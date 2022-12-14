为何越来越多儿童提早进入青春期？

新冠疫情开始后，世界各地内分泌诊所的医生开始注意到一些奇怪的现象。越来越多女孩出现了性早熟的状况，这种罕见症状的特点是在7、8岁时就出现青春期的迹象。这是什么原因造成的？