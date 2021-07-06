科技公司遭中国整顿 致中概股重挫

（德国之声中文网）在上周遭中国从app store下架後，滴滴周二在美国盘中一度下跌了25%，收盘重挫19.58%，报12.49美元，跌破其14美元的IPO发行价，市值蒸发 140 亿美元，目前为 598.83 亿美元。

滴滴6月底刚在美国挂牌上市，是继阿里巴巴後在美国IPO规模第二大的中国企业，不过在上市後，7月2日突然遭中国启动网路安全审查，之後被勒令下架。

三天後，中国再宣布对「运满满」丶「货车帮」及「BOSS直聘」实施网路安全审查，期间这三个平台停止新用户注册，而这些平台所属的企业，都在最近一个月内刚在美国证券市场挂牌上市。

中概股崩跌

这些在美上市的中企遭审查的消息，连带导致中概股下挫，周二收盘多数走低，中国嘻哈第一股普普文化暴跌近41%，该公司上周大涨近8倍；BOSS直聘跌近16%，旗下有「运满满」丶「货车帮」的满帮集团跌6.9%。

财富管理公司Keator Group经理合夥人Matthew Keator表示，有鉴於最近的这些消息，投资者需要关注的不仅仅是基于公司在全球市场的潜力，但要牢记有些政策可能生效，及这将如何影响在美国的公司。

纽约斯帕克塔尔市首席市场经济学家Peter Cardillo则认为，这些发展可能会有更大的外交影响。他说：「这是以不提及美国的方式来针对美国，这样的压迫进一步打开可能发生经济冲突的大门。」Cardillo解释，通常这些事情很快就会平息下来，但这次可能会产生永远存在的负面影响。

另外，JonesTrading首席市场策略师Michael O’Rourke则表示：「中国政府的战术似乎有双重目的，一方面要控制企业领导人，另一方面是确保投资者承受的痛苦，主要集中在美国而不是中国。」

加强监管中概股

中国国务院办公厅昨天（7月6日）罕见发布《依法从严打击证券违法活动的意见》表示，「加强中概股监管，做好中概股公司风险及突发情况应对，推进相关监管制度体系建设」。

中国证监会主席易会满同一天向新华社表示，《依法从严打击证券违法活动的意见》是资本市场历史上第一次以中办丶国办名义联合印发打击证券违法活动的专门文件，是当前和今后一个时期全方位加强和改进证券监管执法工作的行动纲领，意义重大丶影响深远。

（路透社丶新华社等）

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