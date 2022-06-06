科索沃市场上的中国制造

德语媒体：超级堵塞中的文化自信

以新冠防疫为由，中国各地的强势封控在助推中国实现“内循环”的同时，也给全球经济带来前所未见的影响。德语媒体还注意到，不仅是在经济上，在文化上，中国的年轻人也开始了一种“内循环”。