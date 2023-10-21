科幻小说：中国女性作家风生水起

（德国之声中文网）据本周在成都举行的世界科幻大会的与会者称，中国女性作家在科幻小说界风生水起，人才辈出，成为这一类型文学中最引人注目的趋势之一。

世界科幻大会是全球历史悠久、最具影响力的科幻盛会，今年首次在中国举办，吸引了大批当地男女粉丝。

中国仍然是一个社会相对保守的国家，在习近平主席的领导下，女权主义的表达空间在过去十年中进一步缩小。

但今年在世界科幻大会上获得两项著名雨果奖提名的作家兼编辑王侃瑜（Regina Kanyu Wang）表示，在科幻小说领域，近年来女性作家的数量猛增。

她说，越来越多的女性现在意识到"并非只有刘慈欣（《三体》系列小说的作者）这种书呆子、宅男风格的科幻小说才能出版，或者才能被视为科幻小说"。"刘慈欣很棒，我们都喜欢他。但刘慈欣风格之外还有很多东西。"

王侃瑜表示，好消息是，一旦女性开始成为作家，她们就不会感到自己受到不平等对待。

她说，市场和读者需要新的视角。

第81届世界科幻大会10月18日至22日在成都举行

西交利物浦大学文学学者周丹雪（音）告诉法新社："现在，很多中国女性科幻作家关注女性面临的问题，而这些问题男性可能感受不到。"她说，"这些作家可以用自己的方式来反映独特的女性经历。"

王侃瑜说，过去两年里，已经出版了四本仅由女性或非二元性别作者创作的中国幻想小说选集，这是一个重大突破。

在此之前甚至没有过一本全女性科幻作家作品集。而在20世纪90年代之前，知名的女性科幻作家更是寥寥无几。

王侃瑜参与编选的作品集《春天来临的方式》中有一篇文章指出，互联网是女性和酷儿人才的培养基地。作者倪雪婷解释说，互联网的广泛使用"不仅给人们带来了一种新的社群意识，而且……消除了许多基于行业和社会成见的写作障碍，特别是对于非男性作家而言"。

中国知名科幻作家之一陈楸帆告诉法新社，传统上科幻小说这种类型并没有受到特别重视，并且被视为"由男孩子写作和阅读"的作品。

他表示，现在有了"更广泛、更多样化的受众"，他估计自己读者的男女性别比例各半。

中国女性作家开始在科幻小说界崭露头角

周五（10月21日）前往参观本届科幻大会的21岁女性莫奈（Monet）表示，她有时会在自己所在的粉丝群体中感到孤立。

"很难与不理解我的人分享自己的兴趣。他们会问为什么一个女孩喜欢科幻小说？"

她对这些态度的改变持乐观态度，指出在大会现场来了很多兴趣盎然的中小学生。

"我认为对中国科幻小说的兴趣必须从小培养。"她说，"我们年轻的时候可没有这样的机会……说实话，我真的很羡慕他们。"

（法新社）

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