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德国第四大城市，位于西部北威州莱茵河畔。其标志性建筑科隆大教堂是联合国教科文组织认定的世界文化遗产。
2015年新年夜，科隆火车站周边地区大规模人群聚集，并发生大量性侵及偷盗抢劫事件。受害者及警方信息显示，许多作案者有移民背景。科隆和北威州政府部门因为对事件处置不当、应对不利，遭到公众舆论高度质疑和谴责。
《世界报》担心，习近平有可能在台湾海峡开辟第二战场，从而减轻抗美盟友普京面临的压力。《科隆环视报》则认为，普京的帝国主义情怀让俄罗斯沦为了中国背后的伴奏者。
科隆的一家酒吧每周日会成为“泽连斯基咖啡馆”。咖啡馆以乌克兰总统命名，提供乌克兰难民聚会和交流的场所。他们可以在这里悠闲度过午后时光，短暂忘却家乡的战火。
海登发电厂是德国境内规模最大的烟煤发电厂。为了应对天然气短缺的紧急状况，该电厂将再度开足马力并网发电。绿色和平组织认为："这是一个令人苦涩，但却无法避免的决定。"
德国犹太裔作曲家门德尔松一生作品丰富，请欣赏他创作的康塔塔“诗篇114号”——以色列出埃及，由科隆室内合唱团演出。
科隆大教堂前的圣诞市场是德国最受欢迎也是规模最大的圣诞市场之一。一起来感受一下市场上的圣诞气氛！
每年11月，德国一些狂欢节气氛浓厚的地方就进入了“第五季”。今年的狂欢季开始之时，全德国疫情飙升。渴望相聚的人们，还能欢乐起来吗？
德国境内有51处世界文化遗产。除了科隆大教堂、马丁·路德曾在那里将圣经翻译成德语的瓦尔特堡这些举世闻名的景点之外，德国还有大量不为大众所知的世界文化遗产。
"重点是好吃"——这是以往人们对食品的理解和要求。但是目前正在德国科隆举办的国际食品展览会（ANUGA）显示出，"黑暗料理"可能正在成为时尚和新宠。
郑州遭遇暴雨洪水侵袭，中国官媒试图将其与一周前发生在德国的洪涝灾害对比。究竟哪里的天灾更严重？郑州原本有能力躲过一劫吗？德国的洪水问题专家给出了明确的答案。
中国共产党庆祝成立100周年前夕，中共中央宣传部组织编撰的《中国共产党简史》出版，成为党员干部和学生的必读课本。这本长达500页“简史”与以往的官宣有哪些不同？科隆大学现代中国问题研究专家文浩（Felix Wemheuer）为德国之声作了解读。
为了遏制新冠疫情，德国自4月24日起开始实行宵禁。但崇尚自由的人们会遵守规定吗？德国之声随科隆秩序局管理员一同在科隆执勤，查看当地的情况。
音乐家和动物园里的动物们目前有一个共同之处：都没了观众。德国年轻钢琴家Thelonious Herrmann干脆利用这个机会，给科隆动物园里的住户们举办一场小型演奏会。
犹太洁食、犹太节日、犹太音乐：2021年，德国将举行各种活动庆祝犹太人生活的多样性。公元321年的一道诏书证明，早在古罗马时期德国就有犹太人聚居区。
天主教科隆教区拒绝公布一份有关神职人员性侵儿童调查报告的事件继续发酵。教会要求查阅文件的记者签署保密承诺书，遭到记者们拒绝。
有钱就能任性？在德国，私营媒体的老板是否能够左右节目的内容？科隆大学媒体法学教授 Prof. Dr. Karl-Nikolaus Peifer接受德国之声采访时指出，国家不得参与私营媒体的运作，但是没有明文规定私营媒体所有人不能对节目施加影响。
奥匈帝国皇后伊丽莎白，也就是更为大众所知的茜茜公主收集的照片在科隆展出，让人们对她的性格有了新的认识。
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