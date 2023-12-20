科罗拉多州最高法院：特朗普丧失在该州的总统初选参选资格

（德国之声中文网）科罗拉多州最高法院周二（12月19日）裁定，特朗普因参与2021年1月6日袭击国会大厦事件而丧失在该州的美国总统参选资格。这一裁决引发了一场可能会影响明年大选的政治地震。

这一令人震惊的法律裁决（特朗普的竞选团队表示将上诉）立即招致共和党各派的谴责，看起来将给这位前电视真人秀明星声称受到政治迫害的说法点燃一把火。

这项裁决只适用于科罗拉多州的初选，是全美各地援引美国宪法第14修正案提起的一系列法律诉讼中的第一起成功案例。该修正案规定，宣誓捍卫宪法但随后"参与兵变或叛乱"反对美国的人不具有担任公职的资格。

"本院多数法官认为，根据美国宪法第14修正案第三款，特朗普总统已丧失担任总统职务的资格。"科罗拉多州最高法院在裁决中写道，"由于他被取消资格，根据《选举法》，科罗拉多州州务卿将他列为总统初选选票上的候选人将是一种非法行为。"

"我们不会轻易得出这些结论。"科罗拉多州最高法院在这项4比3的裁决中说，"我们意识到现在摆在我们面前的问题的严重性和紧要性。我们同样铭记我们的庄严职责，即无畏地、不偏袒地运用法律，而不被公众对法律要求我们做出的决定的反应所左右。"

一家下级法院早前的一项裁决认为，虽然特朗普显然对1月6日的骚乱提供了帮助，但总统职位并不在受第14修正案影响的联邦公职之列。

提起诉讼的竞选团体"华盛顿公民责任与道德"的负责人布克宾德（Noah Bookbinder）在社交媒体上对周二的裁决表示欢迎，称其为"民主的一个重要时刻"。

"这不仅是历史性的、合理的，而且对于保护我国民主的未来也是必要的。"布克宾德说，"我们的宪法明确规定，那些违背誓言、攻击我们民主的人不得在政府中任职。"

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 灯火通明——黑暗的一天 特朗普的成千上万支持者聚集在华盛顿国会大厦周围。他们挥舞旗帜并要求将据称被窃取的选举成果还给他们。其中有 800 人强行闯入国会大厦，追击政界人士，殴打警察，并留下毁灭的痕迹。暴力事件中有5人丧生，十几人受伤。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 特朗普：“空气中充满了爱” 在很多人看来，这是一场暴动，甚至是特朗普煽动、策划的未遂政变。目前，美国国会一特别委员会正调查这位前总统在冲击国会事件中所扮演的角色。特朗普本人新近称，那天，“空气中充满了爱”，以自己的方式做出回应。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 一切都只是合法抗议？ 国会大厦风暴震惊了全世界。但是，很多共和党人却坚称，它是对涉嫌选举操控的合法抗议行为。他们甚至在关押嫌疑人的监狱外组织活动。澄清事实或颠倒黑白——谁对国会山风暴的解释占上风，谁就最有可能赢得2022年11月8日的中期选举。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 700多名被告 袭击国会大厦者将受到法律制裁。迄今，已有50 多人被定罪。最有力的证据常来自被告本人：他们在社交媒体上炫耀自己的所作所为。同意“认罪协议”者可望获假释：若被告承认自己有罪，可获较轻量刑。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 调查人员聚焦“骄傲男孩” 首都华盛顿已起诉这个右翼激进组织，要求赔偿。该组织被认为是特朗普最忠实的支持团体之一。根据一项民事诉讼，该组织负责人图谋经由“国内恐怖主义协调行动”打击华盛顿。针对数名“骄傲男孩”成员已展开刑事调查。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 鞭手琼斯 电台主持人和阴谋论者亚历克斯·琼斯（ Alex Jones ）是这场骚乱的推动者之一。在华盛顿举行的亲特朗普抗议游行过程中击鼓打气，并极力主张百万人上街声援特朗普，抗议腐败的民主党人。国会特别调查委员会称，琼斯还为这次活动的融资提供了帮助。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 “QAnon（匿名者）萨满”系狱 他的脸、纹身、戴水牛角毛帽的形象传遍全球，使他成了国会大厦冲击风暴的象征性角色：雅各布·钱斯利（ Jacob Chensley ）。这个来自亚利桑那州凤凰城的自诩为“匿名者”萨满的阴谋论支持者已认罪，获刑三年半。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 警官梦魇 在审看 2021年1月6日事件视频时，联邦警察戈内尔 (Aquilino Gonell) 再也无法忍住泪水。他在众议院调查委员会作证时说， “若保卫这个入口，我就会死亡。”一警官在暴力事件中丧生，另有4名警官后来自杀身亡。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 更多安全措施 特朗普支持者们之所以能进入国会大厦，也在于安全部门工作不力。国会参议院调查结果：尽管有迹象显示，袭击事件发生在即，但警方领导层未发出任何指示；国民警卫队的介入被一再推延；联邦调查局和国土安全部对网上威胁未加重视。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 特朗普重返华盛顿？ 对特朗普的反对者来说，那绝对是一场噩梦；在他的支持者眼里，那却将是一次凯旋。许多政治事务专家确信，2024 年，这位前总统将再度竞选总统。到目前为止，丑闻尚未真正使特朗普受伤。他在 1月6日事件上所起的作用似乎未能阻碍他卷土重来。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 拜登：我们想要成为什么样的国家？ 在冲击国会大厦事件一周年之际，美国总统拜登呼吁人们维护民主。他在2022年1月6日说，美国人必须决定“我们想成为什么样的国家”。“我们要成为一个接受政治暴力为常态的国家吗？”拜登警告说，“我们不能成为这样一个国家”。



该裁决的上诉期止于2024年1月4日，预计特朗普的竞选团队将向美国最高法院提出上诉。

特朗普的竞选团队发言人史蒂文张（Steven Cheung）在一份声明中说："我们将迅速向美国最高法院提起上诉，同时请求暂缓执行这一极度不民主的裁决。"

该发言人说，科罗拉多州的"全民主党任命"小组正在为一个"（乔治）索罗斯资助的左翼组织的阴谋出谋划策，代表狡猾的拜登干涉选举"。

"民主党领导人对特朗普总统在民调中不断扩大的领先优势陷入了妄想状态。"他说，"他们已经对失败的拜登总统任期失去信心，现在正竭尽全力阻止美国选民在明年11月把他们赶下台。"

共和党人谴责判决

这一判决迅速招致资深共和党人的谴责，其中包括特朗普2016年初选时的竞争对手、参议员卢比奥。他在社交媒体上写道："美国已经对其他国家实施了制裁，因为它们的行为正是科罗拉多州最高法院今天所做的。"

佛罗里达州州长德桑蒂斯（Ron DeSantis）正在与特朗普竞争2024年共和党总统候选人提名，但与这位前总统的许多政治立场一致。他表示，美国最高法院"应该推翻科罗拉多州的裁决"。

他在"X"（前推特）上写道："左翼援引'民主'来为其使用权力辩护，即使这意味着滥用司法权力，以虚假的法律依据将候选人从选票中剔除。"

即使传统共和党的许多党员对特朗普及其孤立主义越来越感到失望，但一个声势浩大的草根运动仍在不遗余力地支持他。

如果不支持特朗普，反对他所描绘的"猎巫行动"，共和党内高层人物甚至会遭遇可怕的后果。

特朗普因涉嫌领导窃取2020年大选的犯罪阴谋而遭到历史性起诉--一宗是在联邦一级，另一宗是在佐治亚州--引发了一场关于他未来任职资格的激烈法律辩论。

科罗拉多州的这起诉讼是全美国范围内针对特朗普的多起关于第14修正案诉讼之一。明尼苏达州最高法院上个月驳回了一起类似的诉讼。

（法新社）

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