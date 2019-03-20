 科索沃总统被控犯有战争罪 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.06.2020

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科索沃总统被控犯有战争罪

谋杀、酷刑、迫害--这是联合国科索沃特别法庭对科索沃总统哈希姆·塔奇（Hashim Thaci）提出的10项指控中的3项。起诉书称，塔奇在科索沃战争中以指挥官身份犯有以上罪行。

Kosovo | Präsident Hashim Thaci wegen Kriegsverbrechen angeklagt (AFP/A. Nimani)

科索沃总统哈希姆·塔奇

（德国之声中文网）海牙科索沃战争罪犯法庭收到了对科索沃总统塔奇的起诉书。特别检察官办公室指出，塔奇和其他被告在科索沃战争中犯有战争罪和侵犯人权罪，起诉书是长期调查的结果，反映了调查官要让所有控点得到无可怀疑的证明的坚定决心。

对塔奇的指控共10项。这位前科索沃解放军（UCK）司令被控犯有谋杀、酷刑和迫害罪。起诉书称，塔奇和其他涉嫌行为人要对近百次谋杀负责。特别法庭在一份声明中称，相关起诉已于今年4月提出，本周三（6月24日）公布。声明指出，起诉书尚需一名法官确认。

特别法庭欲澄清科索沃解放军所犯罪行

2015年在海牙设立的这一特别法庭专项负责科索沃解放军成员在1998至1999年的科索沃战争可能犯下的罪行。2019年1月，特别法庭在海牙启动相关询问。

科索沃战争期间有1.3万多人被杀死。2008年，科索沃宣布独立，不再属于塞尔维亚。贝尔格莱德政府迄今仍视科索沃为塞尔维亚的一个省。多数欧盟国家以及美国承认科索沃独立地位。塞尔维亚的盟友中国和俄罗斯则在安理会上使用否决权，阻止联合国接纳科索沃为会员国。

凝炼/洪沙（德新社）

 

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