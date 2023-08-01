秦刚出局对中国外交产生何种影响？

（德国之声中文网）秦刚被免外长，是习近平在其开启三连任后出现的首次人事危机。由于他被认为是习的亲信，深得习信任，正当被外界看好，在外长任上干得风生水起，大展拳脚的时候，突然在公众视野中消失近一月，并被免外长一职。鉴于大国外交的重要性，秦刚这种非正常去职按理会对中国外交带来一定影响。

不过，到底造成什么样的影响，这种影响是否可控，需要细细分析。

外交作为一门职业，说难也难，说易也易，它不像一些职业，有很高的门槛，外交看似谁都能做。可要做好外交，则很不容易，涉及对时局的判断、外交理念以及具体的人际交往的技巧。因此，外交的好坏，相当程度取决具体负责外交事务的那个人即外长的表现。

一般来说，外交分为决策和执行两个层面。在任何国家，外交战略和政策都由不同的利益集团共同塑造，外长则在其中起着独特的重要作用。这从在多数国家，外长都是内阁的主要成员可见一斑。他们深度参与一国外交的制定，而非只是外交政策的具体执行者。但中国的情况有些特殊，由于党是领导者，凡国家大事，包括外交，皆由党来决策，而在这个核心的决策层里，外长并不是最有权力的人物之一，中国的外长除了某些特殊时期和特定人物，最多是政治局的一个成员，这些年也就做到国务委员，因此，在国家外交战略和政策的制定中所起作用，没有西方国家那么大。

这种情形在习近平时代更显突出。习大权独揽，国家的大政方针皆由己出，他会参考乃至在一定程度上接受智囊和属下官员的意见或建议，但不会受他们左右。外交因涉处理国与国的关系，对比其他部门有着独特性，习可能会更多听从外交部门的专业意见，外长还是能够发挥较大作用，然而习不会因此将外交决策大权与外长分享。这是独属于他的权力。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 首任外长 提到周恩来，可能许多人马上会想到他是中国国务院首位总理，其实他也是中国首位外交部长，兼任外长约9年的时间。国务院总理兼任外交部长，这也是中共史上唯一的一次。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 首次亮相国际舞台 朝鲜战争之后，周恩来1954年率领代表团前往日内瓦，这是中华人民共和国成立后首次在国际舞台上上亮相。他也接待过美国前国务卿基辛格，以及首位访华的美国总统尼克松。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 任期最长的外长 陈毅是周恩来之后的中国第二任外长，这位曾赴法国勤工俭学的外长也是在职时间最长的中国外长，根据中国外交部网站，从1958年至1972年，他担任外长约有14年的时间。图为刘少奇（图左）、陈毅和奥地利医生罗生特在1941年的合影。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 “乔的笑” 1971年中国重返联合国，联合国大会这年通过第2758号决议，"承认中华人民共和国政府的代表是中国在联合国组织的唯一合法代表，决议通过后，时任外交部副部长的乔冠华笑逐颜开。中华民国代表团表示不再参与任何联合国的会议，指联合国成立时的信念已遭背叛"，全体团员走出会场。他被视为才子，因为同四人帮的关系，最终黯然谢幕。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 “脾气不好“外长 2003年至2007年担任外交部长的李肇星因常常在记者会上引用古诗句或自己的诗，被称为“诗人外交家”，《同一个世界，同一个梦想》这首奥运歌曲就是由他作的词。同时，他也因言语犀利，善于辩论有着“铁嘴外交官”的外号。李肇星多次表示自己的脾气不好。他极有个人风格，在台湾问题上立场强硬，曾说过陈水扁小小“地方官”不值一提。图为李肇星在北京与欧盟的外交关系委员瓦尔德纳会面。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 顶级up主 令人意外的是，去年年初年已八旬的李肇星入驻B站当了UP主。根据中国新闻网报道，在发布的视频中，李肇星在视频中聊自己的故事，聊人生经验。有网友留言表示这是B站最厉害up主了，没有之一。李肇星还和网友在评论区进行过互动。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 历任外长 自中共建政以来共有12名外长，根据中国外交部网站，他们分别是周恩来、陈毅、姬鹏飞 、 乔冠华、黄华、吴学谦、钱其琛、唐家璇、李肇星、杨洁篪、王毅和刚刚被免职的秦刚。目前秦刚仍然留任国务委员，中国外交部网站已经撤下关于秦刚的内容，外交部长的页面则显示“信息更新中”。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 任期最短外长 秦刚消失1个月后，中国官方本周宣布免去他的外长职务，并由中共中央外事办主任，前外长王毅再任外长。外界并不知道秦刚被解职的具体原因，不过人们知道的是，他是中共建政以来任期最短的外交部长。秦刚去年12月30日才被任命为外长，整个外长任期仅半年左右。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 官场大地震 免职决定宣布之前，现年57岁的秦刚是半个世纪以来中国最年轻的外交部长，曾在三个月内连升两级，被看作是习近平的心腹。秦刚原是王毅的接班人，现在反被年近70的王毅取代，后者再度成为中国新外长。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 前外长回归 王毅2013起担任中国外长直到2022年被秦刚接替，在长达近10年的任期间，中国政府的外交风格发生了明显的转变，王毅因此被外界视为战狼外交的主要实践者。

任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们 年纪最长的中国外长 新上任的老将王毅今年10月将满70岁，在秦刚之前，他已经担任了10年的外长，时隔半年再次重掌外交部，这样的人事变动颇不寻常。有分析人士认为，事发突然，眼下中国外交工作正吃紧，外长职务不能长时间悬空，官方必须尽快任命外长，但考虑到王毅的年龄和精力，这个安排可能是过渡性的。联合早报指出，外界此前曾热议现任外交部副部长马朝旭，以及中共中央对外联络部部长刘建超是接替秦刚的热门人选。



从中共建政后的外交历史看，改革前的近30年，外交大权掌握在毛泽东和周恩来手上。毛是主要的外交决策者，周则是毛的外交助手，辅助毛设计中国的外交路线，中国外交的大的原则，如不结盟是由周制定的。外长只是具体负责外事活动，是外交路线和政策的执行者。改革开放后，邓小平确立了中国外交的总方针，即韬光养晦。在前30年，虽然领导人换了几个，但邓的韬光养晦外交政策和路线都能得到较好执行，在这个方针的指引下，每个领导人根据不同的任务和约束条件，外交的侧重点会有不同，可基本思路不会有大的变动。就此而言，中国外交有很大的传承性。

到了习近平，他抛弃邓的韬光养晦，凭借着中国经济的崛起，在外交上变之前的守势为攻势，主动出击，要塑造有利中国发展的外部战略环境。习对前30年这个一以贯之的外交路线的改变，究竟受谁的蛊惑，或者完全是自己的构思，外界无处知晓，然按理他会咨商时任外长也即王毅的看法。当然我们现在知道，在中国的政治文化下，外长不可能反对领导人的外交政策，更多是赞同和附和，假如习的外交思路的转向不是外长向他献策的话。

前已指出，党是国家外交政策的制定者，在党中央层面，设立了中央外办主任一职，代表党负责外交工作。这是中国真正的外交决策机构，是中央领导人外交事务上的参谋。外办主任和外长，一个是党的系统，一个是政府系统，组成了中国外交的双领导体制。但外办主任的政治地位比外长高，外长实际是他的副手。有鉴于此，外办主任一般由老资格外交官担任，多数是由外长转任而来。比如王毅在卸任外长后被任命为中央外办主任，而在王毅之前，杨洁篪也是先做外长再被任命为外办主任。

消失一个月后 秦刚被免去外长职务

秦刚在接任外长前，虽然做过副外长和驻美大使，但理论上即使在外交部，也没有太大话语权，因为在他之上，还有外长和党委书记。不过，由于中美关系的特殊重要性，驻美大使在外交系统是一个重要职位，某种程度上比副外长还重要，中国历任驻美大使，都由副外长出任或者卸任后转做副外长，秦刚和现在的驻美大使谢锋之前皆是副外长。就此而言，驻美大使一职一般都由领导人看中的人出任。秦刚不仅做驻美大使，而且在驻美大使任上又被习选中做外长，并出任国务委员，这说明在他做外长前，其分量在外交部实际已经有了，因而他的外交理念和做法，可能对习会构成一定影响，等到接任外长，这种影响会更大一点。从这个角度说，现在他被免外长，中国的外交，尤其是按他想法而推进的一些外交活动和布局，会受波及。

然而，话也说回来，秦刚对习的外交影响是执行层面的，做法上可能比前任圆润一点、灵活一点，而非表现在外交理念、战略和政策上；换言之，秦刚不可能向习提出不同的、新的外交思路和主张。因为在这些方面，外界没有看到在他半年的外长任上有明显改变，他实际更多还是一个执行者的角色，在忠实执行习的外交路线和战略，只是在具体事务的处理上，其手段和做法可能跟王毅不同。假使秦刚有自己的一套外交想法和思路，试图去改变习，也是没来得及被习接受就夭折。坊间传言，他这次出事，是被王毅构陷打压，若这是真的，那他在同王毅竞争对习的外交影响力上，输给了王。

王毅有没有动机打压秦刚？假如秦刚确实仗着习的信任不把王放在眼里，直接越过王向习汇报，王有可能会妒忌和打击他的。不论真实情况如何，在他被免后，接手的是王毅。而过去10年，虽说习是主要的外交决策人，可王毅还有杨洁篪是两个重要的操盘手，为习的外交路线作了最大“贡献”。杨洁篪在20大后退休，王毅接替杨的外办主任职务，更上层楼，在外交政策上比过去有更多发言权，因此一定程度可说，中国目前的外交，也可看作王毅的“外交”。故而秦刚的去职，对当局的外交，基本不会产生明显影响。外界看到，秦刚消失的这段时间，王毅穿梭在国际场合。故而秦刚的去职，对当局的外交，基本不会产生明显影响。他留下的空白，迅速被王毅这员外交老将填补。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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