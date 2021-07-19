科普：德國的總統究竟扮演什麽角色？

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德國周日將舉行聯邦總統選舉。現任總統施泰因邁爾預計將會連任。這段影片來告訴你，聯邦總統究竟有哪些職權？其中還有不少冷知識哦！比如——猜猜在德國活到多少歲，就能收到總統的生日祝福？
德国速滑名将克劳迪娅·佩希施泰因（Claudia Pechstein）成为全球首位8战冬奥会的女性。本周六（2月5日），她参加了北京冬奥会的3000米速滑赛。
本周一，德国联邦总理肖尔茨赴美与拜登举行会晤，法国总统马克龙前往莫斯科与普京举行会面，德国外长贝尔博克飞往基辅与乌克兰总统泽连斯基举行磋商，这一系列的穿梭外交都是为了同一个目的：为乌克兰危机降温。
美国副总统哈里斯即将出席下周举行的慕尼黑安全会议。会议期间，乌克兰危机将是她与盟国代表商谈的重点话题。普京和俄罗斯其他高阶官员都选择不出席本届慕尼黑安全会议。
俄乌边境局势紧张之际，德国政府面临压力。基辅期待德国作出更多承诺。德国迄今为止的立场让其它盟友也心生疑虑，但是现在似乎出现转机。
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