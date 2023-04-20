科技业大佬为何也害怕ChatGPT？

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图像生成工具Midjourney和聊天机器人ChatGPT引发了关于人工智能技术安全性的激辩。马斯克和谷歌总裁皮查伊都呼吁严格监管，甚至希望暂停发展人工智能。
一向“语不惊人死不休”的马斯克近日在接受美国保守派媒体福克斯新闻台采访时又丢出爆炸性言论：他透露，在自己接手之前推特是允许美国情报机构浏览用户私信的，因此他计划推出私信加密功能。此外他还批评ChatGPT“太过于政治正确”，并宣布自己要创立一个新的AI聊天机器人与之分庭抗礼。
特斯拉CEO马斯克连同来自人工智能领域的1000多名专家及产业高层联名呼吁，暂停开发比OpenAI新推出的GPT-4更强大的人工智能系统至少6个月，以认识并远离极端的大规模风险。
阿里巴巴集团4月11日宣布正式推出大语言模型“通义千问”。集团董事会主席兼CEO张勇在发布会上表示，阿里巴巴今后的所有产品都将接入 “通义千问”。该公司另一名高官还说，“通义千问”开放后，将帮助每家企业打造自己的专属大模型。
中美两国人工智能聊天机器人的“智商”差距有多大？为什么早已经立下雄心壮志的中国网络公司还在蹒跚学步？
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