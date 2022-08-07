科恩戈尔德：D大调小提琴协奏曲  

埃里希·沃尔夫冈·科恩戈尔德（Erich Wolfgang Korngold，1897年5月29日－1957年11月29日）科恩戈尔德1897年出生于奥匈帝国布尔诺市的一个犹太家庭，其父是音乐评论家，4岁时随父搬到维也纳，在那里跟随名师学习音乐。科恩戈尔德被誉为音乐神童，得到过马勒 (Gustav Mahler) 及理查·史特劳斯(Richard Strauss) 的赞赏。11岁那年，科恩戈尔德创作了芭蕾舞剧《雪人》（Der Schneemann），上演后引起轰动。1920年，他因谱写歌剧《死城》一举成名。

1934年，在奥地利的法西斯时代，科恩戈尔德前往好莱坞为电影《仲夏夜之梦》创作电影音乐。1938年，随着纳粹在德奥掀起反犹狂潮，科恩戈尔德决定定居美国。他为影片《侠盗罗宾汉》创作的配乐获得了第11届奥斯卡金像奖最佳原创配乐奖，为电影《海鹰》和《江山美人》创作的配乐也获得奥斯卡最佳配乐提名。

科恩戈尔德的作品为后浪漫主义风格，气魄宏大，旋律优美。请欣赏他创作的D大调小提琴协奏曲（作品35）。该曲谱作于1945年，提献给马勒的妻子-爱尔玛·马勒（Alma Maria Mahler-Werfel）。

演出：Arabella Steinbacher，班贝格交响乐团

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