秦刚见美副国务卿 称台湾是中美关系「最敏感问题」

（德国之声中文网）美国副国务卿舍曼（Wendy Sherman）美国时间12日会见中国新任驻美国大使秦刚，秦刚会後表示，他在会谈中向舍曼强调，台湾问题是中美关系中最重要丶最敏感的问题，并明确阐述了中方立场。

曾任中国副外长的秦刚7月28日赴美履新，上任甫满2周。在美中关系紧张之际，秦刚12日赴美国国务院拜会副国务卿舍曼，这是他赴美後首度到国务院洽公，也是接任驻美大使职务以来，首度与美方高层面对面接触。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）事後发布新闻说明表示，舍曼回顾了她上个月在天津和中方官员会谈时的议题，并表达美国对持续讨论的承诺。舍曼会後也在推特上表示，她在会谈中欢迎秦刚来到华府，并强调：「我们仍致力於持续对话」。

舍曼虽未透露更多关於两人会谈细节，但7月26日她访问中国，在天津举行的中美副外长会谈中火药味十足，当时有关新冠病毒溯源丶台湾丶涉疆丶涉港丶南海等议题都在会中被提及。

秦刚会後在步出国务院时接受记者采访，秦刚在会见结束后对记者表示，双方谈得很深入，也很坦诚，充分交换了意见。双方一致认为，中美双边关系非常重要，要通过对话沟通解决问题，管控好分歧和矛盾，改善两国关系。

他说：「我们要尽可能做出努力来减少麻烦，管控好分歧和矛盾，扩大合作，事情很多，一步一步来一点点做起。」

记者追问是否谈到台湾议题，秦刚说：「当然谈到了，这是双边关系丶中美关系最重要最敏感的问题」，他也向舍曼重申中方在台湾问题上的立场。

新华社报导称，秦刚感谢美方为其履职提供支持和协助，表示当前中美关系站在新的十字路口，将按照两国元首今年除夕通话的精神，加强同美方的及时沟通对话，努力推动理性丶稳定可控丶建设性的中美关系。

（路透社丶中央社丶新华社丶联合报）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。