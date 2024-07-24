科隆/波恩机场：气候抗议者粘在跑道上

气候组织“最后一代”冲上科隆/波恩机场跑道，把自己粘在地上。 机场发言人表示，示威者已被捕。

（德国之声中文网）周三（7月24日）早上，气候活动人士在德国西部的科隆/波恩机场的围栏上切割出洞口，冲进跑道，将自己粘在跑道上，导致航班暂时停飞。

激进气候组织"最后一代"在社交媒体平台X上声称对这次示威活动负责。"最后一代"希望推动德国政府达成一项国际协议，在 2030 年之前停止使用煤炭、石油和天然气。

"今天只是个开始。在接下来的几周内，我们将在德国、欧洲乃至全球范围内重复这一行动。""最后一代"活动人士库恩克勒（Ronja Kuenkler）对记者说。

库恩克勒拒绝评论即将到来的巴黎奥运会是否会受到影响。尽管该组织本周承诺进行多次抗议活动，但周三之前的唯一一起事件是在奥斯陆机场切割围栏。

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抗议者被逮捕，空中交通恢复

科隆/波恩机场的一位发言人周三晚些时候表示，航空旅行已恢复，但有一些延误和取消。

她说，抗议者已被逮捕，并被指控违反集会法，以及对航空交通的危险干扰和非法侵入。

"最后一代"成立于2021年，这个名字暗指活动家们认为自己是地球达到气候崩溃临界点前的最后一代。在德国，他们的抗议活动主要集中在封锁道路和跑道，试图影响交通政策。

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（德新社、路透社）

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