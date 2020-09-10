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科索沃

位于欧洲东南部巴尔干半岛的主权争端地区及有限承认国家，于2008年单方面宣布独立。塞尔维亚虽然承认其民选政府，但只承认该地区为塞尔维亚的两个自治省之一。

塞尔维亚政府宣布绝不放弃科索沃的主权，但保证绝不使用武力阻止科索沃的独立。

17岁女孩征服七大洲最高峰 10.09.2020

科索沃女孩穆丽卡·尼克奇先后在七大洲登顶最高峰。不过，她并不为此感到满足，接下来的目标：南北极。
Kosovo's President Hashim Thaci attends a press conference wit EU Special Representative for the Pristina-Belgrade Dialogue during a meeting in Pristina on June 16, 2020. - EU Special Representative for the Pristina-Belgrade Dialogue Miroslav Lajcak is on a three-day official visit to Kosovo regarding the EU-facilitated dialogue between Pristina and Belgrade. (Photo by Armend NIMANI / AFP)

科索沃总统被控犯有战争罪 25.06.2020

谋杀、酷刑、迫害--这是联合国科索沃特别法庭对科索沃总统哈希姆·塔奇（Hashim Thaci）提出的10项指控中的3项。起诉书称，塔奇在科索沃战争中以指挥官身份犯有以上罪行。
01.12.2019, Kosovo, Pristina: Annegret Kramp-Kartenbauer (CDU), Verteidigungsministerin, trifft Soldaten des deutschen Einsatzkontingents. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

德防长担忧中俄对西巴尔干影响增加 02.12.2019

联邦德国国防部长克兰普-卡伦鲍尔在访问科索沃时对北约驻科索沃部队称赞有加，同时也对俄罗斯和中国在西巴尔干影响力与日俱增表示担忧。
King Peter I of Serbia, c1903-c1918(?). Peter I (1844-1921) was King of Serbia from 1903 until 1918. From the end of the First World War until his death he ruled the Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes, which later became known as Yugoslavia. (The Print Collector / Heritage Images) |

南斯拉夫百年：一个国家的“冥诞” 02.12.2018

1918年，塞尔维亚人、克罗地亚人和斯洛文尼亚人王国成立。11年后，这个国家改名为“南斯拉夫”。到了九十年代，曾经的多民族国家四分五裂。这一结局是否从南斯拉夫诞生之时便已注定？
Symbolbild - Mikrowelle mit Uhrzeitanzeige

钟走慢了，都怪科索沃冲突！ 08.03.2018

欧洲凡是跟电网连接的数码钟表，数月来都慢了几分钟。原因乍一听挺蹊跷：科索沃和塞尔维亚的电网商之间出现了协调问题。
Straßenszene Mitrovica Albanischer Teil Bildbeschreibung: Auf der Brücke im Gegenlicht, Brücke von Mitrovica Aufnahmedatum/Ort: 08.02.2018 / Mitrovica, Kosovo

科索沃：独立十年 分裂依旧 17.02.2018

十年前，科索沃宣布脱离塞尔维亚，独立建国。欧洲最年轻的国家也拥有最年轻的国民，而他们对于现状的不满显而易见。德国之声记者Frank Hofmann在科索沃北部进行了一番观察。
30.03.2017 *** The Rialto Bridge is seen in Venice, Italy March 30, 2017. REUTERS/Manuel Silvestri

威尼斯古桥成恐袭目标？警方逮四嫌 30.03.2017

每年到威尼斯旅游的人多达数百万。几乎每个游客都要到著名的景点里亚尔托桥上走一趟。意大利警方称，这座古桥被一个恐怖小组当作潜在的袭击目标。
22.12.2016 *** Einheiten der Polizei am 22.12.2016 in Oberhausen (Nordrhein-Westfalen) während eines Einsatzes im Einkaufszentrum Centro. Spezialeinheiten haben im Anschluss in Duisburg zwei Männer wegen der möglichen Vorbereitung eines Anschlags auf ein Einkaufszentrum festgenommen. Die beiden Brüder stünden im Verdacht, möglicherweise einen Angriff auf das Einkaufszentrum Centro in Oberhausen vorbereitet zu haben. (zu dpa «Anschlag auf Einkaufszentrum befürchtet: Zwei Brüder festgenommen» vom 23.12.2016) Foto: Arnulf Stoffl/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

奥伯豪森虚惊一场 涉恐嫌疑人获释 24.12.2016

此前因涉嫌在奥伯豪森购物中心策划袭击而被捕的两名科索沃男子周六被德国警方释放，原因是相关嫌疑未能得到进一步证实。
05.10.2015 *** dpatopbilder Flüchtlinge trauern am 05.10.2015 in Saalfeld (Thüringen) nach einem Brand mit einem Todesopfer in einem Asylbewerberheim. Die Todesursache des Mannes war zunächst unklar. Foto: Michael Reichel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

联邦参议院通过难民法新条例 16.10.2015

德国联邦参议院讨论通过了难民法修改条例。阿尔巴尼亚、科索沃和黑山被列为“安全来源国”。这些国家的人今后将无望在德国获得避难。此外，新的难民法条例缩减了申请庇护者迄今享受的一些福利待遇。
FOED Flüchtlinge; Copyright: DW***ACHTUNG: Das Bild darf ausschließlich im Kontext der Sendung Fokus Europa genutzt werden***

巴尔干人到德国申请难民身份的真实原因 28.07.2015

德国境内40%以上的难民都来自巴尔干国家 - 如阿尔巴尼亚，马其顿和科索沃。是什么原因迫使这些人离开自己的国家呢？
06.02.2015 * A Serbian border policeman (R) escorts Kosovars, who were trying to cross the border to Hungary near the town of Subotica, near the Serbian-Hungarian border, February 6, 2015. The European Union is experiencing a steep rise in the number of Kosovo citizens smuggling themselves into the affluent bloc, with 10,000 filing for asylum in Hungary in just one month this year compared to 6,000 for the whole of 2013. It follows a relaxation of travel rules allowing Kosovars to reach EU borders via Serbia and has coincided with political turmoil and street unrest in Kosovo fuelled by poverty, high unemployment and economically debilitating corruption. REUTERS/Marko Djurica (SERBIA - Tags: SOCIETY IMMIGRATION POLITICS)

匈牙利筑高墙阻挡难民进入 17.06.2015

鉴于申请难民的人数持续增加，匈牙利政府决定，沿着通往塞尔维亚的边界线修建175公里长、4米高的隔离墙。
Bildergalerie Kumanovo Kämpfe Nachklapp

马其顿：从模范国家到问题国家 12.05.2015

库马诺沃发生的流血冲突事件使马其顿陷入严重危机。政府和反对派各不相让，而民族矛盾则使局势更加扑朔迷离。
5.2.2015*** Kosovo Albanians aboard a bus in Pristina on February 5,2015 wait to head to Serbia, hoping to reach the European Union and seek asylum. Hungary has seen a jump in the number of asylum seekers, which hit 43,000 last year.Hungary's Office of Immigration and Nationality said it has received nearly 13,000 asylum requests this year.Fifty percent of the new arrivals come from poverty-stricken Kosovo, hoping to reach the European Union and seek asylum. AFP PHOTO/ARMEND NIMANI (Photo credit should read ARMEND NIMANI/AFP/Getty Images)

塞尔维亚：科索沃的阿尔巴尼亚难民入欧盟的中转站？ 02.03.2015

数月以来，来自科索沃的难民源源不断地涌向欧盟。很多人从塞尔维亚非法入境匈牙利进入到申根地区。这股难民潮到底从何而来？各种各样的阴谋论随之而来。
epa03698693 Michael Gahler, chief of the European Election Observer Mission talks with journalists in Islamabad, Pakistan, 13 May 2013. European Union election observers reported serious irregularities at 10 per cent of voting centres, most of them in the country_s southern province of Sindh, and said the overall elections process elsewhere were satisfactory or good. Former prime minister Nawaz Nawaz Sharif was emerging victorious in the weekend's elections, according to partial official results released 13 May. The Pakistan Thereek-e-Insaf (PTI) party of former cricketing star Imran Khan had 21 seats, while the former ruling Pakistan People's Party (PPP) trailed in third with just 18. The election marks the first-ever democratic transition from one civilian government to another. EPA/T. MUGHAL pixel

"对俄罗斯的制裁会有效" 17.03.2014

克里米亚旨在脱离乌克兰、加入俄罗斯的公投之后，欧盟和美国都宣布开始制裁俄罗斯。德国之声专访欧盟议会外交委员会成员加勒（Michael Gahler）。
SIMFEROPOL, UKRAINE - MARCH 10: Supporters of Ukraine yell at pro- Russian protesters during a rally in support of the keeping Crimea a part of the Ukraine on March 10, 2014 in Simferopol, Ukraine. As the standoff between the Russian military and Ukrainian forces continues in Ukraine's Crimean peninsula, world leaders are pushing for a diplomatic solution to the escalating situation. Crimean citizens will vote in a referendum on March 16, on whether to become part of the Russian federation. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)

“克里米亚和科索沃无可比性" 14.03.2014

俄罗斯总统普京表示，克里米亚有权像科索沃一样做出自己的决定。不过布加勒斯特大学国际和跨文化关系系教授阿尔特曼反驳了这种说法，他认为克里米亚和科索沃完全没有可比性。
Spasovska, Verica Multimediadirektion REGIONEN, Mittel-/Südosteuropa. Foto DW/Per Henriksen 18.03.201. #DW5_3596

“不能将科索沃和克里米亚相提并论” 13.03.2014

1999年，北约出兵干涉科索沃冲突局势,而且没有得到联合国安理会的授权。如今，俄罗斯将手伸向克里米亚，也未获授权。尽管如此，德国之声评论员Verica Spasovska仍认为不能将这两件事情相提并论。
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