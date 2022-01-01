为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告
广告
广告

科技环保健康专栏

媒體：中國投入超過一萬億人民幣發展晶片產業

中國國家主席習近平2018年4月26日在湖北武漢視察武漢新芯集成電路製造有限公司。

根據路透社，在美國打壓下，為了實現晶片自給自足，中國將推出大型計劃支持自己的半導體產業。消息人士詳細透露出北京接續的做法。  

日本私企登月舱发射升空 预计明年四月登陆月表

猎鹰九号发射升空时的场面。

围绕月球的交通突然变得繁忙了起来：美国宇航局的“阿耳忒弥斯1号”（Artemis 1）登月使命尚未结束，一个国际财团又启动了新的登月计划，他们的目的是对月球进行商业开发。  

与智能对话：关于聊天机器人ChatGPT的几件事

目前聊天机器人ChatGPT已经向公众开放

总部位于旧金山的OpenAI于11月30日发布最新作品聊天机器人ChatGPT，开放公众免费测试。OpenAI的老板是谁？跟马斯克有什么关联？这里是你需要知道的关于聊天机器人的几件事...  

冬季流感潮席卷德国 呼吸道病患激增

近来德国患感冒、流感的人急剧增加

随着寒冷季节到来，过去两年在德国同新冠一起被压抑的流感捲土重来，同时另一种呼吸道病毒也趁虚而入。新冠疫情则未再次抬头。  

探月飞船顺利返回地球 美国开始畅想火星

整整五十年前，美国的阿波罗17号结束了载人登月任务。如今，美国再次开启登月新篇章，猎户座飞船完成了绕月飞行返回了地球。尽管此次测试飞行只搭载了假人，但是NASA已经开始畅想载人登陆更遥远的火星。  

变废为宝 塑料垃圾为印尼渔民提供燃料

塑料垃圾太多怎么办？一种全新的裂解技术，能够将其转化为燃料。目前，印尼的一座小岛正在试用这种变废为宝的新技术。  

London 1952 | The Great Smog

1952年 雾都伦敦万人死于雾霾

七十年前的冬天，一场持续多日的雾霾夺走了伦敦1.2万人的生命，住院人数更是突破10万。这也成为英国乃至欧洲面对环境污染问题的转折点。  