 秘鲁发掘绳索下的木乃伊 或有1200 年历史 | 文化经纬 | DW | 05.12.2021

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文化经纬

秘鲁发掘绳索下的木乃伊 或有1200 年历史

一考古学家团队在秘鲁首都附近发掘出千年木乃伊。据信，死者当在公元 800 至 1200 年之间某个时间被葬。

Peru | Mumienfund in der Nähe Limas

考古学家桑蒂兰（Yomira Silvia Huaman Santillan）和范达伦卢纳（ Pieter Van Dalen Luna ）发掘出一具估计有 800 至 1200 年历史的木乃伊

（德国之声中文网）秘鲁考古学家在首都利马附近一遗址发掘出一具估计有 800 至 1200 年历史的木乃伊。被发现时，木乃伊身上绑着绳子，脸部被手遮着。 

考古学家们初步判定，死者是一名 18 至 22 岁男子。圣马科斯国立大学的考古学家桑蒂兰（Yomira Silvia Huaman Santillan） 和范达伦卢纳（ Pieter Van Dalen Luna ）领导了此次发掘。

范达伦卢纳告知，"这具木乃伊的主要特征是全身绳索捆绑，双手捂脸，可能是当地墓葬模式的一部分。"他还补充说，死者当年应住高安第斯地区。他相信，"放射性碳定年法将能提供更精确年代。"  

所发现的木乃伊位于利马东部卡哈马基亚 （Cajamarquilla ）的一个发掘地，墓穴长3 米，距地表1.4 米深 。

Peru | Mumienfund in der Nähe Limas

木乃伊全身绑着绳索

专家们还在木乃伊旁边发现了分别属于一只安第斯豚鼠和一条狗的骨架，以及陶瓷、石器和蔬菜等供品的遗骸。 

这两名考古学家介绍说，这些遗骸属于发展于秘鲁沿海地区与山区之间的文化。他们指出，卡哈马基亚为一建于公元前 200 年左右的中心城市，居民可达1万到２万，曾延续近 1500 年。

秘鲁国内有多个来自印加帝国前后发展的多种文化的考古遗址。印加帝国在大约 500 年前统治了南美洲部分地区。 

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（德新社，路透社）

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