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位于欧洲东南部巴尔干半岛的主权争端地区及有限承认国家，于2008年单方面宣布独立。塞尔维亚虽然承认其民选政府，但只承认该地区为塞尔维亚的两个自治省之一。
塞尔维亚政府宣布绝不放弃科索沃的主权，但保证绝不使用武力阻止科索沃的独立。
北京将塞尔维亚称为“塞铁”，这种铁杆友谊也体现在军事方面：塞尔维亚是欧洲唯一从中国采购主要武器装备的国家。该国防长在不久前接受中国官媒采访时也称这对塞尔维亚非常重要。那么，来自中国的武器装备究竟在这个巴尔干国家有着怎样的地位和作用？
塞尔维亚副总理兼国防部长武切维奇在接受中国官媒《环球时报》采访时表示，“来自中国的武器装备使得塞尔维亚获得了许多国家所没有的军事能力”。环时则将科索沃问题与台湾问题相提并论，称“西方像利用科索沃问题打击塞尔维亚一样去利用台湾问题遏制中国”。
欧盟和美国对科索沃当局无视其北部塞族居民的诉求、强推选举引发抗议冲突提出了批评。本周塞族人与当地警方及维和部队之间的冲突造成数十人受伤。
前几日，塞尔维亚和科索沃之间的冲突一触即发，不过科索沃法院下令释放导致此次争端的前警察，而科索沃北部的塞尔维亚裔居民也同意，拆除已经令交通瘫痪十几日的路障。
玩具、纺织品、科技产品等中国制造在科索沃随处可见。对于当地消费者来说，这些便宜的商品是好事；对于当地制造业而言，则并非如此。而且这一切，都是发生在一个中国不承认的国家。
科索沃女孩穆丽卡·尼克奇先后在七大洲登顶最高峰。不过，她并不为此感到满足，接下来的目标：南北极。
谋杀、酷刑、迫害--这是联合国科索沃特别法庭对科索沃总统哈希姆·塔奇（Hashim Thaci）提出的10项指控中的3项。起诉书称，塔奇在科索沃战争中以指挥官身份犯有以上罪行。
联邦德国国防部长克兰普-卡伦鲍尔在访问科索沃时对北约驻科索沃部队称赞有加，同时也对俄罗斯和中国在西巴尔干影响力与日俱增表示担忧。
1918年，塞尔维亚人、克罗地亚人和斯洛文尼亚人王国成立。11年后，这个国家改名为“南斯拉夫”。到了九十年代，曾经的多民族国家四分五裂。这一结局是否从南斯拉夫诞生之时便已注定？
欧洲凡是跟电网连接的数码钟表，数月来都慢了几分钟。原因乍一听挺蹊跷：科索沃和塞尔维亚的电网商之间出现了协调问题。
十年前，科索沃宣布脱离塞尔维亚，独立建国。欧洲最年轻的国家也拥有最年轻的国民，而他们对于现状的不满显而易见。德国之声记者Frank Hofmann在科索沃北部进行了一番观察。
每年到威尼斯旅游的人多达数百万。几乎每个游客都要到著名的景点里亚尔托桥上走一趟。意大利警方称，这座古桥被一个恐怖小组当作潜在的袭击目标。
此前因涉嫌在奥伯豪森购物中心策划袭击而被捕的两名科索沃男子周六被德国警方释放，原因是相关嫌疑未能得到进一步证实。
鉴于申请难民的人数持续增加，匈牙利政府决定，沿着通往塞尔维亚的边界线修建175公里长、4米高的隔离墙。
库马诺沃发生的流血冲突事件使马其顿陷入严重危机。政府和反对派各不相让，而民族矛盾则使局势更加扑朔迷离。
数月以来，来自科索沃的难民源源不断地涌向欧盟。很多人从塞尔维亚非法入境匈牙利进入到申根地区。这股难民潮到底从何而来？各种各样的阴谋论随之而来。
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