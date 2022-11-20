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延期两天后，联合国气候大会终于就闭幕共同声明达成了一份共识：与会各国同意为气候灾害造成的损失设立一项专门基金。但是，既没有明确基金的规模，也没有明确出资方。共识文本同时对告别石油、天然气能源只字未提。
为了提升对气候保护的重视，积极分子们用土豆泥和番茄汁做武器，对一些享誉世界的艺术品发动攻击。莫奈、达芬奇和沃霍尔的作品无一幸免。
非政府组织“德国观察”、德国新气候研究所等组织公布2023气候保护表现指数报告。其中德国排名第16，比去年下降三位。中国没有成功地遏制排放，排名下降13位，名列第51位。
80亿——世界人口数量本月超过又一个重要的里程碑，地球的自然资源倍感压力。但可持续发展专家认为，我们需要关注的是过度消费，而不仅仅是人口增长。
世界各国都同意，谁也不能在太空中拥有领土。但能否拥有和出售从月球、行星和小行星中发掘的材料呢？相关法律解释引起了争论。
三年前，G20环境部长们达成共识，要大幅减少海洋中的塑料垃圾。印尼是全球海洋塑料污染最严重的国家之一。该国缺少塑料回收系统，塑料垃圾往往会被丢入河流和湖泊，之后流入大海。初创公司Siklus希望减少塑料垃圾，提供上门送洗洁剂服务，容器需要客户自备。
花了三年時間和所有積蓄，盧瓦瑟萊開發出環保太陽能飛機。他的下一個目標是說服航空業，民航機也能用太陽能飛行。為了證明飛機性能，他展開了空中環法之旅。
马斯克成为新东家以来，推特戏剧性新闻不断。如果你也嫌它太作了，那么可以试一下这些异军突起的新平台或者卷土重来的旧相识。
美国气候特使克里指出，少数国家抵制在埃及气候峰会的正式文本中提及1.5℃的全球升温控制目标。他还表示，美国不支持建立被认为用来实现“气候正义”的损失和损害基金。
上有政策，下有对策。美国政府向中国推出新一轮力度空前的芯片禁令不久后。图形处理芯片大厂英伟达就宣布已经专门为中国市场推出“降速”版产品。
无尾熊生存的环境在恶化。澳洲科研人员使用无人机观测以及统计无尾熊数量。
第27屆聯合國氣候變化大會（COP27）大會於埃及展開，一份氣候年度報告顯示，全球多項暖化指標創新高。部分科學家認為，已經「不可能」將氣溫漲幅控制在1.5度之內，且報告結果「不能再更悲觀了」。
第27届联合国气候变化大会在埃及开幕，要求富国对最受气候变化冲击的穷国提供财政援助的呼吁声越来越响亮。德国政府承诺致力推动气候保护措施和对贫困国家的气候援助。
欧洲需要自己的电动车电池产业。更迫切的问题是自产电池所需的关键原材料。如何摆脱对中国原材料的依赖？答案或许就在芬兰境内这片荒无人烟的土地上。
肯尼亚北部连续四个雨季没有下雨，许多民众赖以维生的牲畜大批死亡，土壤也变得愈发贫瘠。
攻击名画、将手黏在艺术品上、路中央静坐瘫痪交通……德国的气候保护团体以愈来愈激烈的手段进行抗议，他们认为只有“戳到痛处”才能让人正视问题。但他们这样做要面临法律后果，民众对这样的作法也评价两极。
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