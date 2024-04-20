科技如何改变性爱 AI让情趣用品更厉害

（德国之声中文网）全球约 70% 的情趣用品都是中国制造的，本周末在上海举办的成人用品展会上，除了一些传统产品，如仿真成人玩具，个性化的情趣娃娃之外，人工智能产品也越来越受到欢迎。许多主要的欧美品牌已经利用高科技推出升级版，可以实现远距离恋爱、监测健康状况，甚至让人们距离终极幻想，与机器人性爱更近一步。

中国产商司沃康Svakom欧洲销售经理胡特曼（Hannes Hultman）告诉法新社，带有人工智能属性的产品最近两年越来越流行。不过“很多东西还处于初级阶段。” 司沃康是在海外相对知名的中国品牌之一，也是涉足远程性爱领域的公司之一，它利用联网产品打造虚拟性爱体验。该公司的一款产品可以与视频同步，复制屏幕上的动作，可以通过 Svakom APP的预设内容，或者使用人工智能插件，实时观看经过认证网站上的视频并进行模仿。该公司还与提供AI聊天机器人的公司“幻想伙伴”进行合作。胡特曼说："你可以让AI控制你的情趣玩具……你可以创建一个女朋友并进行实际互动。现在，你基本上可以让这个玩具触摸身体了。”

总部位于北京的Sistalk Technology在转向成人用品行业之前主要开发手机软件。该公司的应用程序具有一个功能，允许AI“女友”控制玩具。 一名销售人员告诉法新社，中国年轻一代的需求正在改变市场，他们的可支配收入更多，标准也更高。

Sistalk的应用程序可以作为一个社交媒体平台，用户可以进行互动并分享自己的爱好和喜好。 他们还可以选择虚拟联网并控制彼此的性爱玩具。 Oninder公司的的扎萨达（Malgorzata Zasada）认为：“这绝对是一个新趋势，在欧洲发展的相当快，许多客户都在问。”这家公司的名字听起来像是约会应用程序Tinder，界面操作也模仿Tinder，刷出匹配对象：“在亚洲，特别是在中国现在还没流行起来。但这种情况正在改变，我认为它将成为一个新的热门产品。” 与此同时，仿真性机器人的研发还有很长的路要走，展出的几款机器人动作笨拙，语言功能有限且同步性差。

性生活时 你的身体发生了怎样的变化？

亚太地区被视为情趣玩具的主要增长市场。在一家名为 “Wet Stuff ”公司的展台上，公司代表叶培（音）向法新社展示了这家澳大利亚公司专为中国市场推出的带有白酒味道的润滑剂。40岁的叶培感受到，近年来人们对性的态度发生了巨大的变化：“我20岁去药店买避孕套时，我会立刻把它们塞进口袋里然后跑掉。但现在，销售人员可能会告诉我，这些避孕套是超薄款的，可以让人更持久，或者是，这些是带有凸点的”。

专注于女用玩具的品牌BeU一名代表指出，另一个变化是“女性权力”的崛起，她说：“如今，人人都变得越来越能够接受（成人产品），而不是为此感到羞愧，”现在的成人用品利用科技将健康和快感融为一体。展会上有一种震动棒号称能够通过测量内部温度来预测排卵期，还有保健作用，能让骨盆底肌肉得到锻炼。据信一些产品还能够识别用户何时达到高潮，并记住过程中的脉搏模式。

胡特曼认为，行业中许多事情都在发生变化：“技术方面、人工智能......发展速度如此之快，看到这一切的发展走向会非常有意思。”



（法新社）

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