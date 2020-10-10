 科比之死：料飞行员失误致巨星陨落 | 足坛体坛 | DW | 10.02.2021

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科比之死：料飞行员失误致巨星陨落

调查人员表示，搭载科比-布莱恩特和他女儿的直升机飞行员很可能在飞行过程中因大雾迷失方向。这位篮球明星的突然身亡曾震惊全球。

科比·布莱恩特是全球闻名的篮球巨星

科比·布莱恩特是全球闻名的篮球巨星

（德国之声中文网）美国国家运输安全委员会(NTSB)周二认定，2020年1月导致洛杉矶湖人队超级巨星科比·布莱恩特(Kobe Bryant)死亡的直升机事故中，飞行员要对空难发生负责。

除了科比和飞行员之外，科比的女儿吉安娜和其他六名乘客也在坠机事件中丧生，机上人员无一幸免。

调查结果

美国国家运输安全委员会主席罗伯特·萨姆瓦尔特（Robert Sumwalt）表示，飞行员佐巴扬（Ara Zobayan）事发当时"是根据目视飞行规则（VFR）飞行，按照法律不得穿过云层。然而，他继续VFR飞行，穿过云层，进入仪器飞行气象条件（instrument meteorological conditions）。"

球迷们在洛杉矶斯台普斯中心外的临时纪念碑前致意，这里是布莱恩特二十年多年的主场比赛地点

球迷们在洛杉矶斯台普斯中心外的临时纪念碑前致意，这里是布莱恩特二十年多年的主场比赛地点

"这个操作与飞行员在能见度有限的条件下遭遇空间迷失的情况一致，"萨姆瓦尔特表示。"他会错误地在直升机下降时以为在爬升。"

"我们在这里谈到的是空间迷失，也就是说飞行员可能不知道哪里是向上或向下，他或她是向左还是向右倾斜，"萨姆瓦尔特解释道。

发生在洛杉矶山丘地带的这起直升机坠毁事故中无人幸存

发生在洛杉矶山丘地带的这起直升机坠毁事故中无人幸存

美国国家运输安全委员会表示，仍在就飞行员是否"可能是自我施加压力 "完成飞行进行调查。萨姆瓦尔特提出了一系列问题："公司规程中对飞行员的期望是什么？他是否给自己施加了压力？他本可以采取什么行动来避免飞入云层中？"

科比·布莱恩特——篮坛传奇

科比在洛杉矶湖人队度过整整20年职业生涯，5次夺得NBA总冠军。

他曾18次入选全明星阵容，2008年当选NBA最有价值球员，并在NBA历史总得分榜上名列第四。

观看视频 01:41

球壇巨星Kobe的殞落

在2008年和2012年夏季奥运会上，他两次随美国篮球队获得奥运金牌。并在去世后被追授为奈史密斯纪念篮球名人堂成员。  

石涛/达扬(美联社、法新社、路透社)

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