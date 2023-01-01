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OpenAI联合创始人兼CEO奥尔特曼被解雇短短几天之内风波不断：大量OpenAI员工写联名信威胁董事会，若不让奥尔特曼复职就集体请辞，不过后者坚持之前的决定。周一，微软宣布奥尔特曼将加入团队。这场大战中，谁赢谁输？
研究发现，社会不平等也反映在气候危机中。乐施会的报告揭示了严重的不平等现象，全球最富裕1%人口的碳排放量，约等于最贫困的50亿人口的碳排放总和。此外，最富有的10%人口需为约半数的碳排放负责。
人工智能可以通过分析人声语音，相当准确地诊断出2型糖尿病。语音分析工具虽然提供了很多新的诊断可能性，但也存在很高的风险。
抗生素经常用于对婴幼儿的细菌感染治疗，但是疗效却越来越差。抗生素耐药性对儿童有多危险？是否还有替代方案？
欧洲政治家向乌克兰承诺了一百万发弹药，但这并非如想像中简单。在做出承诺八个月后，交付给基辅的弹药不到承诺的三分之一，欧洲的军火生产商向德国之声述说期望与现实的差距何在。
由于岩浆流动引起的频繁地震，冰岛小镇格林达维克上周五紧急撤离数千居民。如今地震稍缓，居民得以短暂回家拿取私人物品。但当局表示，浅层岩浆活动仍在持续，因此火山爆发的可能性仍然很高。
印度正举办2023年国际板球世界杯，球场上空弥漫着浓重的烟雾。严重的雾霾给运动员和球迷带来了困扰。比赛主办方已宣布禁止燃放烟花。印度当局计划以人工降雨改善首都空气质量。
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