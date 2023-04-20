 科技业大佬为何也害怕ChatGPT？ | 科技环境 | DW | 21.04.2023

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科技环境

科技业大佬为何也害怕ChatGPT？

图像生成工具Midjourney和聊天机器人ChatGPT引发了关于人工智能技术安全性的激辩。马斯克和谷歌总裁皮查伊都呼吁严格监管，甚至希望暂停发展人工智能。

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粪便也能变黄金？用塑料垃圾生产燃料，从下水道污泥中提取绿色氢能—这是充满突破性的环保理念。奥地利一家年轻企业证明了它的可行性，正在寻找投资者。

用屎发电？垃圾也能变黄金 20.04.2023

2019年4月，巴黎圣母院发生大火，这个巴黎著名地标严重受损。重建工作预计在2024年完成。科隆大教堂的修缮团队也来搭把手，帮助修复部分教堂窗户。

重建巴黎圣母院 科隆大教堂修復師搭把手 19.04.2023

Quelle: https://www.eldagsen.com/sony-world-photography-awards-2023/

AI生成图夺索尼世界摄影奖 德国摄影师拒领奖 19.04.2023

A Chinese mobile phone user uses the mobile app of Chinese online group discounter Pinduoduo Inc. on his smartphone in Ji'nan city, east China's Shandong province, 15 August 2018. Televisions priced at 300 yuan ($44) were sold under the brand name Xiaomi New Product by online group discounter Pinduoduo, but the electronics giant Xiaomi Corp played no part in manufacturing them. Pinduoduo recently removed listings for the TV brand after media reports said third-party vendors were selling low-priced Xiaomi copycat products on its platform. In another case, a vendor sold TVs under the brand name Skyworth Pioneer for just 450 yuan. But TV manufacturer Skyworth Digital Holdings, headquartered in Shenzhen, Guangdong province, was not involved in the manufacturing process. Foto: Da Qing/Imaginechina/dpa |

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马斯克：美情报机构可查阅所有推特私信 19.04.2023

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16.03.2023 SHANGHAI, CHINA - MARCH 16, 2023 - A Baidu user visits the homepage of ERNIE Bot in Shanghai, China, March 16, 2023. Baidu's ERNIE Bot, known as China's version of ChatGPT, was officially launched on the same day. It is understood that ERNIE Bot is a new-generation AI large language model developed by Baidu, which has comprehensive capabilities in five usage scenarios: literary creation, commercial copy creation, mathematical calculation, Chinese understanding and multi-modal generation.

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