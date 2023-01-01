欧洲对乌克兰的武器承诺恐无法兑现

欧洲政治家向乌克兰承诺了一百万发弹药，但这并非如想像中简单。在做出承诺八个月后，交付给基辅的弹药不到承诺的三分之一，欧洲的军火生产商向德国之声述说期望与现实的差距何在。