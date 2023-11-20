麦当娜现身科隆 流行天后风采依旧

不久前刚刚大病初愈的麦当娜显然宝刀未老。本周三在德国科隆举行的演唱会上，65岁的她唱跳自如，舞台造型华丽，为歌迷带来数首耳熟能详的金曲。这是她全球巡演的其中一站。在40多年的职业生涯中，麦当娜向众人展示了她独特而多彩的面貌。让我们一起来回顾这位流行音乐天后的发展历程吧！