 科技業寒冬不止 微軟加入大規模裁員潮 | 经济纵横 | DW | 19.01.2023

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经济纵横

科技業寒冬不止 微軟加入大規模裁員潮

全球力抗通膨，緊縮貨幣政策，經濟陷入衰退邊緣，科技業首當其衝。行業巨頭Facebook母公司Meta、亞馬遜（Amazon）已然裁員上萬人，如今微軟（Microsoft）也跟進裁員1萬人，市場需求前景令人擔憂。

微軟也加入大規模裁員陣容

微軟加入大規模裁員陣容

（德國之聲中文網）微軟週三（1月18日）宣布今年3月底前將裁員1萬人，資遣費達12億美元，以因應市場需求減弱和黯淡前景。

路透社報導，微軟執行長納德拉（Satya Nadella）表示裁員人數不到公司總人數5％，並和員工解釋裁員原因，包含許多顧客希望「優化他們在數位領域的支出，以較少花費做更多的事」，且世界上一些地區已經處於經濟衰退或是在衰退邊緣，公司收益因此連帶受到影響。

納德拉另指，隨著人工智能（AI）的進步，下一波計算科技的浪潮已經誕生。同時微軟的雲端部門Azure面臨成長放緩的壓力。不過因為看好人工智能發展，微軟規劃加碼相關佈局，投資矽谷AI新創OpenAI公司10億美元。而微軟2023年第二季財報將於1月24日公布。

微軟執行長納德拉向員工解釋裁員原因（資料照）

微軟執行長納德拉向員工解釋裁員原因（資料照）

科技業大裁員潮早在去年已然展開，蘋果公司（Apple）解僱百名約聘員工、惠普（HP）宣布計畫在2025年前裁員4至6千人、Facebook母公司Meta裁員約1.1萬人、思科（Cisco）約4千人，Google母公司Alphabet旗下事業和半導體大廠英特爾（Intel）等也在砍人力，電商巨頭亞馬遜要裁員約1.8萬人，如今微軟也加入大規模裁員陣容，反映市場需求受到全球經濟緊縮影響，前景不甚樂觀。

據美國就業諮詢公司Challenger, Gray & Christmas的資料顯示，2022年科技業已有超過9萬7千人遭到裁員，該公司資深副總裁（Andrew Challenger）表示這情況是自互聯網泡沫以來首見。

科技業在疫情爆發期間，受惠於遠距工作、線上需求增加等利多大舉招聘，而後各國為了力抗通膨採取貨幣緊縮政策，經濟受到影響陷入衰退邊緣，人們也在回歸正常生活等大環境利空因素衝擊科技產業。美國科技尖牙股（FAANG）去年市值蒸發約3兆美元，那斯達克指數暴跌一年以來跌幅超過20％。

（路透社、彭博社等）

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