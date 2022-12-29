科索沃冲突发酵 塞族不愿“被代表”

（德国之声中文网）科索沃北部塞族聚居区发生流血冲突后，北约领导的驻科索沃维和部队（KFOR）的部队周三在北部城镇兹韦钱设置了路障。

在周一（5月29日）发生的冲突中，有30名维和士兵受伤，塞族人方面有52名抗议者受伤。五名塞族人因参与小规模冲突而被逮捕。

数日来，科索沃的紧张局势升级。起因是塞族居民抗议由科索沃政府任命的阿族市长在警方护卫下进入塞族城镇的市政厅。今年4月份的乡镇选举在科索沃北部受到占绝大多数的塞族居民的抵制，投票率低于3.5%。许多塞族人还要求科索沃警察从北部城市撤出。

29日在兹韦钱市政厅前发生了冲突

周一，数百名塞族人聚集在兹韦钱的市政厅前，一再试图冲入该建筑，但被科索沃警察驱回，警方使用了催泪瓦斯。北约科索沃维和部队士兵则试图将双方分隔开，随即被投掷石块、酒瓶和燃烧物。

冲突发生后，北约决定增派700名士兵。塞尔维亚政府则宣布该国进入最高警戒状态，并向与科索沃接壤的边境地区派遣部队。

法新社记者从当地报道，塞族抗议者周三打出一面巨大的塞尔维亚国旗，从市政厅延伸到兹韦钱的中心，长度超过200米。

200米长的塞尔维亚国旗

欧盟、美国：科索沃当局不必要地激化局势

法国总统马克龙批评科索沃政府对当地局势恶化负有责任，并指出后者没有遵守数周前签订的一项协议。马克龙周三说，“我们很明确地告诉科索沃当局，举行这次选举是一个错误。”他表示希望科索沃和塞尔维亚两国总统本周四能在摩尔多瓦举行的一场会议间隙进行沟通。

美国国务卿布林肯也批评了科索沃政府在塞族人占多数的地区设置阿族市长，"骤然和不必要地加剧了紧张局势"。

维和士兵设置了铁丝网路障

欧盟负责塞尔维亚与科索沃之间对话的特别代表拉贾克（Miroslav Lajcak）在在接受德国之声塞尔维亚语节目采访时指出，尽管这些阿族市长的当选在程序上合法，“但当我们谈论合法性或代表性时，这里当然有一个很大的问号。”

他指出，会谈已经为塞尔维亚和科索沃之间的关系正常化建立了一条道路，因此双方应致力于落实之前达成的协议。“这只能通过政治途径来解决，即通过现有的对话。”

阿尔巴尼亚族占多数的科索沃2008年宣布脱离塞尔维亚独立。后者不承认科索沃的独立地位。科索沃的塞族集中在北部的四个城镇。

（法新社、美联社）

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