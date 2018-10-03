科隆狂欢节音乐越来越政治化

（德国之声中文网）"套上纸糊的鼻子，戴上犹太小帽：沙洛姆万岁，沙洛姆！不管是基督教徒还是犹太人，今天我们都很疯。赫韦努·沙洛姆·阿莱赫姆--我们想要和平。"

科隆老牌音乐家罗里·布林斯（Rolly Brings）将这首新歌《沙洛姆万岁》献给科隆第一个犹太人狂欢节协会"科隆基帕科普"。该协会成立于2017年，现已成为科隆狂欢节反种族主义和反歧视的象征。布林斯向德国之声表示，成立这样一个协会非常好，"在很长很长时间之后，科隆犹太人不再封闭，而是积极地和其他协会一起参加公众活动。"

过去几十年里，布林斯为受迫害、遭谋杀的科隆犹太人谱写了很多歌曲。现在，他希望将这首新歌送给生活在这里的犹太人，给他们带来勇气，表达人们对爱、对生活在一个丰富多彩、自由活泼的民主社会的向往，并且向反犹主义和右翼极端主义表明，他们在民主社会中没有一席之地。布林斯说，科隆狂欢节正是表明这一立场的好时机。

喜剧演员Dave Davis在狂欢节活动上表演

越来越多的科隆音乐家也带着明确的信号登上狂欢节舞台。比如因"故乡"这首歌深受欢迎的一支新锐乐队里有一名黑人，而他同时也是一名地道的科隆人。德国喜剧演员卡罗琳·凯贝卡斯（Carolin Kebekus)和她的乐队对右翼口号表示抗议。由音乐家和活动人士组成的反右翼运动也明确反对右翼及右翼民粹团体将科隆人热爱家乡、呼吁团结的歌曲为己所用。

罗里·布林斯说， 过去10年里，科隆音乐家对那些有政治社会影响力的事件非常敏感。许多人，包括很著名的乐队，都在公开演出时明确表示反对法西斯、反对仇外、反对种族主义和反犹主义，或者在自己的歌曲中呼吁生命和爱，反对仇恨。

狂欢节的新面貌

这对狂欢节协会有什么影响呢？传统的狂欢节协会虽然被人们认为有些死板，但近年来也在发生变化。他们邀请科隆的乐队参加活动。公开表达自己政治立场的艺术家们也给传统的协会带来了新的面孔。

罗里·布林斯认为，这是一个积极的变化："在传统的狂欢节中，一首宣扬多元、民主、宽容、和平的脍炙人口的好歌是反对仇恨的明确标志，给了狂欢节协会新的面貌。"

科隆狂欢节每年都有一个主题，比如今年的主题就是"我们在这个地方心跳加速"。罗里·布林斯的儿子彼得建议，将明年的主题定为"不给纳粹科隆啤酒"。早在2008年，当右翼分子宣布在科隆举行游行时，许多科隆酒馆和文化人就用过这句口号。

彼得·布林斯的建议虽然得到很多人的肯定，但科隆狂欢节委员会还是觉得这样的口号有些太政治化。

然而，狂欢节本来就有很强的政治色彩，这从玫瑰星期一的各种花车上就可见一斑。罗里·布林斯认为，一个明确反对民族主义、仇外主义和反右主义，同时宣扬宽容和多元化的主题对内（城市、地区和国家），对外（欧洲及世界）都是一个正确的、重要的信号。他说："狂欢节这样的大型社会活动正是反对新老纳粹思想的地方。我们布里斯一家不会忘记纳粹带来的独裁、恐怖、战争和大规模屠杀。"