秦刚会晤特斯拉首席执行官马斯克

（德国之声中文网）中国外交部本周二（5月30日）发布秦刚会见特斯拉首席执行官马斯克的消息说，秦刚表示，中国人民正以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中国式现代化是人口规模巨大、全体人民共同富裕、人与自然和谐共生的现代化，将创造前所未有的增长潜力和市场需求，中国新能源汽车产业发展前景广阔。

根据中方发布的消息，中国外长说，中国将继续坚定不移推进高水平对外开放，致力于为包括特斯拉公司在内的各国企业打造更好的市场化、法治化、国际化营商环境。中国的发展是世界的机遇。一个健康、稳定、建设性的中美关系既有利于中美两国，也有利于世界。拿特斯拉汽车来比喻，发展好中美关系，需要把准方向盘，沿着习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢的正确方向前进；及时"踩刹车"，避免"危险驾驶"；善于"踩油门"，推进互利合作。

中国外交部消息还称，马斯克表示，中国人民勤奋、智慧，中国发展成就理所当然。美中利益交融，如同连体婴儿彼此密不可分。特斯拉公司反对"脱钩断链"，愿继续拓展在华业务，共享中国发展机遇。"

稍早，中国外交部发言人毛宁在5月30日的例行记者会上说，中方一向欢迎包括马斯克先生在内的各国工商界人士访华，更好地了解中国，推进互利合作。

马斯克的私人飞机5月30日降落在北京首都国际机场

特斯拉的储能超级工厂计划三季度开工

马斯克此行是自2020年初参观特斯拉上海工厂以来首次访华。特斯拉2019年在上海建成的超级工厂是其生产力最高的汽车制造厂，2022年交付超71万辆电动汽车，成为特斯拉在全球主要的出口中心。

今年4月9日，特斯拉在推特宣布，将在上海开设储能工厂，每年生产1万个Megapack电池。这将是特斯拉在上海的第二个工厂。

新华社4月9日报道说，特斯拉将在上海新建的储能超级工厂计划于2023年第三季度开工，2024年第二季度投产。

特斯拉面临多重问题

特斯拉目前正面临许多问题，包括与中国汽车制造商在中国市场需求疲软之际不断加剧的竞争。

特斯拉在中国生产的电动车大约60%在中国销售。乘联会数据显示，2022年特斯拉在中国市场零售43.98万辆，不过，随着去年第三季度需求开始减弱，特斯拉曾努力解决上海库存上升的问题， 并在今年1月份大幅降价求售，引发中国市场一系列连锁反应。

特斯拉计划将上海工厂的年产能从125万辆提高至175万辆，但迄今未获中国官方批准。据悉，中国国家发改委一直在努力解决汽车行业的产能过剩问题，对于批准新产能一直保持谨慎。

马斯克本月早些时候对美国CNBC电视台表示："我们在中国扩张的能力受到一些限制。这不是需求问题。"他在同一场访问中还表示，美国和中国之间的紧张关系"应该是每个人都该关心的问题"。

2021年，据《华尔街日报》等报道，中国政府限制军方、敏感行业国企和重要机关的人员使用特斯拉汽车，理由是担心该汽车可能导致国家安全信息泄露。

而另一方面，马斯克与中国的关系在华盛顿也引起了关注，美国总统拜登去年11月曾表示，这位高管与外国的联系 "值得看一看"。

是否将与李强会面？

据路透社今年3月曾报道说，马斯克计划访问中国，并寻求与中国国务院总理李强的会面。2020年4月，时任上海市委书记的李强曾与马斯克举行视频连线。英国《金融时报》曾报导，李强在任上海书记时说服马斯克在上海建立特斯拉第一家海外工厂，这被视为李强主政上海时期的主要政绩之一。

（综合报道）

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