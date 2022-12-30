秦刚布林肯通话“道别” 王毅任中央外办主任提中美共赢

（德国之声中文网）中国国家主席习近平去年12月30日免去王毅兼任的外交部部长职务，任命前中国驻美大使秦刚为新一任外交部部长，而王毅不久后也接替了杨洁篪，出任中共中央外事工作委员会办公室（中央外办）主任。

美国国务卿布林肯1月1日在推特发文表示，他与新上任的中国外交部长秦刚通了电话，讨论美中关系，并将「保持沟通管道畅通」。随后秦刚也发了推文称，很感谢在他先前担任中国驻美国大使期间，与布林肯进行的几次「坦率、深入和建设性」的会晤。

双方互致新年问候

中国外交部1月2日在官网上公布此消息，该声明称：「外交部长秦刚大使在美国与美国务卿布林肯通电话。秦刚向布林肯道别，忆及在担任驻美大使期间与布进行了数次坦诚、深入、富有建设性的会见。期待与布继续保持密切工作关系，推动中美关系改善发展。双方并在通话中互致新年问候。」

中国新外长秦刚过去为中国驻美大使

在去年10月的中共20大上，秦刚出乎意料地晋升中央委员，受到各界注意。秦刚曾任中国外交部的新闻司司长、礼宾司司长、副部长等职位。在2014年至2018年担任外交部礼宾司司长期间，曾陪同习参与重大外交活动，被视为习近平亲信。2021年，秦刚调任中国驻美大使。他的最新身份便是在北京和华盛顿寻求稳定双边关系之际，接替在过去10年一直担任外交部长的王毅，担任外长之位。

王毅提和平共处的大国关系格局

69岁的王毅在10月被提拔为中共政治局委员，当时外界普遍预计他将在外交政策中担任一个更加重要的角色。 2023年元旦，王毅在中国官媒《求是》杂志以「中共中央政治局委员、中央外办主任」的头衔撰写「矢志民族复兴，胸怀人类命运 奋进中国特色大国外交新征程」一文，明确证实他接替前中央外办主任杨洁篪的职位。

在该文章中，王毅提到将推动构建和平共处、总体稳定、均衡发展的大国关系格局，「深化中俄战略互信和互利合作，夯实两国全面战略协作伙伴关系；落实中美元首达成的共识，探讨确立中美关系指导原则并校正航向；密切中欧高层往来和战略沟通，推动中欧关系行稳致远。」

「中美须避免重蹈冷战覆辙」

关于中美两个世界强权之间的关系，他写道：「一年来，我们坚持不懈探索中美两个大国正确相处之道」，并且引用习近平的话指出，「中美关系不应该是你输我赢、你兴我衰的零和博弈，21世纪的世界必须避免重蹈『冷战』覆辙。两国应该正确看待对方内外政策和战略意图，确立对话而非对抗、双赢而非零和的交往基调。」王毅称：「双方应该建立相互尊重、和平共处、合作共赢的相处之道，推动中美关系重回健康稳定的正轨。」

不过，王毅也提及了去年8月美国众议院院长佩洛西访台一事，表示中国将「继续坚决捍卫国家利益和民族尊严，不畏强权霸凌」。他称：「台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是中美关系不可逾越的红线。针对美国众议长不顾中方严正警告执意窜台，我们坚决斗争、坚决反制，显示了捍卫国家主权安全的坚定意志。」

回顾他任职外交部长的近10年期间，王毅指出这是「中国外交自信自立，形成鲜明风格气派的十年」。他表示，中国外交「在继承中华优秀传统文化和新中国外交优良传统基础上与时俱进，形成了新时代外交鲜明的中国特色、中国风格、中国气派。公平正义是中国外交的执着坚守，敢于斗争是中国外交的精神品格。」

拜习同框! 两人见面说了什么

王毅和秦刚都是习近平推行的所谓“战狼外交”的代表人物。尽管改组了外交团队，但上述两项任命表明，习近平牢牢掌握着对外交政策的控制权，并仍将进一步推动强势外交。

（综合报导）

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