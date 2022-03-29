 秘密兼任五个部长，澳大利亚前总理莫里森受国会谴责 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.11.2022

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时政风云

秘密兼任五个部长，澳大利亚前总理莫里森受国会谴责

澳大利亚众议院通过投票谴责前总理莫里森在疫情期间秘密任命自己担任五个部长级职位。现任总理阿尔巴内塞呼吁莫里森道歉，莫里森以疫情危机为自己辩护。

Australien Misstrauensantrag | Ehem. Prämierminister Scott Morrison

（德国之声中文网）澳大利亚众议院周三（11月30日）通过投票谴责前总理莫里森在疫情期间秘密任命自己担任五个部长级职位。

从2020年到2021年中期，莫里森逐步担任了卫生部、金融部、资源部、内政部和财政部的部长职务--所有这些职务都任命都没有告诉时任部长和社会公众。

到了2022年8月，《澳大利亚人报》刊发了一本关于疫情期间澳大利亚政治的新书节选，这些任命才为人所知。

周三，澳大利亚众议院表示，这位前总理的行为"削弱了公众对澳大利亚民主的信任"。

由现任总理阿尔巴内塞所属的执政党工党提出的谴责动议，在众议院以86票赞成、50票反对的表决结果获得通过。阿尔巴内塞说："他欠澳大利亚人民一个道歉，因为他破坏了民主。"中左翼工党在去年5月的选举中击败了莫里森的所属保守联盟。

莫里森作何回应？

这次罕见的投票使莫里森成为澳大利亚历史上首位被国会谴责的前总理。

莫里森领导了当时的防疫封锁政策，使澳大利亚避免了早期疫情困境，他对自己任期内的政绩表示肯定。

在议会投票之前，莫里森说："对于那些准备在今天投票支持这项谴责动议的议员们，我只是建议他们停下来思考一个问题--你们有没有遇过一个完全未知的危机？"

他补充说："我承认，不公开任命的安排造成了无意间的冒犯，我向那些被冒犯的人表示道歉。"

莫里森说，他只动用过一次这些秘密任命的权力，用来阻止一个由时任资源部长批准的天然气勘探项目。

建议修补相关法律漏洞

澳大利亚前高等法院法官贝尔（Virginia Bell）最近主持的一项调查发现，尽管莫里森的行为在程序上是合法的，但它们仍然"侵蚀了公众对政府的信任"。调查建议修补相关法律漏洞，其中包括强制公开每个部长职位的任命。

（法新社、路透社）

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