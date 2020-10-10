科比之死：料飞行员失误致巨星陨落

（德国之声中文网）美国国家运输安全委员会(NTSB)周二认定，2020年1月导致洛杉矶湖人队超级巨星科比·布莱恩特(Kobe Bryant)死亡的直升机事故中，飞行员要对空难发生负责。

除了科比和飞行员之外，科比的女儿吉安娜和其他六名乘客也在坠机事件中丧生，机上人员无一幸免。

调查结果

美国国家运输安全委员会主席罗伯特·萨姆瓦尔特（Robert Sumwalt）表示，飞行员佐巴扬（Ara Zobayan）事发当时"是根据目视飞行规则（VFR）飞行，按照法律不得穿过云层。然而，他继续VFR飞行，穿过云层，进入仪器飞行气象条件（instrument meteorological conditions）。"

"这个操作与飞行员在能见度有限的条件下遭遇空间迷失的情况一致，"萨姆瓦尔特表示。"他会错误地在直升机下降时以为在爬升。"

"我们在这里谈到的是空间迷失，也就是说飞行员可能不知道哪里是向上或向下，他或她是向左还是向右倾斜，"萨姆瓦尔特解释道。

发生在洛杉矶山丘地带的这起直升机坠毁事故中无人幸存

美国国家运输安全委员会表示，仍在就飞行员是否"可能是自我施加压力 "完成飞行进行调查。萨姆瓦尔特提出了一系列问题："公司规程中对飞行员的期望是什么？他是否给自己施加了压力？他本可以采取什么行动来避免飞入云层中？"

科比·布莱恩特——篮坛传奇

科比在洛杉矶湖人队度过整整20年职业生涯，5次夺得NBA总冠军。

他曾18次入选全明星阵容，2008年当选NBA最有价值球员，并在NBA历史总得分榜上名列第四。

在2008年和2012年夏季奥运会上，他两次随美国篮球队获得奥运金牌。并在去世后被追授为奈史密斯纪念篮球名人堂成员。

石涛/达扬(美联社、法新社、路透社)

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