科比意外离世 刷屏了谁的朋友圈

（德国之声中文网）美国传奇性篮球巨星科比·布莱恩特（Kobe Bryant）因坠机意外身亡，在世界各地都引起了巨大的震动。在被新型冠状病毒疫情的阴影笼罩的中国，这名NBA巨星的突然离世引发了巨大反响。在新浪微博的热门话题榜，一改过去数日被与武汉新型肺炎相关的话题占领的格局，#科比去世#这个话题在记者发稿时阅读数高达近30亿，在话题榜上遥遥领先。排在前十名的话题当中，也有五个话题都与科比相关。
中国：疫病阴影下 刷新社交媒体热门话题榜
就在两天前，科比还在微博认证的个人官微账号通过一段短视频向中国球迷拜年。短片中的他身穿灰色运动衫，用亲切的嗓音说道："新年快乐，我亲爱的中国朋友们。你们通过自己的努力，让我看到了你们身上的激情和专注。……祝大家在新的一年里幸福、健康，并发现自己的内心魔力，在鼠年取得更好的成绩，爱你们的，科比！"在这条微博下面，有不少网友在刚刚得知噩耗之后的留言，表示希望有关他出事的消息只是假新闻，希望科比能赶快出面"辟谣"。
不少中国网友也表示，他们的微信朋友圈此时被科比去世的消息刷屏，一改过去几天满屏都是新型冠状病毒消息的状况。不少人表示，喜欢篮球还停留在科比发光的时代。"在这个特殊的情况下，你的意外让这个2020的开始又多了一层灰色"。
资料照片：在沈阳体育学院，大学生画出科比身穿24号球衣的彩色肖像
德国媒体：一个凭借勤奋而成功的偶像
在足球作为"全民运动"的德国，NBA的受欢迎程度远远不及德甲联赛，但是科比突然离世的消息也引起了媒体和网友的关注。各大德语媒体都在较为显要的版面位置报道了这位美国篮球传奇人物意外去世的消息。《南德意志报》在线版周日夜晚发表了驻洛杉矶记者Jürgen Schmieder撰写的讣告。
"无所不能、永远做好准备、绝不示弱--这是科比的格言，一个为了成功而永远在不懈努力的人。这位篮球传奇人物和他的女儿因直升机坠毁而身亡的消息，震撼了整个体育界。"作者认为，在迈克尔·乔丹退役之后的篮球世界里，科比成为那些并非天赋异禀而渴望靠后天勤奋而获取成功的球员所敬仰的偶像。
RTL电视台在线版的讣告则在开篇写道，在这个世界上，任何一个篮球球迷，或许每一个体育迷，只要听到科比这个名字，就一定知道说的是他。"但他所有的粉丝，包括所有批评他的人，对他都有同样的感受：尊重。对他的全身心投入、他的雄心壮志，以及他那种永远会在正确时刻做出正确行动的本能。"
关注度上的差异
在社交平台推特上，关于科比意外离世的话题也引起了一定的关注。截至记者发稿时，#RIPMamba和#KobeRIP等话题之下均有数万条推文。根据市场调查机构Statista2020年初发布的最新调查数据，2019年在14岁以上的德国居民当中，大约有292万人喜欢篮球这项运动，而5263万人则对篮球毫无兴趣。
根据体育网站sportmember.de报道，在德国的所有体育俱乐部当中，最受欢迎的运动项目前10名并没有篮球的身影，占据榜首的毫无悬念是足球。而从Statista发布的另一项调研报告中则可以看出，德国人最喜欢观看的体育赛事项目也是足球。相比之下，篮球则是中国人最喜欢观看的体育项目。篮球在中国拥有近3亿粉丝，不少年轻人对于NBA的热爱甚至近乎狂热。
雨涵（综合报道）
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篮球巨星科比谢幕
最后一场比赛
在NBA打了1566场比赛之后，科比·布兰特宣布退役。现年37岁的科比始终效力于洛杉矶湖人队，并为该队5次拿下NBA总冠军。他NBA生涯的最后一战对垒爵士队，用60分为其职业生涯画上句号，他在篮球生涯中总共得到33643分，创下NBA史上总分第三名的辉煌战绩。
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伤痕累累
驰骋篮球场20年之后，科比的身体多处受伤，背上、肩上、膝盖都无一例外。由于伤痛，他在2013-2014和2014-2015赛季里只参加了164场比赛中的41场比赛。去年11月他宣布：这个赛季结束他便退役。
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从高中直接进入NBA
1996年科比进入NBA，他作为一名高中生直接成为专业球员，这样的情况在NBA并不常见，一般的队员是在大学里才脱颖而出的。他被夏洛特黄蜂队选中，随即被交换至洛杉矶湖人队。因为科比当时只有17岁，他的第一份合同还必须由其父母签字。
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快速和准确
科比给自己起了个绰号叫“黑曼巴”，意指在篮球场上要像同名的“黑曼巴”毒蛇那样在捕食猎物时动作迅猛而准确。在NBA的最初两年中科比通常是做替补队员，但是从1998年开始，他才成为首发队员，而且得分数字逐年递增。
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成功的教练和导师
1999年，传奇教练菲尔·杰克逊（Phil Jackson）出任湖人队主教练。在他的带领下，科比最终成为NBA中最优秀的球员之一。科比与杰克逊一起，在2000年，2001年和2002年成功完成三连霸。
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广摘桂冠
在他的职业生涯中，科比5次夺得NBA总冠军，18次入选全明星赛，两次荣膺联盟得分王，1次NBA年度MVP。2006年1月，他的战绩尤为辉煌：在同多伦多猛龙队的比赛中，他一人拿下81分，创造了 NBA历史上的第二最高得分记录。
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两枚奥运金牌
除了在NBA夺得的奖杯之外，科比还作为“梦之队”的一员随同美国国家篮球队出征奥运，在2008年北京奥运和2012年的伦敦奥运会上各夺一枚金牌。
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崇拜的偶像
当时全球最佳篮球运动员乔丹是科比青少年时期崇拜的偶像。在NBA的职业生涯中，科比曾有几次与乔丹对阵的机会。2014年，这位湖人队明星的总得分终于超越其偶像乔丹，成为NBA史上第三号得分手，乔丹由此位居第四。
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竞争与尊重
多年来，诺维茨基（Dirk Nowitzki）与其效力的达拉斯小牛队和科比以及他所在的湖人队一直在竞争美国西部的篮球霸主地位。虽然在球场上是竞争对手，但是两位球星关系很好。科比甚至想说服诺维茨基转会到洛杉矶，被这位德国籍球员婉言谢绝。
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史无前例
科比是名字被刻在好莱坞星光大道上的首位运动员。2011年2月，他在那里的水泥地上留下了自己的手印和脚印。那里有玛丽莲·梦露和詹姆斯·迪恩等名人的名字，是洛杉矶最著名的人行道。科比说：“成为这个精英圈的一部分，是一种令人难以置信的荣誉。”
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受到强奸指控
2003年，科比的职业生涯被蒙上阴影。一名19岁的酒店女服务员指控科比将其强暴。11个月后，女孩撤诉。但是科比荣誉受损。许多赞助商取消了与他签署的广告合同。
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家庭风波
法庭的起诉也使科比的婚姻亮起了红灯。2001年科比与Vanessa结婚。他的父亲坚决反对这门亲事，因为他不想有一个拉美裔的儿媳，并因此与儿子断绝了关系。科比受到强奸指控之后，其妻在2011年2月提出离婚。2013年两人重归于好。
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未来何去何从？
迄今科比没有透露他退役之后的计划。对于他在8月份就将重新复出以及在里约热内卢奥运会上亮相的传言，他都予以否认。据说他也不打算做教练。他将在哪里出现，是人们关注的话题。
作者: Andreas Sten-Ziemons