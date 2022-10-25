秘鲁示威持续延烧 数千游客滞留当地

（德国之声中文网）马丘比丘市长巴卡（Darwin Baca）表示，单是在库斯科国际机场就有超过5000名游客滞留。他们在酒店中等待空中交通恢复。

通往马丘比丘遗址的门户库斯科是秘鲁最大旅游景点之一。库斯科机场是全国第三大机场，除了马丘比丘外，也连通地区内其他旅游景点。但自周一开始，由于示威者试图冲入航站，库斯科机场与秘鲁多个机场都暂时关闭。

通往马丘比丘的铁路交通自周二开始也已中断，近800名游客滞留于山脚下的小镇。与全国100多条街道遭遇相同状况，古印加首都库斯科的几条重要道路也被示威者封锁。

秘鲁陷入混乱

秘鲁前总统卡斯蒂略（Pedro Castillo）遭罢黜并被逮捕后，该国上周爆发抗议活动。示威者呼吁立即释放卡斯蒂略，要求新总统博鲁阿尔特（Dina Boluarte）下台，并且将2026年的大选提前至明年。

尽管暴力抗议活动不断升级，秘鲁国会周五（12月16日）仍再次拒绝示威者的诉求。

与此同时，临时总统博鲁阿尔特的两名支持者科雷亚（Patricia Correa）和文化部长佩雷斯（Jair Perez）周五因示威导致民众死亡而宣布辞职。

秘鲁前总统卡斯蒂略支持者与安全力量的冲突不断升级

死亡人数攀升

在前总统卡斯蒂略的审前拘留从原定的7日延长到18个月后，其支持者与秘鲁安全力量之间的冲突再次升级。

秘鲁卫生部长古提瑞兹（Rosa Gutierrez）表示，12月7日以来，因参与示威而丧命的人数上升至18人。数日前，士兵在阿亚库乔机场对示威者开枪导致多人死亡。

人权监察办公室表示，迄今有500多人在冲突中受伤，其中约半数为警察。人权组织称，已有近150人被捕。

秘鲁国防部长奥塔罗拉（Alberto Otarola））周三宣布全国进入紧急状态30天。

（法新社、德新社、路透社、美联社）

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