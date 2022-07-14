《科學》最新研究：新冠病毒源自武漢市場

（德國之聲中文網）國際學術期刊《科學》週二（7月26日）在線上發表兩項新研究，顯示新冠肺炎疫情很可能起源於中國武漢的華南海鮮批發市場；並提供了更多證據，證明此病毒出現於野外，而非從中國實驗室流出。科學家得出的結論指，引致新冠肺炎（COVID-19）的SARS-CoV-2病毒，可能兩次從動物傳播到人類身上。

其中一位研究人員是美国斯克里普斯研究所免疫及微生物學系教授克里斯蒂安·安德森（Kristian Andersen），他說：「所有證據都告訴我們同一事情，它直接指向了這個位於武漢的市場。」他指：「直到我們小心和仔細地深入研究以前，我是確信實驗室洩漏病毒說法的。」

在其中一項研究，納入了中國科學家收集的數據，亞利桑那大學進化生物學家邁克爾·沃羅比（Michael Worobey）及其同事使用製圖工具，估量2019年12月匯報的150多個早期新冠病例所在位置。他們還利用一個為新冠病人求援的社交媒體應用程式的數據，定位2020年1至2月的病例。

研究人員提出疑問，並得出這個結論：「這些早期病者住在哪裡？事實證明，當我們看看他們的住處就能發現一個不尋常的模式--病例出現頻率最高的地方，都非常接近和集中在這個市場（華南海鮮批發市場）一帶。」沃羅比在發佈會上說明：「至關重要的是，這適用於（2019年）12月所有病例，以及與市場沒有已知關聯的病例。這證明病毒最初在市場工作的人之間傳播，然後開始傳播到當地社區中。」

安德森說，他們也同時在市場內發現病例群組，「而且這群組是非常具體地出現在市場的某些位置」。他們在研究中得知，那裡是出售容易感染冠狀病毒的野生動物的地方，例如貉。

學者：有望平息實驗室洩漏理論？

在另一項研究中，科學家分析2019年12月至2020年2月中旬，中國境內外的病毒基因組多樣性，結果發現兩個譜系標誌大流行源自武漢。研究人員之一、加州大學聖地亞哥分校的病毒進化專家喬爾·韋特海姆（Joel Wertheim）指出，其中一個譜系A與蝙蝠冠狀病毒的基因相似，但另一譜系B似乎更早開始在人類間傳播，尤其在市場裡。

韋特海姆說：「現在我意識到，這宗一代人只發生一次的事件，在短時間內連續發生了兩次。」而且，當時人類和動物的距離很近、病毒容易在動物與人以及人與人之間傳播，因此在這些條件之下，病毒「转跳」（spillover）的難度大大降低。

許多科學家都認為，病毒是直接或間接從蝙蝠傳給人類。但在今年6月，世界衛生組織建議對實驗室事故的可能性進行更深入調查。此前，批評者認為世衛太快否認實驗室洩漏理論。「我們是否推翻了實驗室洩漏理論？不是，我們沒有。」安德森說：「但我認為真正重要的是，有可能的情况和相对明确的情况，而我們需要明白『可能』的概率並不很大。」

新冠肺炎大流行的起源仍然存在爭議，疫情爆發超過兩年半至今，已造成全球接近640萬人死亡。有些科學家相信實驗室洩漏病毒的可能性更大，也有科學家對兩種可能性抱持開放態度。明尼蘇達大學獸醫學院的研究員馬修·阿利奧塔（Matthew Aliota）認為，這兩項最新的研究有望平息實驗室洩漏的假設。

「這兩項研究都為自然起源理論提供了令人信服的證據。」阿利奧塔並沒有參與新研究，但他說由於不可能對武漢市場的動物進行抽樣，所以剛發佈的新研究「可能是所能獲得最確鑿的證據」。

（美聯社）

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