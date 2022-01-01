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延期两天后，联合国气候大会终于就闭幕共同声明达成了一份共识：与会各国同意为气候灾害造成的损失设立一项专门基金。但是，既没有明确基金的规模，也没有明确出资方。共识文本同时对告别石油、天然气能源只字未提。
非政府组织“德国观察”、德国新气候研究所等组织公布2023气候保护表现指数报告。其中德国排名第16，比去年下降三位。中国没有成功地遏制排放，排名下降13位，名列第51位。
80亿——世界人口数量本月超过又一个重要的里程碑，地球的自然资源倍感压力。但可持续发展专家认为，我们需要关注的是过度消费，而不仅仅是人口增长。
世界各国都同意，谁也不能在太空中拥有领土。但能否拥有和出售从月球、行星和小行星中发掘的材料呢？相关法律解释引起了争论。
为了提升对气候保护的重视，积极分子们用土豆泥和番茄汁做武器，对一些享誉世界的艺术品发动攻击。莫奈、达芬奇和沃霍尔的作品无一幸免。
三年前，G20环境部长们达成共识，要大幅减少海洋中的塑料垃圾。印尼是全球海洋塑料污染最严重的国家之一。该国缺少塑料回收系统，塑料垃圾往往会被丢入河流和湖泊，之后流入大海。初创公司Siklus希望减少塑料垃圾，提供上门送洗洁剂服务，容器需要客户自备。
花了三年時間和所有積蓄，盧瓦瑟萊開發出環保太陽能飛機。他的下一個目標是說服航空業，民航機也能用太陽能飛行。為了證明飛機性能，他展開了空中環法之旅。
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