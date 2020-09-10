位于欧洲东南部巴尔干半岛的主权争端地区及有限承认国家，于2008年单方面宣布独立。塞尔维亚虽然承认其民选政府，但只承认该地区为塞尔维亚的两个自治省之一。

塞尔维亚政府宣布绝不放弃科索沃的主权，但保证绝不使用武力阻止科索沃的独立。