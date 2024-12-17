科技巨头软银为何在美投资千亿美元？

（德国之声中文网）特朗普表示，软银这一对人工智能基础设施建设的投资将创造 10 万个就业岗位。早在 2016 年特朗普首次胜选后，孙正义（Masayoshi Son）即承诺在美国投资 500 亿美元，创造5 万个就业岗位。此次更是翻了一番。

孙正义是软银集团创始人兼首席执行官，他以决策大胆而著称，其投资有时回报丰厚，有时不然。软银投资了数十家硅谷初创公司，以及半导体设计公司 Arm 和中国电子商务巨头阿里巴巴等。股市上涨和人工智能热潮推高了软银资产价值，但尚不清楚其投资是否能创造那么多就业机会。

孙正义是谁？

孙正义于 20 世纪 80 年代创立软银，将其从一家电信运营商拓展为可再生能源和科技企业。作为日本商界的领军人物，他很早就预见到互联网的发展前景，向硅谷初创企业等其它科技公司投入了数十亿美元。

孙正义出身平凡。在加州大学伯克利分校就读期间，他发明了一款袖珍翻译机，并以 100 万美元的价格卖给了日本电子产品制造商夏普。他在职业生涯中富于冒险精神，当互联网在日本刚刚兴起时就开始推动宽带服务。2012 年，他斥资 200 亿美元收购美国移动电话运营商 Sprint Nextel Corp，这是当时日本最大的海外收购案。

孙正义也承认自己的失误，比如软银投资 185 亿美元投资联合办公空间提供商 WeWork，该公司于去年申请破产保护。软银还投资了机器人披萨制作公司 Zume，该公司也陷入困境。在政治领域，孙正义显示出精明的举动：软银在游说和向美国政客政党捐款方面的支出高达数十亿美元。特朗普两次当选时，孙正义都迅速表示支持。

孙正义在2016年特朗普首次胜选后，承诺投资50亿美元，创造5万个就业岗位（图片摄于2023年） 图像来源: Kyodo News/IMAGO

软银是谁？

近几个月来，软银从一些投资上涨中获利，比如美国电子商务公司 Coupang、中国移动出行服务商滴滴全球和 TikTok 的中国开发商字节跳动。

孙正义的财富建基于早期对搜索引擎雅虎和中国阿里巴巴的投资。他最初向阿里巴巴投资 2000 万美元，如今阿里巴巴已成为一个市值超过 2000 亿美元的电子商务和金融帝国。

软银还投资了 T-Mobile、德国电信、微软、英伟达和拼车平台 Uber，以及数百家其它公司，汇集在其愿景基金（Vision Funds）中。沙特阿拉伯主权财富基金和阿布扎比国家财富基金是该基金最大的投资方。

获得软银投资的数百家初创公司包括机器人送货公司 Nuro、遛狗应用程序 Wag、韩国物流公司 Coupang、东南亚拼车应用程序 Grab 和办公室消息应用程序 Slack。

经过数年困难时期，由于愿景基金的投资回报，软银上季度恢复盈利。一个重要因素是，软银持有英国芯片设计公司Arm股份相关的特许费和许可，该公司业务涵盖智能手机、数据中心、网络设备、汽车、消费电子设备和人工智能应用。

软银持有芯片设计公司Arm约 90% 的股份 图像来源: KAZUHIRO NOGI/AFP/Getty Images

投重金于人工智能

孙正义曾表示，他相信人工智能将在十年内超越人类智能，影响从运输、制药到金融、制造、物流等各个行业，并且从事人工智能的公司和人员将成为未来 10 到 20 年的领导者。软银持有 Arm公司约 90%的股份，这使其在扩展人工智能应用方面处于有利地位，因为大多数移动设备都运行在基于Arm的处理器上。

特朗普和孙正义表示，软银承诺投资的 1000 亿美元将用于建设人工智能基础设施，但这笔支出究竟如何仍不清楚。人工智能对就业的最终影响也仍是未知数。其大部分基础设施都基于耗能的数据处理中心，这些中心建成后可能会雇用相对较少的人员。

创造就业？

即便软银履行了上次特朗普胜选时的承诺，投资了 500 亿美元，也仍不清楚这样一笔投资创造了多少就业岗位。

新冠疫情期间的停工使情况更加复杂。富士康科技集团是一家以生产苹果 iPhone 闻名的台湾企业，该企业 2017 年曾表示，将在旧金山南部一个小镇建设一个耗资 100 亿美元的综合体，雇用 13000 名员工。这赢得了特朗普的称赞。但这项投资后来大幅缩减。

软银称，截至 3 月，其员工人数为 65352 人。

（资料图片：2018年）孙正义与软银愿景基金（Vision Funds） 图像来源: Tsuyoshi Oishi/Jiji Press/picture alliance/dpa

日本官员称赞加强日美经济联系

东京的官员对孙正义的倡议表示称赞，认为这是在特朗普是否会对来自日本等盟友以及中国的进口产品征收全面关税引发担忧之际，作出的一种善意姿态。

日本贸易和工业部长武藤洋二表示："总的来说，我相信通过日美企业之间不断努力、扩大投资，将有助于进一步加强日美经济联系，所以我觉得这是一件令人高兴的事。"

另据日经中文网报道，特朗普12月16日与孙正义在美国弗罗里达州海湖庄园举行联合记者会后也表示，作为美国同盟国的日本"非常重要"。他表示，非常愿意与石破茂首相会面。此前，特朗普11月初胜选后，石破茂曾与其进行了五分钟的通话。

（美联社等）

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