科罗拉多州最高法院：特朗普丧失在该州的总统初选参选资格

美国科罗拉多州最高法院周二作出一项前所未有的裁定：由于特朗普在2021年1月6日美国国会大厦骚乱事件中的所作所为，他丧失了参加2024年总统大选在科罗拉多州的初选资格。
（德国之声中文网）科罗拉多州最高法院周二（12月19日）裁定，特朗普因参与2021年1月6日袭击国会大厦事件而丧失在该州的美国总统参选资格。这一裁决引发了一场可能会影响明年大选的政治地震。
这一令人震惊的法律裁决（特朗普的竞选团队表示将上诉）立即招致共和党各派的谴责，看起来将给这位前电视真人秀明星声称受到政治迫害的说法点燃一把火。
这项裁决只适用于科罗拉多州的初选，是全美各地援引美国宪法第14修正案提起的一系列法律诉讼中的第一起成功案例。该修正案规定，宣誓捍卫宪法但随后"参与兵变或叛乱"反对美国的人不具有担任公职的资格。
"本院多数法官认为，根据美国宪法第14修正案第三款，特朗普总统已丧失担任总统职务的资格。"科罗拉多州最高法院在裁决中写道，"由于他被取消资格，根据《选举法》，科罗拉多州州务卿将他列为总统初选选票上的候选人将是一种非法行为。"
"我们不会轻易得出这些结论。"科罗拉多州最高法院在这项4比3的裁决中说，"我们意识到现在摆在我们面前的问题的严重性和紧要性。我们同样铭记我们的庄严职责，即无畏地、不偏袒地运用法律，而不被公众对法律要求我们做出的决定的反应所左右。"
一家下级法院早前的一项裁决认为，虽然特朗普显然对1月6日的骚乱提供了帮助，但总统职位并不在受第14修正案影响的联邦公职之列。
提起诉讼的竞选团体"华盛顿公民责任与道德"的负责人布克宾德（Noah Bookbinder）在社交媒体上对周二的裁决表示欢迎，称其为"民主的一个重要时刻"。
"这不仅是历史性的、合理的，而且对于保护我国民主的未来也是必要的。"布克宾德说，"我们的宪法明确规定，那些违背誓言、攻击我们民主的人不得在政府中任职。"
该裁决的上诉期止于2024年1月4日，预计特朗普的竞选团队将向美国最高法院提出上诉。
特朗普的竞选团队发言人史蒂文张（Steven Cheung）在一份声明中说："我们将迅速向美国最高法院提起上诉，同时请求暂缓执行这一极度不民主的裁决。"
该发言人说，科罗拉多州的"全民主党任命"小组正在为一个"（乔治）索罗斯资助的左翼组织的阴谋出谋划策，代表狡猾的拜登干涉选举"。
"民主党领导人对特朗普总统在民调中不断扩大的领先优势陷入了妄想状态。"他说，"他们已经对失败的拜登总统任期失去信心，现在正竭尽全力阻止美国选民在明年11月把他们赶下台。"
这一判决迅速招致资深共和党人的谴责，其中包括特朗普2016年初选时的竞争对手、参议员卢比奥。他在社交媒体上写道："美国已经对其他国家实施了制裁，因为它们的行为正是科罗拉多州最高法院今天所做的。"
佛罗里达州州长德桑蒂斯（Ron DeSantis）正在与特朗普竞争2024年共和党总统候选人提名，但与这位前总统的许多政治立场一致。他表示，美国最高法院"应该推翻科罗拉多州的裁决"。
他在"X"（前推特）上写道："左翼援引'民主'来为其使用权力辩护，即使这意味着滥用司法权力，以虚假的法律依据将候选人从选票中剔除。"
即使传统共和党的许多党员对特朗普及其孤立主义越来越感到失望，但一个声势浩大的草根运动仍在不遗余力地支持他。
如果不支持特朗普，反对他所描绘的"猎巫行动"，共和党内高层人物甚至会遭遇可怕的后果。
特朗普因涉嫌领导窃取2020年大选的犯罪阴谋而遭到历史性起诉--一宗是在联邦一级，另一宗是在佐治亚州--引发了一场关于他未来任职资格的激烈法律辩论。
科罗拉多州的这起诉讼是全美国范围内针对特朗普的多起关于第14修正案诉讼之一。明尼苏达州最高法院上个月驳回了一起类似的诉讼。
（法新社）
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