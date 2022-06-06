科索沃市场上的中国制造

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玩具、纺织品、科技产品等中国制造在科索沃随处可见。对于当地消费者来说，这些便宜的商品是好事；对于当地制造业而言，则并非如此。而且这一切，都是发生在一个中国不承认的国家。
大众公司一项在华投资项目未能获得德国政府的借贷担保，这也是德国政府首次以人权原因拒绝为企业的境外投资计划提供担保。对于高度重视中国市场的德国企业界来说，这无疑是一个严重的警告信号。
美国国务卿布林肯近日发表对华政策演说，受到外界广泛关注。政治学者张俊华认为，这次演说从几个方面来看都不寻常。而北京在布林肯演说前已经发出外交缓和的信号，拜习峰会可能不远了。
以新冠防疫为由，中国各地的强势封控在助推中国实现“内循环”的同时，也给全球经济带来前所未见的影响。德语媒体还注意到，不仅是在经济上，在文化上，中国的年轻人也开始了一种“内循环”。
与中国不同，越南已基本抑制住新冠病毒大流行瘟疫。现在，该国经济期许在近些年的成功基础上更上一层楼。短期前景看好。不过，中期前景如何？
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