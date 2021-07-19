 科普：德國的總統究竟扮演什麽角色？ | 德国新闻 | DW | 13.02.2022

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科普：德國的總統究竟扮演什麽角色？

德國周日將舉行聯邦總統選舉。現任總統施泰因邁爾預計將會連任。這段影片來告訴你，聯邦總統究竟有哪些職權？其中還有不少冷知識哦！比如——猜猜在德國活到多少歲，就能收到總統的生日祝福？

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