租金不断涨 德国大学生住房难

（德国之声中文网）德国今年的大学新生如果想在就读的城市租房，不得不付出更高的房租。根据本周四（9月28日）发布的"2023大学生住房报告"，学生公寓的租金水平继续快速上涨。

这份报告由贷款中介公司MLP和德国经济研究所（IW）联合撰写， 通过报纸和大型中介平台上的房屋出租广告，对德国38个有高等学校的城市的学生租房市场进行了分析。结果显示，一年之内学生公寓的租金平均上涨了6.2%。

其中海德堡的涨幅最大，达到8%。其次是奥尔登堡和柏林，分别为6.8%和6.4%；位于东部萨克森州的开姆尼茨（Chemnitz）涨幅最小，仅有1%。

2021年疫情期间，一些城市曾出现租金回落，但这一效应已经不复存在。在除开姆尼茨外的所有被调查城市，学生公寓的出租广告数量都比去年同期有所减少。

德国大学生找房难 愿意租屋给大学生吗？ 学生服务中心在大学城中张贴了这样的大海报。因为多数的公立宿舍都已额满，学生们只能转而寻找私人住房。

德国大学生找房难 新年新希望 德国大学中，80%-90%的课程是在冬季开始，所以找房的旺季是冬季学期开始前。如果从年初就开始寻找，找到合适住房的机会便能大幅提升，因为只有10%的学程是在此时展开，不过这也代表搬出宿舍的人不多。

德国大学生找房难 急中生智 如果住房太过稀少，德铁的老旧车厢、房车或在露营区大帐篷也是一种选择。若想要宣泄心中的不满，也可以直接在大学校园中扎营。

德国大学生找房难 找房需面试 一间小公寓要价约320至400欧元。若与其他人合租，约能省下三分之一的价格。但合伙租房（WG）也经常是一位难求。找房者若无法给其他房客留下良好印象，便只能空手而返。

德国大学生找房难 寻找纯素主义者 对新房客的要求总是不尽相同。找房者只表现出亲切和善还不足够。视合伙租房的要求而定，新房客必须能打扫卫生或善于烹调。有些WG甚至希望寻找非吸烟者或是纯素主义者。

德国大学生找房难 家是最安全的避风港 对原本就住在大学附近的学生而言，与父母同住是最经济实惠的选择。而父母住得远又找不到房子的学生，只能每天开车或搭火车上下学，继续住在“妈妈旅馆”中。

德国大学生找房难 住房兼打工 近几年来，学生们也能在住宿的同时赚点外快。例如在老人院担任助手，看守营房或工厂区，或者在私人家中当保姆。作为回报，雇主会提供他们免费或价格优惠的住宿。

德国大学生找房难 改建奥运选手村 大学服务中心不只负责改建老旧出租房屋，有时也会将奥运选手村改建成住房，慕尼黑便是一例。能在这里找到栖身之所的学生都非常幸运，因为在慕尼黑租屋，平均每平方米要价17.4欧，价格居全德国之冠。

德国大学生找房难 集装箱住宅 在德国共有23万套补助住房，未来可再增加近2.5万套。而一名私人投资者找到了暂时解决柏林住房不足问题的方法：学生们住在集装箱中，而且生活过得还挺惬意的……

德国大学生找房难 可灵活调动的房子 这些可移动式居住单位的内部看起来就像设计师打造的套房。项目发展之初，四名学生在此免费居住。但自本学期开始，学生们必须为一间12平方米的房间支付200欧元。



能源取暖也在涨

与此同时，能源价格上涨也显著拉高了租房的附加费用。2022年初以来，为取暖支付的额外费用暴涨了43%。

横向比较各地的租金水平，以一套30平方米的单身公寓为例，慕尼黑和法兰克福的房租最贵，高达700欧元。接下来依次是斯图加特、波恩、达姆施塔特、弗莱堡和纽伦堡。租金最低的是开姆尼茨和另一个东部城市马格德堡（Magdeburg），均不到300欧元。此外，在波鸿、比勒菲尔德等西部城市，价格也还相对低廉，300欧元左右可以租到一间20平米的合租屋。

除了住房市场上房源紧俏，各大学为学生提供的学生宿舍也远远供不应求。德国大学生服务中心（Studentenwerk）的理事会主席安布尔（Matthias Anbuhl）对《明镜周刊》表示，目前在住房市场比较紧张的11个大中城市，包括慕尼黑、科隆、法兰克福、柏林等地，就有3.5万名大学生在申请宿舍后，在等待分配。

安布尔认为，在有高校的城市，可支付的学生住房供不应求，已经是积累了几十年的老问题。他呼吁联邦和各州政府加大有针对性的资助，缓解大学生找房难的情况。另一个呼吁是提高助学金贷款的额度，减轻低收入家庭学生的经济压力。

(德新社、明镜在线)

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。