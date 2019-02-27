科恩向特朗普商业帝国索要巨额律师费

（德国之声中文网）根据向纽约州法院递交的诉讼状，特朗普前律师科恩要求特朗普集团公司支付他在多次听证和司法程序中的律师费。科恩的律师指责特朗普集团违约。原告方表示，2017年7月，特朗普集团曾承诺支付科恩律师的各项调查费用。

自我检举

科恩在法庭上也对自己曾一再犯有违法行为供认不讳，其中包括在国会面前作假证及违反竞选融资法的行为。科恩承认，曾在特朗普的授意下支付封口费。去年12月，这位特朗普的前律师被判处3年有期徒刑，5月份将开始服刑。

这位颇有名的律师曾为特朗普及其公司工作了10年。大约从去年开始，这位52岁的前律师开始与总统交战。上周，他在国会作证时，指责了特朗普的违法行为和习惯性撒谎。他描述特朗普是一个"种族主义者，骗子和欺诈者"。

特朗普破口大骂

科恩因与联邦调查局特别调查员穆勒合作而被特朗普公开称为"老鼠"。穆勒调查的重点是，在2016年的总统竞选活动中，特朗普团队与俄罗斯是否有为共和党助选的秘密交易，以及特朗普是否有妨碍司法的行为。

科恩起诉的特朗普集团包括各种不同的公司。2017年1月特朗普就任总统时虽放弃了集团公司的领导权，将其交给两个儿子管理——但集团公司仍然属于特朗普。

李京慧/凝炼(德新社、美联社)