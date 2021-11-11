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科技环境

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--FILE--Waste gas is emitted from a chimney in heavy smog in Changchun city, northeast Chinas Jilin province, 26 January 2013. Emissions from motor vehicles, coal-burning and cooking contributed to the dense smogs in Beijing in January, according to research results issued Sunday (3 February 2013). The three factors made up 50 percent of the contributions to the five heavy smogs last month, according to the research of the hazes cause and control group under the Chinese Academy of Sciences (CAS). The motor vehicles are blamed for nearly a quarter of the capitals PM2.5, or airborne particles measuring less than 2.5 micrometers in diameter. Coal burning contributed to 20 percent of the PM2.5, noting dust from construction sites should also be further brought under control. The Beijing-Tianjin-Hebei area should focus on limiting industrial production and improving the process of coal burning, enhancing desulfurization, denitration and dedusting in the burning process. The research group spotted hazy weather in the Beijing-Tianjin-Hebei area in the periods of January 6-8, January 9-15, January 17-19, January 22-23 and January 25-31. During the period from January 25 to 31, PM2.5 reading of more than 300 micrograms per cubic meter lasted for over 50 hours, the research result shows.(Imaginechina via AP Images)

分歧放一边 中美强化气候行动合作 11.11.2021

气候变化优先于政治分歧。在气候峰会闭幕倒数两天前，中美出人意表地共同发表了加强气候合作的联合宣言，双方都认知到，雄心勃勃的目标背后是一条漫长道路。

火山在我家门口 10.11.2021

西班牙拉帕马尔岛火山爆发后，当地居民的生活一夕之间天翻地覆。成千上万人被迫离开家园，许多人几乎失去一切。火山至今仍在喷出岩浆和有毒气体。
An open cast or drift coal mine in the Hunter Valley, New South Wales. If we are serious about tackling climate change, coal, the dirtiest of fossil fuels, needs to be kept in the ground. Sadly around 85% of all Austtralians energy is generated from coal fired power stations. They also export huge quantities around the world, especially to China. | Verwendung weltweit

2022气候保护绩效榜出炉 澳大利亚垫底 09.11.2021

根据今天（11月9日）公布的《2022气候变化绩效指数》报告，无一国家走在可供效仿的道路上。不过，总体而言，人类仍有若干进展。
Die Illustration zeigt die drei identischen Proteine, aus denen eine Kronenzacke (Spike) des COVID-19-Virus gebildet wird. In diesem Bild sind die Atome der Spikes zu erkennen über 20.000. Auf der Hülle des Virus befinden sich typischer Weise 40 solcher Spikes.. Keine der hier gezeigten Farben trifft die Realität, denn die Virenstruktur ist nur aus Schwarzweiß-Aufnahmen mit dem Elektronenmikroskop nachzuempfinden. Grafik erstellt von Maximilian Schönherr am 3. Dezember 2020

对抗新冠  人体需有多少抗体？  07.11.2021

接种疫苗管用？抗体可以提供有关信息。不过，到底需要多少抗体，人体才能具备免疫力，提供自身保护能力？ 对此，尚缺少检测界值，即标准。delta新变异毒株则带来新麻烦。  
Ein IBM-Quantencomputer der Serie «Q System One» steht bei der CES 2020. Die Fraunhofer Gesellschaft und der Computerkonzern IBM haben eine Vereinbarung unterschrieben, um die Forschung zu Quantencomputern in Deutschland voranzutreiben. Dafür soll ein IBM-Quantencomputer der Serie «Q System One» im Rechenzentrum des Konzerns in Ehningen bei Stuttgart stationiert werden - und wird nach Angaben von Fraunhofer das erste seiner Art in Europa sein. Unter dem Dach der Fraunhofer Gesellschaft sollen Technologie, Anwendungsszenarien und Algorithmen erforscht werden. Außerdem soll in Wirtschaft und Wissenschaft in Deutschland Kompetenz aufgebaut und damit internationale Wettbewerbsvorteile hergestellt werden. +++ dpa-Bildfunk +++

中国量子计算技术“至少追平西方” 07.11.2021

中国学者近日发表论文指出，其最新研发的超导量子计算级与光量子计算机实现了创纪录的运算性能。德国同行指出，这说明中国在这一基础研究领域至少追平了西方水平。不过，目前全球的量子计算机尚处原型机阶段，和实际应用相距甚远。

气候变化凸显贫富差距 07.11.2021

大多由富国排放的温室气体，其酿成的后果却主要由穷国承担。面对越发频繁的极端天气，富国可以修建水坝、人工造林，而穷国却只能默默承受。气候变化凸显的不平等问题，正在受到重视。

FILE PHOTO: A 3D printed Pfizer logo is placed near medicines from the same manufacturer in this illustration taken September 29, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

疫情终结者？辉瑞称其新冠口服药“疗效显著” 06.11.2021

疫苗可降低感染风险。而如果感染了，吃药可以防止发展成重症。继疫苗开发之后，制药巨头们又展开了针对新冠口服药的激烈竞赛。在默克公司之后，另一家美国制药巨头辉瑞也希望为其研发的新冠口服药申请批准许可。

德国网速为什么这么慢？ 06.11.2021

在德国，你会动不动就掉入互联网“黑洞”，发达国家中，德国互联网网速排第35位。为什么这么慢，这个片子告诉你缘由。

浪费食物=破坏气候 05.11.2021

许多农牧业活动都会排放大量温室气体；与此同时，大量食物却被浪费。据科学家估算，假如全人类停止浪费食物，温室气体排放量将能够降低6%，这一数字甚至显著高于全球航空业的排放总量。

09/06/2021. Cornwall, United Kingdom. Prime Minister Boris Johnson - Cornwall visit ahead of the G7. Cornwall. The Prime Minister Boris Johnson arrives at Newquay Airport ahead of Friday's G7 summit., Credit:Andrew Parsons / Avalon

边乘私人飞机 边喊气候保护：约翰逊被批"虚伪" 05.11.2021

继欧委会主席冯德莱恩之后，英国首相约翰逊也因在短途旅行中乘坐私人飞机而备受批评。媒体还爆料，约翰逊在格拉斯哥峰会后立刻就乘飞机前往伦敦的一个男士俱乐部参加晚宴，当晚在场的还有一位气候怀疑论者。对此，英国政府方面则给出了自己的说法。
Schornstein des Müllheizkraftwerk Essen-Karnap, eine von RWE betriebene Müllverbrennungsanlage im Essener Stadtteil Karnap. NRW, Deutschland, Europa.

地球暖化程度？11张图读懂气候危机 05.11.2021

联合国在格拉斯哥举行的气候大会让气候危机再次成为人们的关注焦点。DW统整了其中最重要的数据。来看看与过去相比，地球发生了哪些改变。
A woman wearing a face mask to help curb the spread of the coronavirus walks through a line of masked service sector women waiting to receive a swab for the COVID-19 test during a mass testing in Beijing, Friday, Oct. 29, 2021, following a spike of the coronavirus in the capital and other provincials. (AP Photo/Andy Wong)

亚洲多国开始「与病毒共存」中港台何时结束「清零」？ 05.11.2021

随着亚洲越来越多国家开始转向「与病毒共存」，各界都关注中国丶香港及台湾这些仍倾向「清零政策」的地区，何时会开始转型？两位专家对此提供了一些见解。
Alok Sharma President of the COP26 summit speaks during the Procedural Opening of the COP26 U.N. Climate Summit in Glasgow, Scotland, Sunday, Oct. 31, 2021. The U.N. climate summit in Glasgow formally opens Sunday, a day before leaders from around the world gather in Scotland's biggest city to lay out their vision for addressing the common challenge of global warming. (AP Photo/Alberto Pezzali, Pool)

多国承诺淘汰燃煤 中美印澳未签署协议 05.11.2021

数个主要的燃煤国4日在联合国气候峰会宣布将采取措施停用煤矿，并停止建造新的燃煤发电厂。然而，批评者称，相关的愿景仍模糊不清，因为几个主要的燃煤国并未签署协议。
An experimental COVID-19 treatment pill, called molnupiravir and being developed by Merck & Co Inc and Ridgeback Biotherapeutics LP, is seen in this undated handout photo released by Merck & Co Inc and obtained by Reuters on October 26, 2021. Merck & Co Inc/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY?

英国率先批准使用全球首款抗新冠药物 04.11.2021

全球面世的首款抗新冠口服药物莫努匹拉韦已在英国批准使用。目前尚不清楚它何时上市。

太阳能露营车:澎湃动力天上来 04.11.2021

不需要加油，也不需要充电，一群荷兰大学生研发了一款太阳能露营房车，每天能行驶600公里。这些年轻人认为，这辆车更合适的名称应当是“轮式自主永续住房”。

Zahlreiche Menschen laufen durch die Königstraße. Restaurants, Hotels und der Einzelhandel dürfen wieder aufmachen - Besucher müssen geimpft oder genesen sein oder einen negativen Test vorlegen. +++ dpa-Bildfunk +++

3.4万！德国单日新增感染人数创新高 04.11.2021

德国新冠疫情愈发严峻，单日新增感染人数创下疫情爆发以来的最高纪录，一日内增加近3.4万感染案例。如何在冬季应对新冠疫情将成为本周卫生部长会议的关键议题。
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