 秘密录音曝光 特朗普要“搞掉”驻乌克兰大使 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.01.2020

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时政风云

秘密录音曝光 特朗普要“搞掉”驻乌克兰大使

美国总统特朗普的一次私下谈话内容被曝光。特朗普要求他的下属开除美国驻乌克兰大使约纳诺维奇，她是弹劾总统司法程序中的一个关键人物。

Schweiz: US-Präsident Donald Trump in Davos (Getty Images/AFP/J. Watson)

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美国驻欧盟大使桑德兰在国会作证时表示，特朗普律师曾指示他，用对乌克兰军援以及访问华府作为交换条件，要求乌克兰调查拜登之子。 (21.11.2019)

在弹劾特朗普总统的调查中，美国军方一名资深军官以及另一位外事工作人员周二在国会出席了听证会。他们的证词均对特朗普总统不利。 (20.11.2019)

围绕乌克兰电话丑闻，美国一外交官作出不利于特朗普的陈述，有可能给决计弹劾总统的民主党人提供了新弹药。特朗普本人则称自己正成为“私刑对象”。 (23.10.2019)

（德国之声中文网）这份录制于2018年4月的视频本周六（1月24日）被披露。录制场合是华盛顿特朗普酒店内举办的一次慈善晚宴。席间，特朗普要求手下人"除掉"美国驻乌克兰前大使约万诺维奇（Marie Yovanovich）。

长度有一个多小时的视频的大部分并无画面，因为镜头所对的是天花板。晚宴进行到一半时，可以清晰地听到特朗普谈到约万诺维奇，他说："把她搞掉！（Get rid of her!）明天就走人。我不在乎。明天就让她走，怎么样？就这样办。"

2019年5月，特朗普解除了约万诺维奇的大使职务。此后他在接受福克斯新闻采访时说，他不是这位大使的"粉丝"。民主党人指责特朗普阵营用了将近一年时间，试图将约万诺维奇排挤出去，因为她被视为促使乌克兰调查拜登家族过程中的一大障碍。

这段视频被提供给多家新闻媒体。提供方是商人帕纳斯的法律团队。帕纳斯曾与特朗普私人律师朱利安尼（Rudi Giuliani）有联系，他与商业伙伴福尔曼（ Igor Furman）同为调查特朗普"电话门"的关键人物。特朗普被怀疑滥用权力，向乌克兰政府施压，要求后者调查民主党总统候选人拜登之子的活动。

 

叶宣/安静（路透社、法新社）

 

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