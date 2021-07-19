科普：德國的總統究竟扮演什麽角色？

德法穿梭外交忙 乌克兰危机降温难度高

本周一，德国联邦总理肖尔茨赴美与拜登举行会晤，法国总统马克龙前往莫斯科与普京举行会面，德国外长贝尔博克飞往基辅与乌克兰总统泽连斯基举行磋商，这一系列的穿梭外交都是为了同一个目的：为乌克兰危机降温。