 科索沃市场上的中国制造 | 经济纵横 | DW | 07.06.2022

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经济纵横

科索沃市场上的中国制造

玩具、纺织品、科技产品等中国制造在科索沃随处可见。对于当地消费者来说，这些便宜的商品是好事；对于当地制造业而言，则并非如此。而且这一切，都是发生在一个中国不承认的国家。

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