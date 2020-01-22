秘密录音曝光 特朗普要“搞掉”驻乌克兰大使

（德国之声中文网）这份录制于2018年4月的视频本周六（1月24日）被披露。录制场合是华盛顿特朗普酒店内举办的一次慈善晚宴。席间，特朗普要求手下人"除掉"美国驻乌克兰前大使约万诺维奇（Marie Yovanovich）。

长度有一个多小时的视频的大部分并无画面，因为镜头所对的是天花板。晚宴进行到一半时，可以清晰地听到特朗普谈到约万诺维奇，他说："把她搞掉！（Get rid of her!）明天就走人。我不在乎。明天就让她走，怎么样？就这样办。"

2019年5月，特朗普解除了约万诺维奇的大使职务。此后他在接受福克斯新闻采访时说，他不是这位大使的"粉丝"。民主党人指责特朗普阵营用了将近一年时间，试图将约万诺维奇排挤出去，因为她被视为促使乌克兰调查拜登家族过程中的一大障碍。

这段视频被提供给多家新闻媒体。提供方是商人帕纳斯的法律团队。帕纳斯曾与特朗普私人律师朱利安尼（Rudi Giuliani）有联系，他与商业伙伴福尔曼（ Igor Furman）同为调查特朗普"电话门"的关键人物。特朗普被怀疑滥用权力，向乌克兰政府施压，要求后者调查民主党总统候选人拜登之子的活动。

叶宣/安静（路透社、法新社）