指挥官奥斯汀（Eric Austin）提到：「『肩并肩』联合军演确保我们做好共同应对现实世界挑战的准备。」
今年以来美菲之间互动频繁，菲律宾2月与美国达成共识，扩大美菲《强化防务合作协议》（EDCA）合作范围，再开放4个军事基地供美军使用。 4月初，菲律宾公布其新对美国开放的军事基地位置，其中包含与台湾仅距400公里的海军基地，菲国防长加维斯（Carlito Galvez Jr.）称这些地方「非常具有战略意义」。 4月11日，美菲举行「2+2」部长对话，同意扩大涵盖南海等区域的军事合作。接着两国还在4月22日宣布，菲总统小马科斯将于5月1日访问美国，与美国总统拜登见面。
对于菲律宾一边与美国保持合作，另一方面也积极促进改善与中国的关系，驻菲律宾地缘政治分析师兼菲律宾--中东研究协会（PMESA）南亚及东南亚研究主任Don McLain Gill向DW表示，菲律宾与美国合作，是其为达到「提高领土防御力、军事现代化的手段」，因此菲国会继续深化与华盛顿的关系，但也会保持自主。而就与中国的关系，Don McLain Gill强调，马尼拉希望与北京保持良好关系，但也不会助长中国野心在全球扩张。他指出，中菲外长此次会面，旨在缓解两国之间的紧张局势，并且也有可能是在寻求替代途径，以建立起一个更易于管理的双边关系。
（综合报道）
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