秦刚或任中国驻美大使 美派伯恩斯驻京

（德国之声中文网）华尔街日报4月20日引述知情人士消息报导，中国计划任命秦刚为新任驻美大使，接替在位长达八年的崔天凯。与此同时，外界普遍预期美国将会任命尼古拉斯·伯恩斯（ R. Nicholas Burns ）为下任驻华大使。中国驻华盛顿大使馆丶美国国务院和白宫发言人丶伯恩斯本人皆未有回应。

报导形容55岁的秦刚被视为谨慎型丶而非「战狼式」的外交官。他在1988年加入中国外交部，由初级助理开始升任至发言人。随后任职外交部副部长，主管欧洲事务和新闻，并且为习近平安排活动。近几年他多次陪同习近平出访，成为中国最高领导人信任的助手。 2016年二十国集团峰会（G20）在中国杭州举办，秦刚当时参与组织习近平出席的会议和活动。

秦刚面前的一大挑战，是要在代表北京立场的同时，与华盛顿建立沟通的桥梁。在现时民主共和两党一致对华强硬的气氛下，这项任务殊不简单。美国商会国际事务主管迈伦·布莱恩特（Myron Brilliant）认为：「要在目前富挑战性的气候之下取得成功，下任中国驻美大使需要展现他能够成为中美关系之间证得信赖的中介，而不仅是北京政策的喉舌。」

华尔街日报4月20日引述知情人士消息报导，中国计划任命秦刚为新任驻美大使

至于美国打算派驻北京的尼古拉斯·伯恩斯现年65岁，在克林顿年代担任国务院发言人和驻希腊大使。他在小布希时代是美国驻北约大使，组织北约对911恐怖袭击的应对行动，他及后在国务院担任主理政治事务的副国务卿直至退休。

曾在奥巴马政府时期任职美财政部驻华特使的杜大卫（David Dollar）分析：「这可能是向中国发出的正面讯号，显示拜登正认真看待两国的互动。」他认为伯恩斯不仅是政治人物，还有政策工作的背景。

不过，上世纪八十年代曾任美国驻华大使的温斯顿·洛德（Winston Lord）认为，大使一职对于左右美国对华政策的影响力有限。他说对华政策至关重要，牵涉美国各方面的大量利益，「无可避免地相关政策会由华盛顿主导，几乎肯定会由白宫发施号令」。

目前在拜登政府内，国务院和国家安全委员会在制定对华政策上，担当着最重要的角色。而美国财政部丶商务部和贸易代表办公室等经济机构，许多高层职位仍然未有提名人选或是任命未获参议院确认。

中国国家主席习近平4月20日在博鳌亚洲论坛发表讯像演辞时表示，「我们不能把一个或几个国家制定的规则强加于人，也不能由个别国家的单边主义给整个世界带节奏」。他没有点名美国，但分析认为这番说话是针对美国在全球的领对地位。

评论认为中国派驻秦刚到华盛顿，反映北京希望透过熟练的外交官协助重塑中美之间恒常的高级别对话。所谓战略对话模式最初在小布希主政时设立，但在特朗普治下被摒弃，后者不满这种交往模式窒碍美国的利益。随着中美的竞争关系愈演愈烈，北京把战略对话机制视为减少冲突的「稳定器」。但是到目前为止，拜登班子对于重建对话似乎不表兴趣。

中美高层3月在阿拉斯加举行美国总统拜登上任后首次两国会谈，双方高级外交官唇枪舌剑，结果破冰不成反而不欢而散。美国总统拜登称中国的目标是要成为全球的领导国丶最富有的国家和最有权力的国家，他在就任后首次总统记者会上强调「这不会在我任内发生」。

中国驻美大使崔天凯在阿拉斯加会谈后接受CNN访问，他说中国旨在满足中国人民对更好生活的渴求，「我们的目标不是斗争或取代任何国家」。他形容中美会谈及时和有助双方增进了解，「我们不认为任何分裂世界的意图或对抗性的军事手段会是解决方法，实际上这就是问题所在。」但他同时不点名批评，美国要求拘柙和引渡华为高层孟晚舟是「须要纠正的错误」。

（来源：WSJ，CNN）

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