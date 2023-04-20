科技业大佬为何也害怕ChatGPT？

马斯克：美情报机构可查阅所有推特私信

一向“语不惊人死不休”的马斯克近日在接受美国保守派媒体福克斯新闻台采访时又丢出爆炸性言论：他透露，在自己接手之前推特是允许美国情报机构浏览用户私信的，因此他计划推出私信加密功能。此外他还批评ChatGPT“太过于政治正确”，并宣布自己要创立一个新的AI聊天机器人与之分庭抗礼。