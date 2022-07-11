 科研人员：中国发现新型“琅琊病毒” 已有35人感染 | 科技环境 | DW | 10.08.2022

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科技环境

科研人员：中国发现新型“琅琊病毒” 已有35人感染

根据《新英格兰医学杂志》上周刊发的多国研究人员论文，中国山东和河南已经发现35人感染一种新型的“琅琊病毒”，其症状包括发热、疲劳和食欲不振等，目前没有致死病例。

Spitzmaus

鼩鼱（图）很可能是新发现的琅琊病毒的宿主

（德国之声中文网）一种新的“琅琊病毒”（英文全称Langya-Henipavirus，缩写为LayV）在中国出现，至今已经在山东和河南等地出现过至少35例感染病例。

根据一个由中国、新加坡和澳大利亚科研人员组成的团队在专业期刊《新英格兰医学杂志》（New England Journal of Medicine）上发表的论文，上述感染者多为和动物有过密切接触的农民。这些病例是在2018年底到2021年初之间的这段时间发现的。

在此论文报告的35个病例中，有26人只感染了这种琅琊病毒，另外9人则存在复合感染其它病毒的情况。主要症状包括发热、疲劳、咳嗽、食欲不振、肌肉疼痛、恶心、头痛和呕吐。

病毒的传染原理是什么？


目前没有发现致死病例。但有一部分病人出现了肝脏和肾脏损伤的迹象。从动物检测的结果来看，在鼩鼱身上发现的病毒血清阳性比例最高，因此推测这种动物可能是琅琊病毒的天然宿主。

研究人员认为，这种病毒很可能是从动物传染到人身上，目前还没有出现“人传人”的迹象。不过，要想更进一步了解病原体及其致病性，还需要更多的深入研究。

研究者表示，新发现的琅琊病毒属于亨尼帕病毒属（Henipavirus），和曾于1999年在东南亚被发现的立百病毒（Nipah virus）是近亲，后者的致死率高达40%。

延伸阅读：病毒如何从动物传染给人类？

（德新社、卫报）

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