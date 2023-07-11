秦刚去哪儿了？北京：「健康原因」缺席

（德国之声中文网）中国外交部发言人汪文斌在周二（7月11日）的例行新闻发布会上表示，中共中央外事办主任王毅将代表中国出席在印尼雅加达举行的东盟会议。此声明证实了路透社稍早援引消息人士的报导，由王毅代替已消失两周多的中国外长秦刚出席活动。

中国外交部发言人汪文斌称，秦刚因为「健康原因」而无法出席本周在印尼的会议，但中国外交部未进一步说明具体原因。

《星岛日报》本周稍早的报道称，秦刚过去十几天没有公开露面是因为确诊了新冠肺炎，但该消息目前未获中国官方证实。

上次露面是6月底

此前，中国外交部也没有对秦刚的行踪多做解释，当汪文斌上周被问及美媒《Politico》报导引述猜测称秦刚或因为健康问题缺席外交事务时，汪文斌仅表示「没有听说此情况」。

57岁的秦刚于去年12月接替王毅出任外长，他最后一次公开露面是上个月6月25日在北京会见斯里兰卡、俄罗斯和越南官员。

中美官员东盟再次相见

东南亚国家联盟（ASEAN）7月11日起于印尼召开「东盟区域论坛」。而中国、美国、日本的高阶外交官员也会在本周四（7月13日）参加东盟国家外长系列会议。此次代替秦刚出席的王毅是中共最高阶层的外交官员，其级别高于秦刚。

美国国务卿布林肯也将出席本周在雅加达举行的会议，继上个月他在北京会见了习近平、王毅和秦刚等人之后，本周的东盟会议对于正在寻求稳定美中关系的华盛顿来说又是一个两国交流的机会。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 不铺红地毯、只给画红线 布林肯此次北京之行是美国国务卿5年来首次访华，也是拜登政府上台后美方访华的最高级别官员。不过，当布林肯抵达北京首都国际机场时，没有红地毯，没有人献花，到场迎接的中方官员只有相对级别较低的外交部北美大洋洲司司长杨涛。有意思的是，机场地面还画有几道红线，而现场照片也正好捕捉到布林肯脚踩“红线”的瞬间。在中美关系处于历史性低谷之际，所有这一切似乎都具有象征性意义。不过，也有专家指出，除了希拉里·克林顿2012年作为国务卿访华时中方为她铺了红地毯外，克里、蒂勒森、蓬佩奥等美国国务卿抵达中国时，停机坪也没有红地毯。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 中国官媒不提布林肯说了什么 布林肯6月18日早上抵达北京，下午抵达钓鱼台国宾馆，与中国国务委员兼外交部长秦刚会谈。不过，中国央视18日晚上7时播出的《新闻联播》却没报道此事。对于布林肯和秦刚长达6、7个小时的会谈，中国官媒新华社等只报道了秦刚以训诫口气表达的中方立场，但未提布林肯说了什么。新华社称，秦刚表示，“当前，中美关系处在建交以来的最低谷”，并强调“台湾问题是中国核心利益中的核心”，“也是最突出的风险”。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 分析：为习近平11月出席旧金山APEC峰会铺路 布林肯在与秦刚会谈后在推特写道，双方讨论了如何通过开放的沟通渠道负责任地管理两国的关系。美国国务院发表声明指出，布林肯强调了双方保持沟通渠道畅通的重要性，提出和中国在一些议题上可以合作，但同时表示，美国将继续保护美国人的利益，维护基于规则的国际秩序。《华尔街日报》先前分析，美中最近恢复对话的驱动力之一，是定于11月在旧金山举行的亚太经合组织（APEC）峰会。北京希望为中国国家主席习近平出席该会议并与美国总统拜登单独会面铺平道路。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 口罩的意义 从现场照片可以看到，在布林肯率领的美方代表团分别与中国外长秦刚以及中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅为首的中方代表团会晤时，除秦刚、王毅以外的中方人员都戴着口罩，美方人员除布林肯外也“入乡随俗”地戴上了口罩。今年3月北京斡旋沙伊两国达成协议的画面显示，在三方会谈上，所有官员都没戴口罩，与现在布林肯会晤北京官员的画面形成鲜明对比。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 悬念揭晓 直到最后一刻，中国国家主席、中共最高领导人习近平是否会接见布林肯一直是一个悬念。就在布林肯抵达北京的前夕，中国主席习近平会见了微软前总裁盖茨，称其是老朋友，并表示他始终寄希望于美国人民。分析家认为，如果习近平不见布林肯，那中美关系将会更加堪忧。如果见，双方关系可望进一步缓和，习近平11月赴旧金山参加APEC峰会时也可能对美国进行一次正式访问。

布林肯访华哪些细节吸睛？ 布林肯完成此行的主要目标 按惯例，美国国务卿访华，中国领导人都会与之会晤。不过也有例外，比如布林肯前任蓬佩奥2018年10月访问中国时，习近平就没有见他。当时，中美贸易战已经登场，美国副总统彭斯刚刚发表强硬的对华政策演讲，双方关系非常紧张。如今，习近平在人民大会堂会见在中国气球侵入美国领空事件后推迟访华的布林肯，意味着中美将保持高层沟通，而布林肯也达成访华前宣布的与中国进行“坦率、直接和具有建设性”讨论的主要目标。会谈中，习近平坐在正中，左右手的长桌分别坐着中美官员。习近平和布林肯均没有戴口罩，而此前在与布林肯会晤中没有戴口罩的秦刚和王毅则和其他官员一样戴上了口罩。



（路透社、星岛日报）

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