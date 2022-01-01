与智能对话：关于聊天机器人ChatGPT的几件事

总部位于旧金山的OpenAI于11月30日发布最新作品聊天机器人ChatGPT，开放公众免费测试。OpenAI的老板是谁？跟马斯克有什么关联？这里是你需要知道的关于聊天机器人的几件事...