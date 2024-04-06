科技战再加码:欧美或限制中国传统制程芯片

（德国之声中文网）传统制程芯片（legacy chips）可能没有尖端芯片（用于驱动人工智能平台）那么功能强大，但被广泛应用于日常科技--从洗衣机到汽车、从电视到医疗设备等各领域中。而美国和欧盟对中国在该领域的市场主导地位也越来越感到担忧。

华盛顿已经阻止中国企业从西方获取尖端芯片，以遏制北京成为技术超级大国的野心。现在，美国将关注点进一步转向了所谓的传统制程芯片--中国在该领域的产能占了将近全球总产能的三分之一。

在获取尖端芯片受限后，北京大幅增加了对成熟芯片技术生产的投资。去年9月，中国政府宣布设立规模为400亿美元（370亿欧元）的国家投资基金，以强化半导体生产。此举加强了产业界要求西方国家采取行动支持本国芯片制造商的呼吁。

台湾的芯片研究机构集邦科技（TrendForce）分析师Joanne Chiao告诉德国之声："（目前美国的）出口管制只适用于先进技术领域，对传统技术领域的影响有限。"

谁会是芯片大战的赢家？

美国、欧盟评估中国在芯片领域的主导地位

去年12月，拜登政府下令对整个半导体供应链进行审查，评估中国在传统芯片领域的主导地位。欧盟与美国贸易与技术理事会本周四（4月4日）在比利时鲁汶市召开会议，促使欧盟委员会也对此展开类似审查。

彭博社上个月援引一份声明草案，其中提到美国和欧盟"可能会共同制定联合或合作措施，以应对传统半导体全球供应链的扭曲影响。"

半导体行业分析师佩恩 （Malcolm Penn）告诉德国之声："采取行动的压力正在增大，但问题是限制措施究竟会有多有效？"

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 华为突然发售“史上最强大的Mate手机” 8月29日，华为公司在未进行任何大型推介和广告的情况下，突然提前宣布销售最新的旗舰手机Mate 60 Pro，售价为每台6999元人民币。华为原本的计划是9月12日在上海发布Mate 60系列手机。华为称，这是“史上最强大的Mate手机”，采用鸿蒙4.0操作系统和盘古人工智能大模型，同时是全球首款支持卫星通话的大众智能手机。华为虽然没有公布任何有关手机芯片的信息，但大量网络博主在社交媒体上分享的速度测试视频显示，Mate 60 Pro的下载速度超过了顶级5G手机，表明它至少是处在旗鼓相当的水平上。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 访问中国的美国“压轴官员”——雷蒙多 华为发布最新旗舰手机Mate 60 Pro的前一天，美国商务部长雷蒙多抵达北京，开始对中国展开为期四天的访问。雷蒙多在美国大使官邸举行的招待会上对美国商界代表说，“我想明确一点，在事关国家安全的问题上，我们不会妥协或谈判。但这次应该是一次对话，我们将在对话中增加透明度，明确我们在做什么。”雷蒙多和中国商务部长王文涛在长达4小时的会晤中，双方同意两国就经济和商业问题建立新的沟通渠道。《华尔街日报》指出，美中商务部长会晤达成的协议旨在“缓解华盛顿去年10月采取措施限制对华出口先进半导体和设备之后出现的紧张局势”。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 美国全面封杀华为 美国从2019年开始对华为采取一轮轮限制措施，封堵其获得最先进机型所必需的芯片制造工具的渠道。2020年5月，美国商务部宣布，在全球范围内阻止向华为供应芯片。三个月后又加码封杀华为，要求半导体厂商凡包含美国技术和软件研发制造，都要获美国政府许可，才可以向华为及其供应商供货，此举目的在于阻止华为藉第三方取得美国芯片。去年年底曾一度有报道称，华为用于制造智能手机的高阶芯片库存已经用尽，在芯片遭美国断供下，华为恐被迫退出全球智能手机市场。根据Counterpoint Research的数据，在美国实施制裁时，华为在全球智能手机市场的份额为12%，但去年已降至2%。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 雷蒙多惨遭中国网民恶搞 2019年，美国对华为实施制裁、限制其获得先进制程芯片以来，华为基本上一直在销售4G手机。但是新推出的Mate 60 Pro拥有类似5G的速度和功能，令人大吃一惊。美国商务部长雷蒙多访华期间华为推出新款手机，《纽约时报》评论称，“它发布的时机可能不是巧合。美国遏制北京获取先进芯片能力的工作一直是由商务部主导的，雷蒙多此行相当一部分时间在向中国官员解释美国打压行动的理由”。大量中国网民更是在雷蒙多社交媒体官方账号下张贴处理过的图片。这些被恶搞的图片大多是雷蒙多拿着华为新手机，旁边写着“我是雷蒙多，这次我为华为代言”和“华为手机大使雷蒙多”。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 中国离产业自主更近一步？ 专业调研机构TechInsights与彭博社拆解研判，华为新机除了韩国SK海力士的快闪内存之外，其余部件几乎全是“中国制造”，而且许多都来自鲜为人知的中国企业，例如射频前端模块用的是北京“昂瑞微电子”，卫星通讯解调器则来自北京“华力创通”，射频收发器则属于“广州润芯”信息技术公司。至于芯片，TechInsights认定是由海思设计，并由中芯以7纳米米制程生产出来。该机构分析师哈奇森（Dan Hutcheson）表示，中国半导体产业确实有进展，也显示中国芯片技术能力的韧性，使其得以不依靠最先进的EUV就达到7纳米制程。事实上，该机构去年的报告便曾指出，中芯已能借7纳米制程生产比特币“挖矿”用的芯片。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 沙利文：美国应继续实施“小院高墙”政策 9月5日，白宫国家安全事务助理沙利文在记者会上就华为推出Mate 60系列手机表示，在未获得关于其所搭载芯片的确切信息之前，不会发表评论，“无论如何，它告诉我们的是，美国应继续实行‘小院高墙’的技术限制措施，这些限制措施只侧重国家安全问题，而不是更广泛的商业脱钩问题。这就是我们的重点所在。无论结果如何，我们都会继续这样做”。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 美国议员呼吁停止向华为和中芯出口所有技术 据路透社报道，9月6日，担任美国众议院“中国特别委员会”主席的共和党议员加拉格尔（Mike Gallagher）呼吁美国商务部停止向华为和中芯出口所有技术。他在一份声明中表示：“已经到了向华为和中芯国际停供所有美国技术出口的时候了，要清晰表明，任何藐视美国法律并危害我们国家安全的公司都不得获取我们的技术。”美国众院外交委员会主席麦考尔（Michael McCaul）也表达类似观点，称中芯“看起来的确”违反了美国制裁、一直试图取得美国的知识产权。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 中国外交部：制裁打压只会增强中国的决心和能力 9月8日中国外交部例行记者会上，有记者提问称，美国政府已经开始对用于华为最新手机的芯片展开调查。对此，中国外交部发言人毛宁表示：“我们一贯反对将经贸科技问题政治化，反对滥用和泛化国家安全概念。美国滥用国家力量，无理打压中国企业，违反自由贸易原则和国际经贸规则，扰乱全球产供链稳定，损人不利己。我想强调的是，制裁、遏制、打压阻止不了中国发展，只会增强中国自立自强、科技创新的决心和能力。”

华为重返5G手机市场，美国大意了？ ASML CEO：更多出口限制会逼迫中国人加强创新 荷兰光刻机巨头ASML的首席执行官温宁克（Peter Wennink）近日在接受荷兰电视节目“Nieuwsuur”采访时说，完全孤立中国将是“无望的”，这会“迫使”中国加强创新。他说：“中国有14亿人，而且聪明人很多，他们能想到我们未想到的解决方案。我们是在迫使他们提升创新能力。”荷兰政府最新芯片出口管制措施9月1日正式生效，按照美荷双方此前的说法，这项针对中国的限制措施，旨在防止技术被中国用于增强军事力量。温宁克表示，他担心荷兰政府会在美国的“坚持”下采取更多的出口管制措施。有传闻称，上海微电子正在致力于研发28纳米浸没式光刻机，预计在2023年底将国产第一台SSA/800-10W光刻机设备交付市场。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 中国禁止政府工作人员在工作场所使用iPhone 美国《华尔街日报》引述知情人士的消息称，中国中央政府机构工作人员被要求不得在工作中使用包括iPhone在内的外国品牌手机，也不得将这类手机带进办公场所。报道指出，禁止政府工作人员在工作场所使用外国品牌的手机是中国政府为减少对外国技术的依赖和加强网络安全而采取的最新措施，也是在限制敏感信息流出中国的背景下出台的。由于苹果公司将在9月13日举行iPhone 15系列手机发布会，因此也有看法认为，中国政府选择此一时机宣布禁止政府工作人员使用iPhone手机是向苹果“插刀”，表达对美国制裁的不满。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 苹果手机遭双重狙击 《华尔街日报》报道中国禁止政府工作人员使用苹果手机的消息后，苹果公司股价较上周三（9月6日）开盘水平已累计下跌超过6%，市值缩水约1,900亿美元。同期纳斯达克综合指数仅下跌2%。中国是苹果公司的第三大市场，在该公司2022年3940亿美元的总收入中占19%。中国也是苹果公司最大的增长引擎。2021年，苹果公司在华业务增长了近70%，远高于其前两大市场美洲和欧洲的增速。华为新款手机已经上市就被抢购一空，这也意味着华为有可能会夺回早先在中国市场被苹果公司抢走的用户。投资公司Oppenheimer的分析师Martin Yang表示，由于华为新手机的推出，苹果公司2024年的iPhone出货量可能减少1000万部。



中国会倾销廉价芯片吗？

业内人士警告称，如果中国向市场倾销受国家补贴的传统制程芯片，西方芯片制造商可能很快会因价格劣势而被淘汰出局。类似还有中国廉价太阳能电池板的倾销案例，欧盟认为补贴给予了中国企业不公平的优势。

佩恩提到了美国两家顶尖传统芯片制造商--科林研发（Lam Research）和应材公司（Applied Materials），他说道："如果这两家公司的市场份额有一半被永久性削减，它们将被迫缩减规模，因为这两个制造商目前的市场定位是为一个预计将会增长至目前两倍大小的市场提供服务"。

集邦科技的数据显示，未来三年，由于政府补贴，中国传统芯片产能将达到市场总产能的39%。另一项由龙洲经讯 （Gavekal Dragonomics） 做出的预测显示，中国今年新增的芯片产能将超过全球其他地区的总和--与去年相比每月多产出100万个传统芯片。

印度也想要从中分一杯羹，因而可能进一步刺激芯片供应链的产能过剩问题。印度塔塔集团（Tata Group）正斥资110亿美元，在古吉拉特邦（Gujarat）的多雷拉（Dholera）建造自己的芯片工厂。

台湾芯片制造商目前拥有全球近一半的芯片产能，与美国、韩国以及日本一样，它们已将重点转向满足对先进芯片的需求上。集邦科技去年12月预测，由于中国大陆的投资激增，台湾晶圆代工厂的整体市场份额可能会下降。

过度依赖中国存在安全风险

另一重担忧是关键性领域对中国传统芯片的依赖。如果西方芯片制造商无法与中国竞争并被迫减小规模，美国和欧盟可能会过度依赖中国来提供日常消费电子产品、军事硬件和关键基础设施所需的半导体。

如果未来由中国主导市场，其可能会使用经济手段来阻止西方获取传统制程芯片。这种影响可能会比疫情时期的芯片短缺更为严重--汽车以及电子产品（包括最新款iPhone）的交付延迟，其原因不是尖端芯片、而是传统芯片的短缺。

集邦科技分析师Joanne Chiao告诉德国之声："对于消费者来说，传统技术的重要性超过了人工智能等先进芯片。"她补充道，尽管有关人工智能芯片的新闻常常登上头条，但其在全球半导体消费中的占比还不到 1%。

如果失去对中国传统制程芯片的获取渠道，将会给德国汽车制造商带来严重影响。尤其是那些向电动汽车转型的制造商，他们已然需要面临激烈竞争的困境。

制裁、补贴以及向盟友采购

尽管各方一致认为华盛顿和布鲁塞尔必须采取行动，但也有人担心制裁和其他限制措施也可能损害西方芯片制造商。

"这是对正确问题的错误解决方案，"芯片咨询公司Future Horizons首席执行官佩恩向德国之声表示： "制裁只会延缓中国在该领域取得主导地位，但没法阻挡它。"

佩恩解释说道，比如尽管西方在莫斯科对乌克兰发动全面入侵后对其向俄罗斯的出口实施了制裁，但出口商和俄罗斯买家通过第三国找到了规避制裁的办法。

在互相进行贸易制裁的情况下，西方国家将无法以足够快的速度提高芯片产能，来弥补中国芯片的进口短缺。佩恩警告说："即使今天就决定进行更多的国内生产投资，至少要等上三年，甚至更长时间才能看到第一批芯片产出--这还是在建厂过程没有出现延误，也找到了有能力的运营者的前提下。"

德企自己造晶片 博世斥巨資建現代化工廠

尽管美国和欧盟官员可能会考虑对中国实施进一步制裁，但业内人士认为更大的可能性是对那些用于制造传统芯片的工具或设备实施出口管制。华盛顿和布鲁塞尔可能会依赖所谓的"友岸外包"（friendshoring）--从包括印度在内的地缘政治盟友那里制造和采购，以减少对中国的依赖。

欧美官员还可能通过提供更多补贴，鼓励国内晶圆厂生产更多传统制程芯片，并帮助它们在价格战中生存下来。通过最近通过的两项芯片法案，欧盟和美国已经承诺将在未来十年向半导体行业提供约860亿美元的补贴。

如果没有台湾的半导体生产，世界怎么办？

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