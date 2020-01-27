科比意外离世 刷屏了谁的朋友圈

（德国之声中文网）美国传奇性篮球巨星科比·布莱恩特（Kobe Bryant）因坠机意外身亡，在世界各地都引起了巨大的震动。在被新型冠状病毒疫情的阴影笼罩的中国，这名NBA巨星的突然离世引发了巨大反响。在新浪微博的热门话题榜，一改过去数日被与武汉新型肺炎相关的话题占领的格局，#科比去世#这个话题在记者发稿时阅读数高达近30亿，在话题榜上遥遥领先。排在前十名的话题当中，也有五个话题都与科比相关。

中国：疫病阴影下 刷新社交媒体热门话题榜

就在两天前，科比还在微博认证的个人官微账号通过一段短视频向中国球迷拜年。短片中的他身穿灰色运动衫，用亲切的嗓音说道："新年快乐，我亲爱的中国朋友们。你们通过自己的努力，让我看到了你们身上的激情和专注。……祝大家在新的一年里幸福、健康，并发现自己的内心魔力，在鼠年取得更好的成绩，爱你们的，科比！"在这条微博下面，有不少网友在刚刚得知噩耗之后的留言，表示希望有关他出事的消息只是假新闻，希望科比能赶快出面"辟谣"。

不少中国网友也表示，他们的微信朋友圈此时被科比去世的消息刷屏，一改过去几天满屏都是新型冠状病毒消息的状况。不少人表示，喜欢篮球还停留在科比发光的时代。"在这个特殊的情况下，你的意外让这个2020的开始又多了一层灰色"。

德国媒体：一个凭借勤奋而成功的偶像

在足球作为"全民运动"的德国，NBA的受欢迎程度远远不及德甲联赛，但是科比突然离世的消息也引起了媒体和网友的关注。各大德语媒体都在较为显要的版面位置报道了这位美国篮球传奇人物意外去世的消息。《南德意志报》在线版周日夜晚发表了驻洛杉矶记者Jürgen Schmieder撰写的讣告。

"无所不能、永远做好准备、绝不示弱--这是科比的格言，一个为了成功而永远在不懈努力的人。这位篮球传奇人物和他的女儿因直升机坠毁而身亡的消息，震撼了整个体育界。"作者认为，在迈克尔·乔丹退役之后的篮球世界里，科比成为那些并非天赋异禀而渴望靠后天勤奋而获取成功的球员所敬仰的偶像。

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RTL电视台在线版的讣告则在开篇写道，在这个世界上，任何一个篮球球迷，或许每一个体育迷，只要听到科比这个名字，就一定知道说的是他。"但他所有的粉丝，包括所有批评他的人，对他都有同样的感受：尊重。对他的全身心投入、他的雄心壮志，以及他那种永远会在正确时刻做出正确行动的本能。"

关注度上的差异

在社交平台推特上，关于科比意外离世的话题也引起了一定的关注。截至记者发稿时，#RIPMamba和#KobeRIP等话题之下均有数万条推文。根据市场调查机构Statista2020年初发布的最新调查数据，2019年在14岁以上的德国居民当中，大约有292万人喜欢篮球这项运动，而5263万人则对篮球毫无兴趣。

根据体育网站sportmember.de报道，在德国的所有体育俱乐部当中，最受欢迎的运动项目前10名并没有篮球的身影，占据榜首的毫无悬念是足球。而从Statista发布的另一项调研报告中则可以看出，德国人最喜欢观看的体育赛事项目也是足球。相比之下，篮球则是中国人最喜欢观看的体育项目。篮球在中国拥有近3亿粉丝，不少年轻人对于NBA的热爱甚至近乎狂热。

雨涵（综合报道）