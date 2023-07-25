秦刚被免去中国外长职务

（德国之声中文网）根据中国国内官媒一致报道，在7月25日举行的第十四届全国人大常委会第四次会议上，经过表决，秦刚被免去中国外交部部长一职。会议决议任命王毅为外交部部长。

此外，会议还免去易纲的中国人民银行行长职务，任命潘功胜为中国人民银行行长。

关于秦刚被撤职，人大常委会的本次决议对外界而言等于"靴子落地"。秦刚作为外长已经近一个月没有出现在公众视野，舆论不断发问"秦刚去哪儿了？"而官方语焉不详，更是引发巨大猜想、催生各种传闻。

中国外交部先称"身体原因"，后来是"没有可提供的信息"。当中国驻美大使谢锋上周出席活动时被问到这个问题时，谢锋说，"让我们等等看看"（Let's wait and see）。

秦刚在去年召开的中共二十大上当选中共中央委员，当年被任命为外交部部长，今年初上任，届时56岁，成为人民共和国历史上最年轻的外长。

秦刚以外长身份最后一次公开露面是他6月25日在北京见斯里兰卡、俄罗斯和越南官员。

周二的人大常委会会议一般每两个月召开一次，路透社曾指出，上一次会议（十四届全国人大常委会第三次会议）是在6月26日举行，下一次本应在8月召开，而周二的第四次会议显然提前了。

秦刚原是王毅的接班人，现在反被王毅取代，后者再度成为中国新外长。这样的人事变动颇不寻常。至于秦刚被罢免的原因，周二的会议文件没有相关表述。可以预见的是，外界对有关秦刚的各种猜测和传闻不会就此停止。

消失一个月后 秦刚被免去外长职务

（综合报道）

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