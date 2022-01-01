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根據路透社，在美國打壓下，為了實現晶片自給自足，中國將推出大型計劃支持自己的半導體產業。消息人士詳細透露出北京接續的做法。
围绕月球的交通突然变得繁忙了起来：美国宇航局的“阿耳忒弥斯1号”（Artemis 1）登月使命尚未结束，一个国际财团又启动了新的登月计划，他们的目的是对月球进行商业开发。
总部位于旧金山的OpenAI于11月30日发布最新作品聊天机器人ChatGPT，开放公众免费测试。OpenAI的老板是谁？跟马斯克有什么关联？这里是你需要知道的关于聊天机器人的几件事...
随着寒冷季节到来，过去两年在德国同新冠一起被压抑的流感捲土重来，同时另一种呼吸道病毒也趁虚而入。新冠疫情则未再次抬头。
整整五十年前，美国的阿波罗17号结束了载人登月任务。如今，美国再次开启登月新篇章，猎户座飞船完成了绕月飞行返回了地球。尽管此次测试飞行只搭载了假人，但是NASA已经开始畅想载人登陆更遥远的火星。
塑料垃圾太多怎么办？一种全新的裂解技术，能够将其转化为燃料。目前，印尼的一座小岛正在试用这种变废为宝的新技术。
七十年前的冬天，一场持续多日的雾霾夺走了伦敦1.2万人的生命，住院人数更是突破10万。这也成为英国乃至欧洲面对环境污染问题的转折点。
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