 科恩戈尔德：D大调小提琴协奏曲 | 文化经纬 | DW | 11.08.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

科恩戈尔德：D大调小提琴协奏曲

美籍奥地利作曲家、指挥家和钢琴家埃里希·沃尔夫冈·科恩戈尔德（Erich Wolfgang Korngold）是美国最重要，最有影响力的作曲家之一，也是首位为好莱坞电影谱曲的国际知名作曲家。

科恩戈尔德：D大调小提琴协奏曲

埃里希·沃尔夫冈·科恩戈尔德（Erich Wolfgang Korngold，1897年5月29日－1957年11月29日）科恩戈尔德1897年出生于奥匈帝国布尔诺市的一个犹太家庭，其父是音乐评论家，4岁时随父搬到维也纳，在那里跟随名师学习音乐。科恩戈尔德被誉为音乐神童，得到过马勒 (Gustav Mahler) 及理查·史特劳斯(Richard Strauss) 的赞赏。11岁那年，科恩戈尔德创作了芭蕾舞剧《雪人》（Der Schneemann），上演后引起轰动。1920年，他因谱写歌剧《死城》一举成名。

1934年，在奥地利的法西斯时代，科恩戈尔德前往好莱坞为电影《仲夏夜之梦》创作电影音乐。1938年，随着纳粹在德奥掀起反犹狂潮，科恩戈尔德决定定居美国。他为影片《侠盗罗宾汉》创作的配乐获得了第11届奥斯卡金像奖最佳原创配乐奖，为电影《海鹰》和《江山美人》创作的配乐也获得奥斯卡最佳配乐提名。

科恩戈尔德的作品为后浪漫主义风格，气魄宏大，旋律优美。请欣赏他创作的D大调小提琴协奏曲（作品35）。该曲谱作于1945年，提献给马勒的妻子-爱尔玛·马勒（Alma Maria Mahler-Werfel）。

演出：Arabella Steinbacher，班贝格交响乐团

欢迎订阅德国之声“古典音乐风”播客，收听更多优秀的古典音乐演出。

Feed-URL:

https://rss.dw.com/xml/podcast_chi_klassischemusik

iTunes: 

https://itunes.apple.com/us/podcast/id1347146553?l=de

相关音频视频

科恩戈尔德：D大调小提琴协奏曲  

相关内容

勃拉姆斯：亨德尔主题变奏曲

勃拉姆斯：亨德尔主题变奏曲 07.08.2022

亨德尔主题变奏曲及赋格是德国浪漫主义作曲家勃拉姆斯的一首大型独奏钢琴变奏曲，是勃拉姆斯所有钢琴变奏曲中变奏最多，篇幅最长的一首。

莫扎特：第二十一号弦乐四重奏第二乐章

莫扎特：第二十一号弦乐四重奏第二乐章 27.07.2022

莫扎特的D大调《第二十一号弦乐四重奏》创作于1789年，为《普鲁士四重奏》的第一首。请欣赏其中的第二乐章：A大调行板，由舒曼四重奏乐队演奏。

肖斯塔科维奇：C大调第1弦乐四重奏

肖斯塔科维奇：C大调第1弦乐四重奏 20.07.2022

德米特里·肖斯塔科维奇（1906年9月25日－1975年8月9日）是前苏联时期作曲家，是当时少数名扬西方的俄罗斯作曲家。

广告
“从情感上偏向中国”到“警惕爱国主义”：海外华人在看待身份认同与文化归属上观点各不相同（资料图片）

海外华人自述：我如何看身份认同与文化归属

从迪奥的“马面裙”到佩洛西访台，针对过去几周的热门话题，德国之声记者与一些海外华人进行了对话。他们中有汉服爱好者、女权运动支持者，也有不想和爱国主义产生联系的前微博审查员，以及“李老师不是你老师”这样观点犀利、针砭时政的热门博主。  

Deutschland Geigerin Arabella Steinbacher

科恩戈尔德：D大调小提琴协奏曲

美籍奥地利作曲家、指挥家和钢琴家埃里希·沃尔夫冈·科恩戈尔德（Erich Wolfgang Korngold）是美国最重要，最有影响力的作曲家之一，也是首位为好莱坞电影谱曲的国际知名作曲家。  