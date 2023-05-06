秦刚在巴基斯坦会晤塔利班外长

（德国之声中文网）秦刚在巴基斯坦首都伊斯兰堡参加了第五次中阿巴三方外长对话，据中国外交部的新闻，三国外长讨论了政治互信、安全合作与反恐、互联互通与贸易投资等议题。此前秦刚在印度参加了上海合作组织外长会议。

秦刚在与阿富汗塔利班政府代理外长穆塔基的双边对话中表示，无论国际地区形势如何变幻，"中方始终坚定同阿人民站在一起，始终支持阿走符合自身国情的发展道路。中方将一如既往尊重阿主权、独立和领土完整，深化中阿各领域合作，帮助阿早日实现自立自强、和平稳定与发展繁荣"。

秦刚还强调，阿方应切实履行打击恐怖主义的承诺，坚决打击包括"东伊运"在内的恐怖势力，确保中国在阿人员和机构安全。

穆塔基表示，阿富汗绝不允许任何势力利用阿领土从事反华活动，希同中方在"一带一路"框架下加强经贸、人文、基础设施建设等领域合作。

据德新社报道，穆塔基因受到联合国安理会的制裁，原本受到旅行禁令的限制，但这一次破例获得许可前往巴基斯坦参加会晤。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 喀布尔机场发生血腥袭击事件 8月26日，阿富汗喀布尔机场外发生两起自杀式炸弹袭击事件。爆炸造成170名阿富汗平民丧生，13名美军士兵在袭击中遇难。这是十年来美军在阿富汗伤亡最严重的事件。 爆炸事件后，“伊斯兰国”（IS）的一个分支组织声称对这次袭击负责。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 “伊斯兰国呼罗珊分支” 宣布对袭击事件负责的是IS在中亚地区的分支“伊斯兰国呼罗珊”（Islamic State Khorasan）。该组织此前也曾发动致命袭击，认为塔利班过于温和。“伊斯兰国”属于伊斯兰教的萨拉菲主义运动；而塔利班主要是德奧班迪教派。一段时间以来，塔利班与“伊斯兰国呼罗珊”多次交火。塔利班方面表示，至少28名塔利班成员在周四的爆炸事件中丧生。在这次爆炸事件前，据通讯社援引军方消息，塔利班曾在检查站拦截并杀死了几名IS刺客。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 他们在战争的最后一刻阵亡 13名在炸弹袭击中身亡的美国士兵遗骸被运回故乡。这场战争开始时塔利班在台上，结束时塔利班回到台上，人们不禁发问，这场战争的意义何在？

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 “我们会让你们付出代价” 拜登在8月26日晚的电视演说中表示，“我们不会原谅，也不会忘记。我们将追捕你们，让你们付出代价。”他表示美国的疏散行动将继续进行，维持在8月31日前撤离的目标。五角大楼也对喀布尔可能发生新的恐怖袭击保持高度警惕。在塔利班接管后，美国及其盟国紧急撤离其在阿富汗的公民、当地员工。截至8月26日，德国已经结束了相关救援撤离行动，比8月31日的最后期限提前了5天。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 塔利班接管了总统府 国际驻阿部队开始撤军后还不到三个月，极端伊斯兰主义的塔利班就已经接管了全国大部分地区。8月15日，塔利班武装占领了位于首都喀布尔的总统府。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 极端伊斯兰主义者宣称要“解决问题” 塔利班发言人纳伊姆（Mohammad Naeem）说：”阿富汗战争已经结束。我们恳请各国和国际机构和我们坐下来开展对话，以便解决所有尚存的问题。” 他表示，阿富汗很快就会建立新政府。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 塔利班旗帜几乎插满全境 阿富汗全境很多地方已经插上了塔利班的旗帜，这是昆都士市中心的场景。8月初，塔利班几乎不费吹灰之力轻取这一东北重镇，曾令西方国家震惊和不解。德国联邦军曾长期在这里驻防。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 警车成了塔利班的战利品 过去20年里，美国斥资无数，为阿富汗政府军和警察力量提供培训和装备。大批政府军官兵缴械投降后，这些先进装备就成了塔利班的战利品。图为喀布尔机场附近，塔利班武装人员驾驶缴获的警车正在巡逻。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 阿富汗总统加尼已逃亡境外 8月14日阿富汗总统加尼在电视上发表安民告示的画面，而一天之后，据半岛电视台援引总统保镖的消息报道称，加尼总统已经逃往乌兹别克斯坦首都。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 西式广告隐身 听说塔利班已攻入喀布尔，当地一家美容院急忙遮盖橱窗上有性感画面的广告。民众意识到，在推崇伊斯兰极端主义的塔利班管制下，此类图像可能引来麻烦。喀布尔街头几乎已看不到女性的身影。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 大逃亡 总统逃亡，政府离散，许多阿富汗人心中只剩下一个念想：逃吧！成千上百的他们涌向喀布尔机场，希望能搭乘西方国家的撤侨专机离开。其中有很多人曾为西方驻军、国际机构和发展援助项目工作，担心因此遭到塔利班的报复。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 悲剧性一幕 8月16日，令人难以置信的画面震惊全球：一家美军飞机启动后，很多绝望的阿富汗人在跑道上追跑，甚至爬到飞机底部，最后造成7人死亡。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 撤离：争分夺秒 西方国家加快撤离侨民、机构和需要保护的阿富汗人。美国与塔利班达成的撤离最后期限是8月31日，后者拒绝延长。一旦没有美军的安全保障，其他国家的人员也无法继续留在当地。法国宣布于26日结束撤离行动，德国预计27日起不再执行撤离飞行。



最重要的邻国

秦刚还与巴基斯坦外长扎尔达里（Bilawal Bhutto Zardari）举行了闭门会谈，在之后的共同记者会上，秦刚说，"我们真诚希望巴基斯坦的政治势力会建立共识，维护稳定，更有效地处理国内和外部挑战，以便能集中发展经济。"

中国和巴基斯坦是阿富汗最重要的邻国，中国对阿富汗的矿产资源不乏兴趣，而巴基斯坦则对与阿富汗漫长边界带来的安全风险有担忧。

随穆塔基出访的还有塔利班政府的商务和工业部长，法新社报道称，这是塔利班2021年掌权以来级别最高的一个外事代表团。

华盛顿智库威尔森中心（The Wilson Centre）南亚研究所主任库格尔曼（Michael Kugelman）对法新社表示，这次会晤加深了外界此前的一个猜测，即中国和巴基斯坦属于为数不多的愿意与塔利班建立密切关系的国家，甚至不排除承认其（合法地位）的可能性。"

巴基斯坦南亚战略稳定研究所的主任玛丽亚·苏尔坦（Maria Sultan）指出，此次三方会议体现出，"没有阿富汗的稳定，就没有这一地区经济的未来"。她认为重要的是确立正式的关系，而这只有在有效恢复外交联系的前提下才有可能。

（德新社、法新社）

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