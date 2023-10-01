租金不断涨 德国大学生住房难

德国大学的秋季学期数周后将开始，但很多学生还在艰难地找房。在很多大学城，学生公寓租金飞涨，合租屋和学生宿舍也供不应求。
（德国之声中文网）德国今年的大学新生如果想在就读的城市租房，不得不付出更高的房租。根据本周四（9月28日）发布的"2023大学生住房报告"，学生公寓的租金水平继续快速上涨。
这份报告由贷款中介公司MLP和德国经济研究所（IW）联合撰写， 通过报纸和大型中介平台上的房屋出租广告，对德国38个有高等学校的城市的学生租房市场进行了分析。结果显示，一年之内学生公寓的租金平均上涨了6.2%。
其中海德堡的涨幅最大，达到8%。其次是奥尔登堡和柏林，分别为6.8%和6.4%；位于东部萨克森州的开姆尼茨（Chemnitz）涨幅最小，仅有1%。
2021年疫情期间，一些城市曾出现租金回落，但这一效应已经不复存在。在除开姆尼茨外的所有被调查城市，学生公寓的出租广告数量都比去年同期有所减少。
与此同时，能源价格上涨也显著拉高了租房的附加费用。2022年初以来，为取暖支付的额外费用暴涨了43%。
横向比较各地的租金水平，以一套30平方米的单身公寓为例，慕尼黑和法兰克福的房租最贵，高达700欧元。接下来依次是斯图加特、波恩、达姆施塔特、弗莱堡和纽伦堡。租金最低的是开姆尼茨和另一个东部城市马格德堡（Magdeburg），均不到300欧元。此外，在波鸿、比勒菲尔德等西部城市，价格也还相对低廉，300欧元左右可以租到一间20平米的合租屋。
除了住房市场上房源紧俏，各大学为学生提供的学生宿舍也远远供不应求。德国大学生服务中心（Studentenwerk）的理事会主席安布尔（Matthias Anbuhl）对《明镜周刊》表示，目前在住房市场比较紧张的11个大中城市，包括慕尼黑、科隆、法兰克福、柏林等地，就有3.5万名大学生在申请宿舍后，在等待分配。
安布尔认为，在有高校的城市，可支付的学生住房供不应求，已经是积累了几十年的老问题。他呼吁联邦和各州政府加大有针对性的资助，缓解大学生找房难的情况。另一个呼吁是提高助学金贷款的额度，减轻低收入家庭学生的经济压力。
(德新社、明镜在线)
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