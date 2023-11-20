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德国第四大城市，位于西部北威州莱茵河畔。其标志性建筑科隆大教堂是联合国教科文组织认定的世界文化遗产。
2015年新年夜，科隆火车站周边地区大规模人群聚集，并发生大量性侵及偷盗抢劫事件。受害者及警方信息显示，许多作案者有移民背景。科隆和北威州政府部门因为对事件处置不当、应对不利，遭到公众舆论高度质疑和谴责。
一名塔利班高官上周来到德国科隆并出席公开活动，引起德国舆论哗然。更让人们的吃惊是，德国当局对此毫不知情，在媒体报道后才做出回应。
不久前刚刚大病初愈的麦当娜显然宝刀未老。本周三在德国科隆举行的演唱会上，65岁的她唱跳自如，舞台造型华丽，为歌迷带来数首耳熟能详的金曲。这是她全球巡演的其中一站。在40多年的职业生涯中，麦当娜向众人展示了她独特而多彩的面貌。让我们一起来回顾这位流行音乐天后的发展历程吧！
柏林、汉堡、慕尼黑——德国有许多值得游览的城市。我们在这里为您介绍德国按照人口排列最大的十个城市及其旅游亮点。
2019年4月，巴黎圣母院发生大火，这个巴黎著名地标严重受损。重建工作预计在2024年完成。科隆大教堂的修缮团队也来搭把手，帮助修复部分教堂窗户。
欧洲的狂欢节有多疯狂呢？从匈牙利毛茸茸的生物到苏格兰的神秘维京游行，从热情醉人的科隆到神秘而性感的威尼斯，我们将向您展示欧洲六个狂欢节气氛特别疯狂的地方。您最想去哪里撒野呢？
狂欢节、嘉年华、玫瑰星期一：全球很多地方，人们都走上街头，盛装庆祝，载歌载舞。在德国，这一时节被称为一年中的第五季，可见其在人们心中的地位。
她是为科隆狂欢节效力最久的编舞家，舞蹈就是她的生命。碧姬从70年代初就开始参加科隆狂欢节。她曾是职业芭蕾舞者和编舞家，现在仍在狂欢节上领舞团热舞。
海登发电厂是德国境内规模最大的烟煤发电厂。为了应对天然气短缺的紧急状况，该电厂将再度开足马力并网发电。绿色和平组织认为："这是一个令人苦涩，但却无法避免的决定。"
科隆大教堂前的圣诞市场是德国最受欢迎也是规模最大的圣诞市场之一。一起来感受一下市场上的圣诞气氛！
每年11月，德国一些狂欢节气氛浓厚的地方就进入了“第五季”。今年的狂欢季开始之时，全德国疫情飙升。渴望相聚的人们，还能欢乐起来吗？
德国境内有51处世界文化遗产。除了科隆大教堂、马丁·路德曾在那里将圣经翻译成德语的瓦尔特堡这些举世闻名的景点之外，德国还有大量不为大众所知的世界文化遗产。
郑州遭遇暴雨洪水侵袭，中国官媒试图将其与一周前发生在德国的洪涝灾害对比。究竟哪里的天灾更严重？郑州原本有能力躲过一劫吗？德国的洪水问题专家给出了明确的答案。
犹太洁食、犹太节日、犹太音乐：2021年，德国将举行各种活动庆祝犹太人生活的多样性。公元321年的一道诏书证明，早在古罗马时期德国就有犹太人聚居区。
天主教科隆教区拒绝公布一份有关神职人员性侵儿童调查报告的事件继续发酵。教会要求查阅文件的记者签署保密承诺书，遭到记者们拒绝。
她们是受新冠危机打击最大的群体之一：性工作者。整整半年时间里，性服务业遭禁。现在，她们重被允许接客。
科隆帕莎妓院经理说，"我们已经穷途末路了"。因为新冠疫情被禁止营业，这家欧洲最大的妓院已经连续数月没有任何收入。
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