为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
位于欧洲东南部巴尔干半岛的主权争端地区及有限承认国家，于2008年单方面宣布独立。塞尔维亚虽然承认其民选政府，但只承认该地区为塞尔维亚的两个自治省之一。
塞尔维亚政府宣布绝不放弃科索沃的主权，但保证绝不使用武力阻止科索沃的独立。
玩具、纺织品、科技产品等中国制造在科索沃随处可见。对于当地消费者来说，这些便宜的商品是好事；对于当地制造业而言，则并非如此。而且这一切，都是发生在一个中国不承认的国家。
科索沃女孩穆丽卡·尼克奇先后在七大洲登顶最高峰。不过，她并不为此感到满足，接下来的目标：南北极。
谋杀、酷刑、迫害--这是联合国科索沃特别法庭对科索沃总统哈希姆·塔奇（Hashim Thaci）提出的10项指控中的3项。起诉书称，塔奇在科索沃战争中以指挥官身份犯有以上罪行。
联邦德国国防部长克兰普-卡伦鲍尔在访问科索沃时对北约驻科索沃部队称赞有加，同时也对俄罗斯和中国在西巴尔干影响力与日俱增表示担忧。
1918年，塞尔维亚人、克罗地亚人和斯洛文尼亚人王国成立。11年后，这个国家改名为“南斯拉夫”。到了九十年代，曾经的多民族国家四分五裂。这一结局是否从南斯拉夫诞生之时便已注定？
欧洲凡是跟电网连接的数码钟表，数月来都慢了几分钟。原因乍一听挺蹊跷：科索沃和塞尔维亚的电网商之间出现了协调问题。
十年前，科索沃宣布脱离塞尔维亚，独立建国。欧洲最年轻的国家也拥有最年轻的国民，而他们对于现状的不满显而易见。德国之声记者Frank Hofmann在科索沃北部进行了一番观察。
每年到威尼斯旅游的人多达数百万。几乎每个游客都要到著名的景点里亚尔托桥上走一趟。意大利警方称，这座古桥被一个恐怖小组当作潜在的袭击目标。
此前因涉嫌在奥伯豪森购物中心策划袭击而被捕的两名科索沃男子周六被德国警方释放，原因是相关嫌疑未能得到进一步证实。
德国联邦参议院讨论通过了难民法修改条例。阿尔巴尼亚、科索沃和黑山被列为“安全来源国”。这些国家的人今后将无望在德国获得避难。此外，新的难民法条例缩减了申请庇护者迄今享受的一些福利待遇。
德国境内40%以上的难民都来自巴尔干国家 - 如阿尔巴尼亚，马其顿和科索沃。是什么原因迫使这些人离开自己的国家呢？
鉴于申请难民的人数持续增加，匈牙利政府决定，沿着通往塞尔维亚的边界线修建175公里长、4米高的隔离墙。
库马诺沃发生的流血冲突事件使马其顿陷入严重危机。政府和反对派各不相让，而民族矛盾则使局势更加扑朔迷离。
数月以来，来自科索沃的难民源源不断地涌向欧盟。很多人从塞尔维亚非法入境匈牙利进入到申根地区。这股难民潮到底从何而来？各种各样的阴谋论随之而来。
克里米亚旨在脱离乌克兰、加入俄罗斯的公投之后，欧盟和美国都宣布开始制裁俄罗斯。德国之声专访欧盟议会外交委员会成员加勒（Michael Gahler）。
俄罗斯总统普京表示，克里米亚有权像科索沃一样做出自己的决定。不过布加勒斯特大学国际和跨文化关系系教授阿尔特曼反驳了这种说法，他认为克里米亚和科索沃完全没有可比性。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式