为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
xxx
根據路透社，在美國打壓下，為了實現晶片自給自足，中國將推出大型計劃支持自己的半導體產業。消息人士詳細透露出北京接續的做法。
整整五十年前，美国的阿波罗17号结束了载人登月任务。如今，美国再次开启登月新篇章，猎户座飞船完成了绕月飞行返回了地球。尽管此次测试飞行只搭载了假人，但是NASA已经开始畅想载人登陆更遥远的火星。
塑料垃圾太多怎么办？一种全新的裂解技术，能够将其转化为燃料。目前，印尼的一座小岛正在试用这种变废为宝的新技术。
围绕月球的交通突然变得繁忙了起来：美国宇航局的“阿耳忒弥斯1号”（Artemis 1）登月使命尚未结束，一个国际财团又启动了新的登月计划，他们的目的是对月球进行商业开发。
总部位于旧金山的OpenAI于11月30日发布最新作品聊天机器人ChatGPT，开放公众免费测试。OpenAI的老板是谁？跟马斯克有什么关联？这里是你需要知道的关于聊天机器人的几件事...
随着寒冷季节到来，过去两年在德国同新冠一起被压抑的流感捲土重来，同时另一种呼吸道病毒也趁虚而入。新冠疫情则未再次抬头。
中国公布“新十条”规定，将放鬆部分严格防疫措施。许多民众盼望已久，但也有人担心：中国是否能挺过？德国之声请德国莱布尼茨传染病和预防研究所（BIPS）所长、不来梅大学教授哈约·泽布（Hajo Zeeb）分析中国防疫目前面对的考验。
七十年前的冬天，一场持续多日的雾霾夺走了伦敦1.2万人的生命，住院人数更是突破10万。这也成为英国乃至欧洲面对环境污染问题的转折点。
当地时间12月4日晚20点09分，神舟十四号载人飞船在内蒙古西部的东风着陆场成功着陆，三名航天员顺利出舱。该飞行乘组在轨半年期间，完成了中国天宫空间站的初步建设，并且在过去5天中与神舟十五号乘组首次进行在轨交接。
乌克兰的寒冬即将袭来，那里的人们将面临战争和寒冷双重折磨。人类抵抗寒冷的能力究竟有多强？
每年都会有一次促进消费的“黑色星期五”，在这个大型特卖期间，零售商以极低的优惠价格吸引消费者。但这对环境意味着什么？
金正恩力求武器现代化。正因此，联合国禁止成员国与其进行研究合作。然而在过去很长一段时间，相关合作在柏林并未停止。
德国经济部表示，不会跟进美国对中国电信设备制造商的禁令，但一份来自德国经济部的战略文件也建议，应禁止专制国家供应商为关键基础设施生产零部件。
不论是飞船还是人造卫星，都离不开太阳能发电板。可是，太空充沛的太阳能，可否传输给地面？各个航天大国都在对此展开研究。
新冠疫情开始后，世界各地内分泌诊所的医生开始注意到一些奇怪的现象。越来越多女孩出现了性早熟的状况，这种罕见症状的特点是在7、8岁时就出现青春期的迹象。这是什么原因造成的？
欧盟环境监管机构欧洲环境署通报，空气污染导致2020年欧盟境内23.8万人早死。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式